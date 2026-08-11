Arteta, Kounde'nin çok yönlülüğünün büyük bir hayranı. İspanyol teknik adam, hem stoperde hem de sağ bekte rahatlıkla oynayabilecek hibrit bir savunmacı için aktif olarak arayışını sürdürüyor. Arsenal, savunmada peş peşe yaşanan ciddi aksiliklerin ardından transfer piyasasına yönelmek zorunda kaldı. Kilit stoper William Saliba, yeni sezon öncesinde süresi belirsiz bir sırt sakatlığı nedeniyle şu anda forma giyemiyor.

Buna ek olarak, Jurrien Timber kronik bir kasık problemiyle mücadele etmeyi sürdürüyor ve bu durum oyuncunun forma süresini ciddi şekilde kısıtlıyor. Arteta, Kounde'yi eksilen kadrosuna ihtiyaç duyduğu kaliteyi ve derinliği sağlayacak mükemmel taktik profil olarak görüyor.