Arjantin efsanesi: Biz sadece Messi değiliz… Brezilya’nın başarısı bize ilham veriyor

Arjantin milli takımının efsanesi Javier Zanetti, 39 yaşındaki Lionel Messi'nin sergilediği performansın bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi göründüğünü söyledi.

Messi, Arjantin milli takımıyla İspanya'nın "Matador" takımı karşısında 2026 Dünya Kupası finaline çıkmaya hazırlanıyor.

Zanetti, AS gazetesi ile yaptığı röportajda, “Messi adına çok mutluyum, çünkü onu yıllardır tanıyorum ve milli takım forması için ne kadar büyük bir sevgi beslediğini biliyorum” dedi.

Zanetti sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncular Messi’yi çevreliyor ve ona özen gösteriyorlar, çünkü onun milli takımın bayrağı ve takip edilmesi gereken kaptan olduğunu biliyorlar. Son yıllarda daha az rekabetçi bir ligde oynamasına rağmen, Leo dünyayı bir kez daha şaşırttı.”

"Messi'ye güveniyoruz, Dünya Kupası'nı yeniden kazanmak için; sadece olağanüstü yeteneği nedeniyle değil, aynı zamanda bağlılığını ve ruhunu takım arkadaşlarına aktarabilme yeteneği nedeniyle de" diye vurguladı.

"Messi'ye karşı derin bir gurur duyuyorum ve tüm kalbimle, uluslararası kariyerini bir kez daha Dünya Kupası'nı kaldırarak sonlandırmasını diliyorum," diye vurguladı. Ancak Arjantin sadece Messi'den ibaret değil; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez ve Julián Álvarez gibi muhteşem bir turnuva sergileyen birçok oyuncu var" diye ekledi.