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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Atalanta, Giuntoli: "Kamp bize iyi geldi"

Atalanta
Atalanta - Kairat Almaty
Kairat Almaty
Konferans Ligi
Gelecek maçlar
MON

MON

Serie A

08 Kas 2026

ATA

ATA

Cristiano Giuntoli, Atalanta'nın sportif direktörü olarak Kairat Almaty ile oynanacak Konferans Ligi maçı öncesinde Sky Sport'a konuştu: "Sayımız az, çok sayıda eksiğimiz var. Oyuncular bazı maçlarda iyi oynadı, bazılarında ise o kadar iyi değildi. Mücadele azmimiz hiç eksik olmadı. Yalnızca teknik değil, moral açıdan da yaşadığımız zorluklara karşı koyacak gücü bulmalıyız."

  • Kampa ilişkin: "Bize iyi geldi. Birlikte vakit geçirdik ve sadece futbol konuşmadık. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu, birkaç gün içindeki sekizinci maçımız ve kendimize ancak kendimizin yardım edebileceğini biliyoruz. Bir arada olmak bize güç veriyor. Yine forma giyemeyecek bazı oyuncular olacak ama bize yardımcı olabilecek başka oyuncularımızı geri kazanacağız. Geçen günkü maçta, bizi sarsan gole rağmen ilk yarıdaki oyunumuzdan memnunuz. Sonrasında ise karşılık veremedik. Bundan böyle bunu yapmalıyız."

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Gelecek maçlar
MON

MON

Serie A

08 Kas 2026

ATA

ATA