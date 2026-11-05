Cristiano Giuntoli, Atalanta'nın sportif direktörü olarak Kairat Almaty ile oynanacak Konferans Ligi maçı öncesinde Sky Sport'a konuştu: "Sayımız az, çok sayıda eksiğimiz var. Oyuncular bazı maçlarda iyi oynadı, bazılarında ise o kadar iyi değildi. Mücadele azmimiz hiç eksik olmadı. Yalnızca teknik değil, moral açıdan da yaşadığımız zorluklara karşı koyacak gücü bulmalıyız."
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Atalanta, Giuntoli: "Kamp bize iyi geldi"
Gelecek maçlar
Kampa ilişkin: "Bize iyi geldi. Birlikte vakit geçirdik ve sadece futbol konuşmadık. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu, birkaç gün içindeki sekizinci maçımız ve kendimize ancak kendimizin yardım edebileceğini biliyoruz. Bir arada olmak bize güç veriyor. Yine forma giyemeyecek bazı oyuncular olacak ama bize yardımcı olabilecek başka oyuncularımızı geri kazanacağız. Geçen günkü maçta, bizi sarsan gole rağmen ilk yarıdaki oyunumuzdan memnunuz. Sonrasında ise karşılık veremedik. Bundan böyle bunu yapmalıyız."
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