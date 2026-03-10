Arsenal, Calafiori takımda: Milli takım da gülümsüyor

Arsenal için iyi haberler var. Yarın Bayer Leverkusen sahasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına Riccardo Calafiori ve William Saliba da katılacak. İkili bugün takımla birlikte antrenmana çıktı.

Calafiori'ye gelince, eski Bologna oyuncusu olan savunmacının Cumartesi günü Mansfield Town ile oynanan FA Cup maçının 76. dakikasında sağ baldırındaki bir sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığını hatırlıyoruz.

"İkisi de ufak rahatsızlıklar yaşıyordu, devam etmekte zorlanıyorlardı. Bunun olabileceğini biliyorduk, özellikle de bugün oynadığımız koşullarda. Bu yüzden onları oyundan çıkarmak zorunda kaldık" dedi Gunners'ın teknik direktörü Mikel Arteta maçın bitiminden sonra.