Arne Slot, Mohamed Salah'ın halefi ile ilgili soruya gizemli bir yanıt verdi
Slot, özellikle sağ kanat pozisyonunun nasıl doldurulacağının önemli bir konu olduğunu belirtiyor. “Mo’nun ayrılacağını biliyoruz, bu yüzden onu benzer bir oyuncu ile mi değiştireceğimize yoksa bu pozisyonu farklı bir şekilde mi dolduracağımıza karar vermemiz gerekiyor.”
Liverpool, değişikliklerle dolu bir yaza hazırlanıyor, ancak Slot kadroda köklü bir yenilenme beklemiyor. Kulüp geçen yıl transfer piyasasında rekor bir harcama yapmıştı, ancak bu senaryo tekrarlanmayacak gibi görünüyor.
“Geçen yıl birçok oyuncu transfer ettik ve bu nedenle çok fazla transfer yaptık. Buraya geldiğimden bu yana geçen dört transfer döneminde, net 150 milyon sterlin harcadık. Bu, ne tür bir kulüp olduğumuzu gösteriyor.”
Teknik direktör, Liverpool'un bir "transfer kulübü" olmaya devam ettiğini, ancak odak noktasının özellikle belirli pozisyonlar üzerinde olduğunu vurguluyor. "Ben sayılarla değil, pozisyonlarla düşünüyorum. Bazı oyuncuların ayrılacağını zaten biliyoruz, o yüzden önce yaz aylarında neler olacağını görelim."
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e elenmesine rağmen, Slot gelecek için umutlu. Atlético Madrid, Real Madrid ve Arsenal gibi üst düzey kulüplere karşı sergilenen güçlü performanslara dikkat çekiyor.
“PSG maçını izleyen herkes için geleceğin parlak olduğu açık. Normalde maçı domine eden bir takıma karşı daha fazla top hakimiyeti kurduk, 21 şut attık ve daha fazla gol fırsatı yarattık.”
Liverpool şimdi ligde ilk beşte yerini garantilemek için çaba gösteriyor. Everton ile oynanacak şehir derbisi öncesinde Slot, uzun süredir kadroda yer almayan sakat Hugo Ekitike'den yoksun olacak.