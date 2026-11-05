Atalanta, Giuntoli: "Kamp bize iyi geldi"

Kampa ilişkin: "Bize iyi geldi. Birlikte vakit geçirdik ve sadece futbol konuşmadık. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu, birkaç gün içindeki sekizinci maçımız ve kendimize ancak kendimizin yardım edebileceğini biliyoruz. Bir arada olmak bize güç veriyor. Yine forma giyemeyecek bazı oyuncular olacak ama bize yardımcı olabilecek başka oyuncularımızı geri kazanacağız. Geçen günkü maçta, bizi sarsan gole rağmen ilk yarıdaki oyunumuzdan memnunuz. Sonrasında ise karşılık veremedik. Bundan böyle bunu yapmalıyız."