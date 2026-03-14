Atalanta'dan Percassi: "Bayern, yolumuzdaki bir aksilikti. Inter mi? Oradan puan almak zor olacak"

Atalanta'nın genel müdürü Luca Percassi, San Siro'da Inter ile oynanacak maç öncesinde DAZN'e konuştu:

BAYERN MÜNİH HAKKINDA - "Şampiyonlar Ligi son 16 turuna sahada hak ettik. Dünyanın en güçlü takımlarından birine karşı oynamamıza rağmen, çeşitli nedenlerden dolayı elimizden gelenin en iyisini yapamadık, ancak seyircinin tepkisi hedefimize ulaştığımızı gösteriyor ve bununla gurur duyuyoruz."

ATALANTA'NIN DNA'SI HAKKINDA - "İçimizde, şimdiye kadar yaptıklarımızın ve ulaştığımız hedeflerin farkındayız, gelişmeye devam etmeliyiz."

INTER HAKKINDA - "Bayern, üzerinde düşünmemiz gereken bir aksilikti. Inter ligde birinci sırada ve çok güzel bir stadyumda oynuyoruz. Buradan puan almak zor. Pişmanlık duymazsak mutlu olacağız."