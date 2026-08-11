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Arsenal, Ezri Konsa'yı kaçırmasının ardından Barcelona savunmacısı Jules Kounde'yi hedef aldı
Arsenal, Barcelona savunmacısını istiyor
Sport'un haberine göre Arsenal, savunma hattını güçlendirmek isterken Barcelona'nın savunmacısı Kounde'nin durumunu yakından takip ediyor. Premier League ekibi, transfer döneminin kritik son günlerinde çok yönlü Fransız oyuncuyu yakından izliyor.
Barcelona şu anda gerekli maaş bütçesi alanını yaratmak için mali dengesini sağlamaya odaklanmış durumda. Ronald Araujo'nun ayrılığının ve Marc Casado'nun 40 milyon €'luk yaklaşan satışının ardından Katalan devi, başka ayrılıklara da açık kalmayı sürdürüyor. Habere göre güçlü bir teklif gelmesi halinde Barcelona, Kounde ile yollarını ayırmaya sıcak bakacak. Savunmacı sezon öncesi çalışmalara katılmış durumda, ancak kulüpteki uzun vadeli geleceği giderek daha belirsiz hale geliyor.
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Arteta savunmaya takviye arıyor
Arteta, Kounde'nin çok yönlülüğünün büyük bir hayranı. İspanyol teknik adam, hem stoperde hem de sağ bekte rahatlıkla oynayabilecek hibrit bir savunmacı için aktif olarak arayışını sürdürüyor. Arsenal, savunmada peş peşe yaşanan ciddi aksiliklerin ardından transfer piyasasına yönelmek zorunda kaldı. Kilit stoper William Saliba, yeni sezon öncesinde süresi belirsiz bir sırt sakatlığı nedeniyle şu anda forma giyemiyor.
Buna ek olarak, Jurrien Timber kronik bir kasık problemiyle mücadele etmeyi sürdürüyor ve bu durum oyuncunun forma süresini ciddi şekilde kısıtlıyor. Arteta, Kounde'yi eksilen kadrosuna ihtiyaç duyduğu kaliteyi ve derinliği sağlayacak mükemmel taktik profil olarak görüyor.
Konsa transferi maliyet nedeniyle rafa kalktı
Arsenal, yaz transfer dönemi için savunmadaki birincil hedefi olarak Aston Villa savunmacısı Konsa'yı belirledi. Ancak Birmingham ekibi, İngiltere milli oyuncusu için 75 milyon €'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep etti.
Arsenal bu değerin piyasanın tamamen dışında olduğuna karar verdi ve ardından tüm dikkatini Kounde'ye çevirdi. Fransız oyuncu kısa süre önce yeni bir sözleşme imzalamış olsa da, Barcelona'daki statüsü yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde önemli ölçüde değişti. Kounde artık Katalonya'da stratejik olarak dokunulmaz kabul edilmiyor. Haberlere göre Flick, bu sezon savunmanın sağ tarafında eski Sevilla yıldızının önünde Eric Garcia'ya ilk 11'de yer vermeyi planlıyor.
- Getty Images Sport
Kounde için sırada ne var?
Kounde'nin yakın geleceğini kesin olarak netleştirmek için Flick ile kritik bir yüz yüze görüşme yapması planlanıyor. Barcelona, kendilerine üst düzey bir yedek için yatırım yapma imkânı tanıyacak kazançlı bir teklifi kabul etmeye hazır. Flick, savunmadaki seçeneklerine güveniyor; Joao Cancelo'nun yakın zamanda takıma katılması, sol kanatta Alejandro Balde ile birlikte bu bölgeyi kapatacak. Sağ tarafta ise Garcia ve hakkında büyük beklenti bulunan genç oyuncu Xavi Espart, Alman teknik adamı net şekilde ikna etmiş durumda.
Nihai karar, mevcut sözleşmesi 2030'a kadar devam eden Kounde'ye bağlı. Yarışta Arsenal önde görünürken, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih de savunmacının durumunu yakından takip ediyor.
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