Aston Villa'ya darbe: Genç yıldız Brian Madjo sezonun başlangıcında forma giyemeyecek

Villa'nın sakatlık sorunları, yeni transfer Joao Gomes'in PSG maçının ardından yaşadığı sakatlık sonrası daha da ağırlaştı ve orta saha oyuncusu önümüzdeki iki ila dört hafta forma giyemeyecek. Onun yokluğu, Belçikalının Dünya Kupası'nda ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşamasının ardından Amadou Onana'dan da yoksun olan Emery'nin orta sahasını daha da zayıflatıyor. Bu aksilikler, özellikle yaratıcı merkez Youri Tielemans'ın yaz transfer döneminin başlarında Manchester United'a ayrılmasının ardından, başlama vuruşu öncesinde orta sahayı dikkat çekici derecede ince bırakıyor.