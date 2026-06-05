Arsenal, Leicester'ın 16 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek üzere

Monga, Newcastle United karşısında henüz 15 yaş 271 günken birinci ligdeki ilk maçına çıktı ve bu performansıyla Premier Lig tarihinin en genç üçüncü oyuncusu oldu. Ondan daha genç yaşta ilk kez sahaya çıkan tek iki oyuncu, Arsenal'in yıldızları Max Dowman ve Ethan Nwaneri'dir. O dönemki menajeri Ruud van Nistelrooy, Nisan 2025'teki bu ilk maçın ardından genç oyuncunun muazzam potansiyelinden övgüyle bahsetmişti.

Van Nistelrooy, "Onun harika niteliklerinin ipuçlarını görebiliyordunuz. O harika bir kanat oyuncusu ve hızlı. Fantastik bir yetenek, harika bir çocuk. Bu dakikaları hak etti ve umarım daha fazlası da gelir." dedi.