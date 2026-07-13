Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Atalanta, Milan’ın da ilgilendiği Alajbegović için resmi bir teklif hazırladı

Atalanta
Transfers
K. Alajbegovic

Nerazzurri kulübü, Bosnalı oyuncu için bir teklif sunmaya hazır

Atalanta transfer piyasasında hız kazanıyor ve Kerim Alajbegović’e kararlı bir şekilde yöneliyor. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Bergamo kulübü, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için birinci hedef olarak belirlediği genç Bosnalı yeteneği kadrosuna katmak üzere Bayer Leverkusen’e resmi bir teklif sunmaya hazır.


Görüşmeler yakında hız kazanacak. Dea'nın teklifini sunmasının ardından, oyuncunun transfer haklarına sahip olan Bayer Leverkusen ile pazarlıklar başlayacak. Ancak Alman kulübü, elindeki bu değerli oyuncunun değerinin farkında ve önümüzdeki haftalarda, İtalya’dan Milan’ın da aralarında bulunduğu diğer kulüplerin de devreye girmesini bekliyor. Bu durum, Avrupa futbol sahnesinin en ilgi çekici genç yeteneklerinden biri için gerçek bir yarışa yol açacak. Başlangıç fiyatı 25 milyon avro.


  • ALAJBEGOVIC’İN YOLCULUĞU

    2007 doğumlu Kerim Alajbegović, Avrupa futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Bosnalı oyuncu, 2021 yılında Bayer Leverkusen’in altyapısına katıldı ve sürekli gelişerek Alman kulübünün güvenini kazandı. Gelişim sürecini tamamlamak amacıyla 2025-26 sezonunda Salzburg’a kiralandı ve burada profesyonel futboldaki ilk gerçek deneyimini yaşadı.


    Etkisi son derece olumluydu. Avusturyalı takımda toplam 44 maça çıktı, 13 gol attı ve teknik kalitesini, kişiliğini ve son metrede etkili olma konusundaki dikkate değer yeteneğini kanıtladı. Bu performansları, kaçınılmaz olarak Atalanta da dahil olmak üzere birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti; Atalanta, genç ama üst düzeyde mücadele etmeye hazır bir oyuncuya yatırım yapmak niyetindeydi.


    Alajbegović, Bosna-Hersek A Milli Takımı’nda da hızlı bir yükseliş kaydetti. Bu hücum yeteneği, Balkan ekibiyle şimdiden 14 maça çıktı ve 2 gol attı. Uluslararası kariyerinde, Dünya Kupası’na katılma konusunda belirleyici olan İtalya’ya karşı oynanan play-off maçındaki başarı ve Dünya Kupası finallerinde dört kez forma giymesi de yer alıyor; bu maçlarda Katar’a karşı attığı bir gol de bu başarıya değer kattı.


    Atalanta şimdi rakiplerinden bir adım önde olmaya çalışıyor. Önümüzdeki günler, Nerazzurri kulübünün Bayer Leverkusen’i ikna edip Avrupa futbolunun en umut vaat eden genç yeteneklerinden birini kadrosuna katıp katamayacağını anlamak açısından belirleyici olabilir.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Atalanta U23 crest
Atalanta U23
ATA