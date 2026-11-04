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Atalanta, Sarri: "Yeterince dişli değiliz, sorunlara taktik yol açmadı"

Atalanta
Konferans Ligi
Atalanta - Kairat Almaty
Kairat Almaty
M. Sarri

Teknik direktör, Konferans Ligi maçı öncesinde konuşuyor

Gelecek maçlar
ATA

ATA

Konferans Ligi

05 Kas 2026

KAL

KAL

Maurizio Sarri, Atalanta Teknik Direktörü olarak Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Kairat Almaty ile oynayacakları maç öncesinde konuştu: "Kampın amacı kenetlenmek ve futbol konuşmasak bile normalden daha yakın ilişkiler kurmak. Böylece aramızdaki bağları güçlendirip şu anki sorunları aşabiliriz."

Atalanta Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, benim için yeni bir durum değil. Daha önce tutarlı davranarak bu durumdan çıktım, bazen de hiç çıkamadım. Tecrübeyle bazı şeyleri kabullenmek ve onlarla başa çıkmak kolaylaşıyor. Takımdan memnunum. Parma maçının ilk yarısında, savunmadaki dikkatsizliğimiz dışında görmek istediklerimi gördüm. İlk golü yedikten sonra inancımızı kaybettik ve ikinci gol bunun doğal sonucu oldu. Bu, sahada antrenman yaparak çözülebilecek bir şey değil. Pazartesi akşamı yaşanan tek bir olumsuz olayın bizi neden bu kadar etkilediğini düşünmeliyiz. Gol pozisyonlarında 12'ye 3'lük üstünlük sayısal bir veri, bir gerçek. Bazı anlarda iki ceza sahasında da yeterince kararlı görünmüyoruz. Sorunlara taktik yol açmadı."

  • Yarınki maçın rakibi hakkında: "Kendi sorunlarımız nedeniyle zorlu bir karşılaşma olacak. Ancak rakiplerimiz son bir yılda ve son altı ayda Milano'da Inter'e 2-1, Londra'da Arsenal'e 3-2 kaybetti."

    Sakatlar hakkında: "Scamacca geri dönmeye çalışıyor."

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Gelecek maçlar
ATA

ATA

Konferans Ligi

05 Kas 2026

KAL

KAL