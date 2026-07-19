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Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 Lionel MessiGetty Images

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Arjantin efsanesi: Biz sadece Messi değiliz… Brezilya’nın başarısı bize ilham veriyor

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
J. Zanetti
L. Messi
Brezilya
İspanya
Arjantin

Arjantin milli takımının efsanesi Javier Zanetti, 39 yaşındaki Lionel Messi'nin sergilediği performansın bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi göründüğünü söyledi. 

Messi, Arjantin milli takımıyla İspanya'nın "Matador" takımı karşısında 2026 Dünya Kupası finaline çıkmaya hazırlanıyor.

Zanetti, AS gazetesi ile yaptığı röportajda, “Messi adına çok mutluyum, çünkü onu yıllardır tanıyorum ve milli takım forması için ne kadar büyük bir sevgi beslediğini biliyorum” dedi.

Zanetti sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncular Messi’yi çevreliyor ve ona özen gösteriyorlar, çünkü onun milli takımın bayrağı ve takip edilmesi gereken kaptan olduğunu biliyorlar. Son yıllarda daha az rekabetçi bir ligde oynamasına rağmen, Leo dünyayı bir kez daha şaşırttı.”

"Messi'ye güveniyoruz, Dünya Kupası'nı yeniden kazanmak için; sadece olağanüstü yeteneği nedeniyle değil, aynı zamanda bağlılığını ve ruhunu takım arkadaşlarına aktarabilme yeteneği nedeniyle de" diye vurguladı.

"Messi'ye karşı derin bir gurur duyuyorum ve tüm kalbimle, uluslararası kariyerini bir kez daha Dünya Kupası'nı kaldırarak sonlandırmasını diliyorum," diye vurguladı. Ancak Arjantin sadece Messi'den ibaret değil; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez ve Julián Álvarez gibi muhteşem bir turnuva sergileyen birçok oyuncu var" diye ekledi.

  • The FIFA World Cup 2026 Final Halftime ShowGetty Images Entertainment

    Messi’ye hak ettiği şekilde veda etmek

    "Takımlardan birinin hafif bir üstünlüğü olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, turnuvanın en iyi iki takımı finale yükseldi. Kendime övgüde bulunmak istemem, ancak turnuva başlamadan önce en güçlü şampiyonluk adayları sorulduğunda İspanya, Arjantin ve Fransa demiştim."

    "Maç başa baş geçecek ve tek taraflı bir İspanya gösterisi izlemeyeceğiz. Bu, iki farklı oyun tarzının karşılaşması; İspanya top hakimiyetini kuracak, Arjantin ise tecrübe ve mücadele ruhuna güvenecek" diye ekledi.

    Ayrıca, “İspanya’nın Messi gibi belirgin bir liderden yoksun olduğunu görmüyor musunuz? Messi’nin boyutunda ve etkisinde bir oyuncu bulmak zor” diye ekledi.

    "İspanya’nın forvet hattında fark yaratabilecek en yetenekli oyuncu Lamine Yamal var, ancak İspanya milli takımı sadece ona güvenmiyor. Oyarzabal akıllı ve son derece tehlikeli bir oyuncu; ayrıca bekler ve stoperler muhteşem performanslar sergiliyor, orta saha ise bir sanat eseri gibi" diye vurguladı.

    "Brezilya’nın 1958 ve 1962’de yaptığı gibi, üst üste ikinci kez şampiyon olarak tarih yazmak istiyoruz" diye açıkladı.

    "1958 ve 1962 yıllarında Brezilya'nın başardığını tekrarlayarak tarih yazmak istiyoruz ve Messi'nin milli takımdan hak ettiği şekilde veda etmesini istiyoruz. Bu, bütün bir ulusun hayali" diye sözlerini tamamladı.

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