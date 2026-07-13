2007 doğumlu Kerim Alajbegović, Avrupa futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Bosnalı oyuncu, 2021 yılında Bayer Leverkusen’in altyapısına katıldı ve sürekli gelişerek Alman kulübünün güvenini kazandı. Gelişim sürecini tamamlamak amacıyla 2025-26 sezonunda Salzburg’a kiralandı ve burada profesyonel futboldaki ilk gerçek deneyimini yaşadı.





Etkisi son derece olumluydu. Avusturyalı takımda toplam 44 maça çıktı, 13 gol attı ve teknik kalitesini, kişiliğini ve son metrede etkili olma konusundaki dikkate değer yeteneğini kanıtladı. Bu performansları, kaçınılmaz olarak Atalanta da dahil olmak üzere birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti; Atalanta, genç ama üst düzeyde mücadele etmeye hazır bir oyuncuya yatırım yapmak niyetindeydi.





Alajbegović, Bosna-Hersek A Milli Takımı’nda da hızlı bir yükseliş kaydetti. Bu hücum yeteneği, Balkan ekibiyle şimdiden 14 maça çıktı ve 2 gol attı. Uluslararası kariyerinde, Dünya Kupası’na katılma konusunda belirleyici olan İtalya’ya karşı oynanan play-off maçındaki başarı ve Dünya Kupası finallerinde dört kez forma giymesi de yer alıyor; bu maçlarda Katar’a karşı attığı bir gol de bu başarıya değer kattı.





Atalanta şimdi rakiplerinden bir adım önde olmaya çalışıyor. Önümüzdeki günler, Nerazzurri kulübünün Bayer Leverkusen’i ikna edip Avrupa futbolunun en umut vaat eden genç yeteneklerinden birini kadrosuna katıp katamayacağını anlamak açısından belirleyici olabilir.