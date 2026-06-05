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Arsenal, Leicester'ın 16 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek üzere
Arsenal, Leicester'ın genç yıldızının peşinde
The Times'ın haberlerine göre, Arsenal, Leicester'ın genç yeteneği Monga'yı kadrosuna katma yarışında başı çekiyor. Kuzey Londra kulübü, seçkin İngiliz genç yetenekleri kadrosuna katma stratejisi kapsamında 16 yaşındaki oyuncuyu hedefine koydu. Leicester'ın Championship'te sadece 46 puanla 23. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaratan bir şekilde League One'a düşmesi, kanat oyuncusunun King Power Stadyumu'ndan ayrılma sürecini önemli ölçüde hızlandırdı.
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Eski patron, yetenekli oyuncuyu övüyor
Monga, Newcastle United karşısında henüz 15 yaş 271 günken birinci ligdeki ilk maçına çıktı ve bu performansıyla Premier Lig tarihinin en genç üçüncü oyuncusu oldu. Ondan daha genç yaşta ilk kez sahaya çıkan tek iki oyuncu, Arsenal'in yıldızları Max Dowman ve Ethan Nwaneri'dir. O dönemki menajeri Ruud van Nistelrooy, Nisan 2025'teki bu ilk maçın ardından genç oyuncunun muazzam potansiyelinden övgüyle bahsetmişti.
Van Nistelrooy, "Onun harika niteliklerinin ipuçlarını görebiliyordunuz. O harika bir kanat oyuncusu ve hızlı. Fantastik bir yetenek, harika bir çocuk. Bu dakikaları hak etti ve umarım daha fazlası da gelir." dedi.
Arteta, çok yönlü oyuncuyu takip ediyor
Mikel Arteta'nın, her iki kanatta da oynayabilen ya da oyun kurucu olarak görev alabilen bu çok yönlü İngiltere U-19 milli oyuncusuna uzun süredir hayran olduğu biliniyor. Her iki ayağını da kullanabilen bu hücum oyuncusu, geçen sezon Leicester'ın zorlu Championship mücadelesinde 27 maça çıkıp 8 kez ilk 11'de yer alarak çok değerli bir A takım tecrübesi kazandı. The Standard'ın haberlerine göre, bu yükselen yıldızın piyasa değeri şu anda 10 milyon ile 15 milyon sterlin arasında konuşuluyor.
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Mahkeme, sözleşme konusunda baskı yapıyor
Monga’nın 10 Temmuz’da 17. yaş gününü kutladığında Foxes ile resmi olarak profesyonel sözleşme imzalaması planlanıyor; bu da Leicester’a tazminat ödenmesini garanti altına alacak. Arsenal, bağımsız bir hakem heyeti duruşmasının getireceği belirsizliği önlemek için bu tarihten önce resmi transfer ücretini kesinleştirmeyi umuyor. Emirates’te forvet hattında yaşanacak bu değişiklik, oldukça önemli bir zamanda gerçekleşiyor; zira Arsenal’in genç oyuncusu Nwaneri, Marsilya’da geçirdiği son kiralık döneminin ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.