Endrick’in peşine düşülmesi, Morgan Rogers’ın Chelsea’ye Britanya rekoru olan 117 milyon sterlinlik bir anlaşmayla ayrılmasının ardından Villa’nın dinamik transfer stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Kulüp yönetimi, kadroyu güçlendirmek için hızlı hareket etti; Johan Manzambi için kulüp rekoru kıran transferi tamamlarken, Joao Gomes’i Wolves’tan, Chelsea’den Alejandro Garnacho’yu kiralık olarak ve Modou Keba Cisse’yi kadroya kattı. Endrick’e olan ilgisinin yanı sıra Villa, savunma yapılanmasını tamamlamak için Atletico Madrid’in sol beki Matteo Ruggeri için 17 milyon sterlinlik anlaşmayı da sonuçlandırmaya yakın.