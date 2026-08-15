AFP
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Aston Villa'ya darbe: Genç yıldız Brian Madjo sezonun başlangıcında forma giyemeyecek
Süper Kupa darbesi genç oyuncuyu kenara itti
The Athletic'e göre genç forvet Madjo, Fransız devi PSG'ye karşı UEFA Süper Kupa'da yaşadığı sakatlığın ardından en az eylüle kadar sahalardan uzak kalacak. 17 yaşındaki oyuncu, Villa'nın tek golünü atarak resmi maçlardaki ilk karşılaşmasında sansasyonel bir çıkış yapmış ve turnuva tarihinin en genç golcüsü olmuştu. Bu aksilik, Premier League sezonunun başlamasına yalnızca bir hafta kala teknik direktör Unai Emery için acımasız bir darbe anlamına geliyor.
- Jonathan Moscrop
Emery, ilerideki rotasyona hazırlanıyor
Sezon öncesi dönemde yıldızlaşan forvetin kaybı, Emery'yi sezonun ilk haftaları öncesinde hücum seçeneklerini hızla yeniden şekillendirmeye zorluyor. Brighton'a karşı oynanacak açılış maçını kaçırmasının yanı sıra Madjo'nun Arsenal karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor; ayrıca Hull City, Nottingham Forest ve 19 Eylül'deki Tottenham maçlarında da sahada olamayacak. Bu acil durum, hücumdaki ana odak noktasını Ollie Watkins'e bırakırken, gol yükünü taşıyabilecek diğer tek kıdemli santrfor olarak Tammy Abraham kalıyor.
Orta saha krizi endişeleri daha da artırıyor
Villa'nın sakatlık sorunları, yeni transfer Joao Gomes'in PSG maçının ardından yaşadığı sakatlık sonrası daha da ağırlaştı ve orta saha oyuncusu önümüzdeki iki ila dört hafta forma giyemeyecek. Onun yokluğu, Belçikalının Dünya Kupası'nda ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşamasının ardından Amadou Onana'dan da yoksun olan Emery'nin orta sahasını daha da zayıflatıyor. Bu aksilikler, özellikle yaratıcı merkez Youri Tielemans'ın yaz transfer döneminin başlarında Manchester United'a ayrılmasının ardından, başlama vuruşu öncesinde orta sahayı dikkat çekici derecede ince bırakıyor.
- Getty Images Sport
Brighton'ın sezon açılışı yaklaşıyor
Villa, 23 Ağustos Pazar günü Premier League sezonuna deplasmanda Brighton karşısında başlayacak olması öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Orta saha ve hücum hattında kilit isimlerin sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, Emery'yi daha baştan kadro derinliği konusunda acil bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Bu sakatlık yığını içinde anında çözümler bulmak, sezona güçlü bir başlangıç yapmak adına hayati önem taşıyacak.
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