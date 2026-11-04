Gelecek maçlar ATA Konferans Ligi 12:45 KAL

Maurizio Sarri, Atalanta Teknik Direktörü olarak Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Kairat Almaty ile oynayacakları maç öncesinde konuştu: "Kampın amacı kenetlenmek ve futbol konuşmasak bile normalden daha yakın ilişkiler kurmak. Böylece aramızdaki bağları güçlendirip şu anki sorunları aşabiliriz."

Atalanta Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, benim için yeni bir durum değil. Daha önce tutarlı davranarak bu durumdan çıktım, bazen de hiç çıkamadım. Tecrübeyle bazı şeyleri kabullenmek ve onlarla başa çıkmak kolaylaşıyor. Takımdan memnunum. Parma maçının ilk yarısında, savunmadaki dikkatsizliğimiz dışında görmek istediklerimi gördüm. İlk golü yedikten sonra inancımızı kaybettik ve ikinci gol bunun doğal sonucu oldu. Bu, sahada antrenman yaparak çözülebilecek bir şey değil. Pazartesi akşamı yaşanan tek bir olumsuz olayın bizi neden bu kadar etkilediğini düşünmeliyiz. Gol pozisyonlarında 12'ye 3'lük üstünlük sayısal bir veri, bir gerçek. Bazı anlarda iki ceza sahasında da yeterince kararlı görünmüyoruz. Sorunlara taktik yol açmadı."