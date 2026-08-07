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InfantinoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Arjantin, Infantino’nun yanında: “Açık, istikrarlı ve şeffaf bir model”

Arjantin
Dünya Kupası

Arjantin Futbol Federasyonu’ndan FIFA Başkanı’na destek amacıyla açık mektup

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Gianni Infantino'nun yanında saf tuttu. AFA, kendi sitesinde yayımladığı açık mektupta, "açık, istikrarlı ve şeffaf bir yönetişim modeline dayanan son 10 yılda uygulanan yönetimi" desteklediğini ifade etti.


Dünya Kupası'nın hisselerinin özel yatırımcılara satılması projesiyle ilgili olarak Arjantin Futbol Federasyonu, "çok daha fazla belirsizlik yaratan bir projeyi geri çekme yönündeki yönetim kararını" kabul ettiğini belirtirken, FIFA'nın "bu süreçte yapılan hataların farkında olduğunu" ifade etti.

  • “Aynı şekilde, siz de tüm bağlı federasyonlar ve konfederasyonlara kapıları açarak derin bir dönüşüm sağlayan bir yönetimin başındasınız. Bu nedenle, yaklaşan FIFA kongresinin yakınlığı göz önüne alındığında, AFA, izlenmesi gereken yolun sizin liderliğiniz altında çalışmayı sürdürmek olduğunu bir kez daha vurguluyor; böylece daha iyi ve daha kapsayıcı bir futbol geliştirmeyi sürdürmek mümkün olacaktır” denildi, Infantino’ya hitaben kaleme alınan mektupta.

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