Goal.com
Canlı
FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENALAFP

Çeviri:

Arsenal, Calafiori takımda: Milli takım da gülümsüyor

Cumartesi günü kas rahatsızlığı nedeniyle sahadan çıkan savunma oyuncusu, Bayer Leverkusen ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde antrenmana katıldı.

Arsenal için iyi haberler var. Yarın Bayer Leverkusen sahasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına Riccardo Calafiori ve William Saliba da katılacak. İkili bugün takımla birlikte antrenmana çıktı

Calafiori'ye gelince, eski Bologna oyuncusu olan savunmacının Cumartesi günü Mansfield Town ile oynanan FA Cup maçının 76. dakikasında sağ baldırındaki bir sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığını hatırlıyoruz. 

"İkisi de ufak rahatsızlıklar yaşıyordu, devam etmekte zorlanıyorlardı. Bunun olabileceğini biliyorduk, özellikle de bugün oynadığımız koşullarda. Bu yüzden onları oyundan çıkarmak zorunda kaldık" dedi Gunners'ın teknik direktörü Mikel Arteta maçın bitiminden sonra. 

  • GATTUSO GÜLÜMSÜYOR

    Calafiori'nin iyileşmesi milli takımı da sevindirdi. Rino Gattuso'nun İtalya milli takımı, 26 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Bergamo'da Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Kazanması halinde, 31 Mart Salı günü deplasmanda Galler veya Bosna ile final maçına çıkacak.

    • Reklam
Şampiyonlar Ligi
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0