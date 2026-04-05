Arsenal, "Salah'ın halefi" için Liverpool ile rekabet ediyor

Arsenal, önümüzdeki yaz transfer döneminde Liverpool ile çok özel bir transfer için rekabet etmeye hazırlanıyor.
Fichajes sitesine göre, Newcastle United'ın kanat oyuncusu Anthony Jordan'ın transferi için Liverpool ve Arsenal arasında şiddetli bir rekabet yaşanacak.
Arsenal, Jordan'ı "Topçular" projesinde niteliksel bir sıçrama yaratmak için ana önceliklerinden biri olarak görüyor.
25 yaşındaki Jordan'ın Newcastle ile 2030 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Jordan'ın özellikleri, hızı, dripling yeteneği ve defansif disipliniyle Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın oyun stiline uyuyor.