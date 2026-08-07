Arjantin, Infantino’nun yanında: “Açık, istikrarlı ve şeffaf bir model”

“Aynı şekilde, siz de tüm bağlı federasyonlar ve konfederasyonlara kapıları açarak derin bir dönüşüm sağlayan bir yönetimin başındasınız. Bu nedenle, yaklaşan FIFA kongresinin yakınlığı göz önüne alındığında, AFA, izlenmesi gereken yolun sizin liderliğiniz altında çalışmayı sürdürmek olduğunu bir kez daha vurguluyor; böylece daha iyi ve daha kapsayıcı bir futbol geliştirmeyi sürdürmek mümkün olacaktır” denildi, Infantino’ya hitaben kaleme alınan mektupta.