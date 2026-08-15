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Adhe Makayasa

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Aston Villa'ya darbe: Genç yıldız Brian Madjo sezonun başlangıcında forma giyemeyecek

B. Madjo
Aston Villa
Premier Lig

Aston Villa, yeni Premier League sezonu öncesinde zamansız bir sakatlık darbesi aldı; genç yıldız Brian Madjo, UEFA Süper Kupa sırasında bir sorun yaşadı. Paris Saint-Germain karşısında resmi maçlardaki ilk maçında gol atan 17 yaşındaki forvet, en az eylüle kadar sahalardan uzak kalmasına yol açacak bir sakatlık dönemiyle karşı karşıya.

  • Süper Kupa darbesi genç oyuncuyu kenara itti

    The Athletic'e göre genç forvet Madjo, Fransız devi PSG'ye karşı UEFA Süper Kupa'da yaşadığı sakatlığın ardından en az eylüle kadar sahalardan uzak kalacak. 17 yaşındaki oyuncu, Villa'nın tek golünü atarak resmi maçlardaki ilk karşılaşmasında sansasyonel bir çıkış yapmış ve turnuva tarihinin en genç golcüsü olmuştu. Bu aksilik, Premier League sezonunun başlamasına yalnızca bir hafta kala teknik direktör Unai Emery için acımasız bir darbe anlamına geliyor.

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  • imago-sport-1081076581.jpgJonathan Moscrop

    Emery, ilerideki rotasyona hazırlanıyor

    Sezon öncesi dönemde yıldızlaşan forvetin kaybı, Emery'yi sezonun ilk haftaları öncesinde hücum seçeneklerini hızla yeniden şekillendirmeye zorluyor. Brighton'a karşı oynanacak açılış maçını kaçırmasının yanı sıra Madjo'nun Arsenal karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor; ayrıca Hull City, Nottingham Forest ve 19 Eylül'deki Tottenham maçlarında da sahada olamayacak. Bu acil durum, hücumdaki ana odak noktasını Ollie Watkins'e bırakırken, gol yükünü taşıyabilecek diğer tek kıdemli santrfor olarak Tammy Abraham kalıyor.

  • Orta saha krizi endişeleri daha da artırıyor

    Villa'nın sakatlık sorunları, yeni transfer Joao Gomes'in PSG maçının ardından yaşadığı sakatlık sonrası daha da ağırlaştı ve orta saha oyuncusu önümüzdeki iki ila dört hafta forma giyemeyecek. Onun yokluğu, Belçikalının Dünya Kupası'nda ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşamasının ardından Amadou Onana'dan da yoksun olan Emery'nin orta sahasını daha da zayıflatıyor. Bu aksilikler, özellikle yaratıcı merkez Youri Tielemans'ın yaz transfer döneminin başlarında Manchester United'a ayrılmasının ardından, başlama vuruşu öncesinde orta sahayı dikkat çekici derecede ince bırakıyor.

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Brighton'ın sezon açılışı yaklaşıyor

    Villa, 23 Ağustos Pazar günü Premier League sezonuna deplasmanda Brighton karşısında başlayacak olması öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Orta saha ve hücum hattında kilit isimlerin sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, Emery'yi daha baştan kadro derinliği konusunda acil bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Bu sakatlık yığını içinde anında çözümler bulmak, sezona güçlü bir başlangıç yapmak adına hayati önem taşıyacak.

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