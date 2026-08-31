RMC Sport'a göre Arsenal, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Lyon kanat oyuncusu Fofana'yı kadrosuna katmak için geç bir hamleyi değerlendiriyor.

Christos Tzolis, bu yaz Arsenal'in hücum hattına yaptığı tek takviye olmaya devam ederken Premier League şampiyonu, Mikel Arteta'nın ön hattını güçlendirmek için olası destekler adına piyasayı taramayı sürdürüyor. Kulüp, yazın büyük bölümünü sol kanat için yıldız bir transferin peşinde geçirirken, son gelişmeler transfer döneminin son saatlerine yaklaşılırken stratejide değişikliğe gidilmesine neden oldu.

Vinicius Junior, Arsenal'in sol kanat için bir numaralı hedefi olarak belirlenmişti ve Arsenal, bu ayın başına kadar Brezilyalı oyuncuyu Real Madrid'den ayrılmaya ikna etme konusunda iyimserdi. Ancak Vinicius, Bernabeu'da yeni uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı ve bu da kuzey Londra ekibini, Leandro Trossard'ın bıraktığı boşluğu dolduracak bir kanat oyuncusu arayışında yeniden plan yapmaya zorladı.