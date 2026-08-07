Arjantin, Infantino’nun yanında: “Açık, istikrarlı ve şeffaf bir model”

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Gianni Infantino'nun yanında saf tuttu. AFA, kendi sitesinde yayımladığı açık mektupta, "açık, istikrarlı ve şeffaf bir yönetişim modeline dayanan son 10 yılda uygulanan yönetimi" desteklediğini ifade etti.
Dünya Kupası'nın hisselerinin özel yatırımcılara satılması projesiyle ilgili olarak Arjantin Futbol Federasyonu, "çok daha fazla belirsizlik yaratan bir projeyi geri çekme yönündeki yönetim kararını" kabul ettiğini belirtirken, FIFA'nın "bu süreçte yapılan hataların farkında olduğunu" ifade etti.