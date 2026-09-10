Atalanta cephesinde iyi haberler var; kulübün en değerli teknik kazanımlarından biri için önemli bir devamlılık sinyali geldi. Giorgio Scalvini, Atalanta ile sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. Bu bilgiyi Fabrizio Romano, kendi YouTube kanalında aktardı: kulüple 2003 doğumlu savunmacı arasında sözleşmenin uzatılması konusunda tam anlaşma sağlandı.





Son aylarda İtalyan stoper için birçok ilginin ortaya çıkması nedeniyle bu haber Atalanta açısından özellikle büyük önem taşıyor. Bergamo ekibi, hem İtalya'dan hem de yurt dışından gelen tekliflere direndi; oyuncuya bir kez daha güvenmeyi seçti ve onu takımın bugünü ve geleceği adına kilit bir parça olarak gördü.





Bu nedenle yenileme anlaşması, kulübün Scalvini'yi güvence altına alma ve kendi altyapısında yetişen bir oyuncuyu koruma isteğinde atılmış yeni bir adımı temsil ediyor.



