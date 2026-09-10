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Giorgio Scalvini AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Atalanta’da Scalvini yeni sözleşmeye doğru: detaylar

Atalanta
Transfers
G. Scalvini

Savunmacı, Inter ile olan sözleşmesini uzatmaya hazır.

Atalanta cephesinde iyi haberler var; kulübün en değerli teknik kazanımlarından biri için önemli bir devamlılık sinyali geldi. Giorgio Scalvini, Atalanta ile sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. Bu bilgiyi Fabrizio Romano, kendi YouTube kanalında aktardı: kulüple 2003 doğumlu savunmacı arasında sözleşmenin uzatılması konusunda tam anlaşma sağlandı.


Son aylarda İtalyan stoper için birçok ilginin ortaya çıkması nedeniyle bu haber Atalanta açısından özellikle büyük önem taşıyor. Bergamo ekibi, hem İtalya'dan hem de yurt dışından gelen tekliflere direndi; oyuncuya bir kez daha güvenmeyi seçti ve onu takımın bugünü ve geleceği adına kilit bir parça olarak gördü.


Bu nedenle yenileme anlaşması, kulübün Scalvini'yi güvence altına alma ve kendi altyapısında yetişen bir oyuncuyu koruma isteğinde atılmış yeni bir adımı temsil ediyor.


  • RAKAMLAR

    Genç yaşına rağmen Scalvini, Atalanta formasıyla şimdiden 141 maça çıktı ve buna 8 gol sığdırdı. Kariyerindeki başarılar arasında, 2024’te kazanılan Avrupa Ligi de yer alıyor; bu, Atalanta tarihindeki ilk büyük uluslararası kupa oldu. Buna ek olarak, altyapıdaki gelişim sürecinde kazanılan Supercoppa Primavera da bulunuyor.

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