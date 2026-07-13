Atalanta transfer piyasasında hız kazanıyor ve Kerim Alajbegović’e kararlı bir şekilde yöneliyor. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Bergamo kulübü, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için birinci hedef olarak belirlediği genç Bosnalı yeteneği kadrosuna katmak üzere Bayer Leverkusen’e resmi bir teklif sunmaya hazır.
Görüşmeler yakında hız kazanacak. Dea'nın teklifini sunmasının ardından, oyuncunun transfer haklarına sahip olan Bayer Leverkusen ile pazarlıklar başlayacak. Ancak Alman kulübü, elindeki bu değerli oyuncunun değerinin farkında ve önümüzdeki haftalarda, İtalya’dan Milan’ın da aralarında bulunduğu diğer kulüplerin de devreye girmesini bekliyor. Bu durum, Avrupa futbol sahnesinin en ilgi çekici genç yeteneklerinden biri için gerçek bir yarışa yol açacak. Başlangıç fiyatı 25 milyon avro.