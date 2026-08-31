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Arsenal, Tottenham'ın hedefindeki oyuncu için son dakika transfer çalımı planlıyor; son gün hamlesi geliyor
Arsenal, transfer döneminin sonlarında yaşanan hareketlilikte Belçikalı genç yıldızı gözüne kestirdi
RMC Sport'a göre Arsenal, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Lyon kanat oyuncusu Fofana'yı kadrosuna katmak için geç bir hamleyi değerlendiriyor.
Christos Tzolis, bu yaz Arsenal'in hücum hattına yaptığı tek takviye olmaya devam ederken Premier League şampiyonu, Mikel Arteta'nın ön hattını güçlendirmek için olası destekler adına piyasayı taramayı sürdürüyor. Kulüp, yazın büyük bölümünü sol kanat için yıldız bir transferin peşinde geçirirken, son gelişmeler transfer döneminin son saatlerine yaklaşılırken stratejide değişikliğe gidilmesine neden oldu.
Vinicius Junior, Arsenal'in sol kanat için bir numaralı hedefi olarak belirlenmişti ve Arsenal, bu ayın başına kadar Brezilyalı oyuncuyu Real Madrid'den ayrılmaya ikna etme konusunda iyimserdi. Ancak Vinicius, Bernabeu'da yeni uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı ve bu da kuzey Londra ekibini, Leandro Trossard'ın bıraktığı boşluğu dolduracak bir kanat oyuncusu arayışında yeniden plan yapmaya zorladı.
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Lyon’daki mali baskı kapıyı aralıyor
Lyon'daki durum, Fransız ekibinin oyuncu satmak zorunda olduğu bir dönemde, zamanlaması açısından önemli bir fırsat yarattı.
Ligue 1 ekibinin en değerli varlığı olan Fofana'nın birçok kulübün ilgisini çektiği ve transfer döneminin son birkaç saatinde bir ayrılığa onay çıkabileceği belirtiliyor. Arsenal'ın, 21 yaşındaki oyuncuyu Premier League'e ikna etmek için hangi şartları karşılaması gerektiğini belirlemek adına girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.
Belçikalı oyuncu, 2024'te altyapısından yetiştiği Gent'ten Lyon'a katıldığından bu yana Fransa'da verimli bir dönem geçirdi ve Lyon formasıyla çıktığı 84 maçta 19 gol ve sekiz asist kaydetti.
Premier League'deki rakiplerin ilgisini çalmak
Haberde ayrıca Crystal Palace'ın Fofana için Lyon ile hâlihazırda bir anlaşma yaptığı, ancak oyuncunun Selhurst Park'a önerilen transferi reddettiği belirtiliyor. Bu ret, daha büyük bir kulübün devreye girmesinin önünü açtı ve Arsenal fırsatı değerlendirmeye hazır görünüyor.
The Athletic'ten David Ornstein'a göre Fofana, Arsenal'ın radarında sağlam bir şekilde yer alıyor ve Emirates'e olası bir transfer konusunda Arteta ile özel olarak görüştü.
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Tottenham, Fofana transferinde başarısız oldu
Tottenham, yazın erken döneminde Fofana ile yoğun şekilde anılmıştı ve Manchester City'den Savio'yu kadrosuna katmaya odaklanmadan önce, forvet için başarısızlıkla sonuçlanan 22 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı bildirildi.
Roma da son haftalarda Fofana'nın durumunu yakından takip ediyordu, ancak Premier League şampiyonunun cazibesi direnilemeyecek kadar güçlü olabilir. Büyük potansiyel taşıyan genç oyuncu Belçika Milli Takımı formasıyla beş kez görev aldı, ancak yazın erken döneminde Rudi Garcia'nın Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamadı.
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