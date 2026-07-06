Artan ve Balojun… FIFA ile UEFA arasında savaş çanları yeniden çalıyor

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile olan çatışmasında yeni bir aşamaya girdi; bu kez neden ise Amerikalı futbolcu Folarin Balogun’a verilen kırmızı kart cezasının askıya alınmasıydı.

FIFA, Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynanacak maç öncesinde, Folarin’e verilen bir maçlık otomatik men cezasının uygulanmasını askıya alarak herkesi şaşırttı.

FIFA’nın bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu arayarak Balogun’un cezasının yeniden gözden geçirilmesini istediği yönündeki haberlerin yayılmasının ardından geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada FIFA’nın kararını eleştirdi ve “Uluslararası Federasyon’un kararı, kabul edilebilir tüm sınırları aştı” dedi.

Ayrıca, kırmızı kart gördükten sonra en az bir maçlık zorunlu otomatik men cezasının takdiren verilen bir seçenek olmadığını ve yürürlüğe girmesi için herhangi bir yetkili kurumun kararına gerek olmadığını da ekledi.

UEFA, FIFA’nın kararının futbolun adaletini tehdit ettiğini ve Dünya Kupası’nın itibarına zarar verdiğini belirterek, bu eşi görülmemiş, anlaşılmaz ve gerekçelendirilemez karara şaşkınlığını dile getirdi.