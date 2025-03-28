Arda Güler ile gerilen Szoboszlai'nin düğün paylaşımını Türkler işgal etti

Getty Images/Goal/@szoboszlaidominik Instagramİdil Erin TetikArda Güler ile gerilen Szoboszlai'nin düğün paylaşımını Türkler işgal ettiD. SzoboszlaiA. GulerMacaristan - TürkiyeMacaristanTürkiyeUEFA Nations League A QualificationLiverpoolReal MadridArda Güler ile milli maçta gerginlik yaşayan Dominik Szoboszlai'nin Instagram'daki düğün paylaşımını Türk taraftarlar işgal etti.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaTürkiye, Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı toplamda 6-1 yendiGüler ve Szoboszlai sosyal medyada gerginlik yaşadıTürk taraftarlar, Macar oyuncunun düğün paylaşımına tepki gösterdiGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱