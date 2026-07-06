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Artan ve Balojun… FIFA ile UEFA arasında savaş çanları yeniden çalıyor

FEATURES
ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası
F. Balogun
ABD
Belçika

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile olan çatışmasında yeni bir aşamaya girdi; bu kez neden ise Amerikalı futbolcu Folarin Balogun’a verilen kırmızı kart cezasının askıya alınmasıydı.

FIFA, Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynanacak maç öncesinde, Folarin’e verilen bir maçlık otomatik men cezasının uygulanmasını askıya alarak herkesi şaşırttı.

FIFA’nın bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu arayarak Balogun’un cezasının yeniden gözden geçirilmesini istediği yönündeki haberlerin yayılmasının ardından geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada FIFA’nın kararını eleştirdi ve “Uluslararası Federasyon’un kararı, kabul edilebilir tüm sınırları aştı” dedi.

Ayrıca, kırmızı kart gördükten sonra en az bir maçlık zorunlu otomatik men cezasının takdiren verilen bir seçenek olmadığını ve yürürlüğe girmesi için herhangi bir yetkili kurumun kararına gerek olmadığını da ekledi. 

UEFA, FIFA’nın kararının futbolun adaletini tehdit ettiğini ve Dünya Kupası’nın itibarına zarar verdiğini belirterek, bu eşi görülmemiş, anlaşılmaz ve gerekçelendirilemez karara şaşkınlığını dile getirdi.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SOM-REFEREE-IMMIGRATION-DIPLOMACYAFP

    Somali’deki yönetim krizi: Ömer Artan

    Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Somalili hakem Ömer Artan’ı, ABD’ye girişine izin verilmemesi üzerine Dünya Kupası maçlarını yönetmekten men etti.

    BBC Sport, bir ABD'li yetkiliye atıfta bulunarak, Artan'ın terör örgütlerine üye olduğundan şüphelenilen kişilerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle ABD'ye girişinin engellendiğini ve bu durumun onu Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca ABD'ye giriş yapmaya uygun olmayan bir kişi haline getirdiğini bildirdi.

    Artan, New York Times gazetesine verdiği demeçte, Somali’deki silahlı Al-Shabaab hareketiyle iddia edilen bağlantıları nedeniyle sınır yetkilileri tarafından sorguya çekildiğini belirtmiş ve bu grup hakkında hiçbir şey bilmediğini onlara söylediğini vurgulamıştı.

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kararlarını geçersiz kılma yetkisi olmadığını teyit ettikten sonra, Avrupa Birliği, Artan’ı Avrupa Süper Kupası maçının hakemi olarak atamaya karar verdi.

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  • Aleksander Ceferin UEFAGetty

    Avrupa Birliği, FIFA’ya darbe indirdi

    Avrupa Birliği, Dünya Kupası maçlarını yönetmesi yasaklanan Somalili hakem Ömer Artan’ın, önümüzdeki Ağustos ayında Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak Avrupa Süper Kupası maçını yöneteceğini duyurdu.

    UEFA, bu atamanın Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ile yapılan istişarelerin ardından gerçekleştiğini açıkladı.

    The Guardian gazetesi, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin’in “Futbol, insanları bir araya getirmek için var. UEFA, Ömer Artan’a ve ona bu prestijli görevi kazandıran olağanüstü hakemlik becerilerine saygısını göstermek istedi” şeklindeki açıklamalarını yayınladı.

    Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe ise Artan’ın Afrika’yı “son derece gururlandırdığını” söyledi.

    Motsibi, “Bu, Ömer Artan ve Afrikalı hakemler için büyük bir onurdur; aynı zamanda futbolun Afrika, Avrupa ve dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirme ve birleştirme gücünün muhteşem bir örneğidir” diye ekledi.

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