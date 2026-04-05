Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Arsenal, "Salah'ın halefi" için Liverpool ile rekabet ediyor

Arsenal, önümüzdeki yaz transfer döneminde Liverpool ile çok özel bir transfer için rekabet etmeye hazırlanıyor.

Fichajes sitesine göre, Newcastle United'ın kanat oyuncusu Anthony Jordan'ın transferi için Liverpool ve Arsenal arasında şiddetli bir rekabet yaşanacak.

Arsenal, Jordan'ı "Topçular" projesinde niteliksel bir sıçrama yaratmak için ana önceliklerinden biri olarak görüyor.

25 yaşındaki Jordan'ın Newcastle ile 2030 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jordan'ın özellikleri, hızı, dripling yeteneği ve defansif disipliniyle Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın oyun stiline uyuyor.

    Jordan transferi 95 milyon avroya ulaşabilir

    Fichajes sitesi, Arsenal'in Jordan'ı kadrosuna katmak için kasasını açmaya hazır olduğunu ve bu transferin bedelinin 95 milyon avroya ulaşabileceğini belirtti.

    Ancak Newcastle United, Makpies kadrosunun temel bir parçası olan Jordan'ın ayrılmasını kolaylaştırmaya niyetli değil.

    Finansal fair play kısıtlamaları, Newcastle'ı hesaplarını dengelemek için önümüzdeki yaz bazı oyuncuları satmayı düşünmeye zorlayabilir ve bu durumda Jordan'ın adı transfer piyasasında gündeme gelebilir.

    Jordan anlaşması uzun vadeli bir yatırımdır

    Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın bırakacağı büyük boşluğu doldurmak için Jordan'ı kadrosuna katmaya çalışıyor.

    Salah, Anfield'da geçirdiği 9 yılın ardından 2026 yazında Liverpool'dan ayrılacağını açıklamıştı.

    Jordan, gençliği, İngiltere Premier Ligi'ndeki tecrübesi ve seviyesini daha da geliştirebilme potansiyeli sayesinde uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.

    Ancak Arsenal, bu sezon bitmeden harekete geçmeyi planlıyor. Kulüp, Jordan'a resmi bir teklif sunarak Newcastle'ın tutumunu test etmeyi hedefliyor.

