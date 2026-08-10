Divulgação / Real Madrid
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Aston Villa, Real Madrid yıldızı Endrick için iddialı bir kiralama hamlesi planlıyor
Midlands kulübü forveti hedefliyor
talkSPORT'a göre Aston Villa, 1 Eylül'de kapanacak yaz transfer dönemi öncesinde Endrick'i Madrid'den kiralamayı değerlendiriyor. 20 yaşındaki forvet, geçen sezonun ikinci yarısını Lyon'da kiralık olarak geçirdi ve 21 maçta sekiz gol ile sekiz asist kaydetti. Villa'nın yanı sıra Serie A ekibi Roma'nın da Brezilyalı milli oyuncuyu gelecek sezon için kadrosuna katırmakla ilgilendiği bildirildi.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, hücum hattında derinlik istiyor
Endrick'in olası gelişi, Aston Villa'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü öncesinde Emery'nin hücumdaki seçeneklerini güçlendirecek. Ollie Watkins, geçen sezon attığı 21 gole rağmen ilerideki temel odak noktası olmayı sürdürse de Tammy Abraham ile yükselen yetenek Brian Madjo'nun varlığının hâlâ ek takviye gerektirdiği düşünülüyor. Endrick'in Brezilya ile dünya sahnesindeki uluslararası birikimi, onu Villa'nın hem yurt içi hem de Avrupa kupalarındaki hücum kalitesini artırmak için ideal bir aday hâline getiriyor.
Yaz yeniden yapılanması tüm hızıyla sürüyor
Endrick’in peşine düşülmesi, Morgan Rogers’ın Chelsea’ye Britanya rekoru olan 117 milyon sterlinlik bir anlaşmayla ayrılmasının ardından Villa’nın dinamik transfer stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Kulüp yönetimi, kadroyu güçlendirmek için hızlı hareket etti; Johan Manzambi için kulüp rekoru kıran transferi tamamlarken, Joao Gomes’i Wolves’tan, Chelsea’den Alejandro Garnacho’yu kiralık olarak ve Modou Keba Cisse’yi kadroya kattı. Endrick’e olan ilgisinin yanı sıra Villa, savunma yapılanmasını tamamlamak için Atletico Madrid’in sol beki Matteo Ruggeri için 17 milyon sterlinlik anlaşmayı da sonuçlandırmaya yakın.
- Getty
Avrupa fikstürü kadroyu test ediyor
Villa, geçen sezon Avrupa Ligi'ndeki zaferinin ardından çarşamba günü UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain karşısında hazır olup olmadığını test edecek. Bu kritik Avrupa karşılaşması, Premier League kampanyasına başlamadan ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasına girmeden önce ciddi bir ölçüt niteliği taşıyor. Transfer dönemi kapanmadan önce Emery'nin yeterli kadro derinliğini korumasını sağlamak için kulüp yönetimi kalan hedefler üzerinde çalışmayı sürdürecek.
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