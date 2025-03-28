Arda Guler Szoboszlai Getty Images/Goal/@szoboszlaidominik Instagram
İdil Erin Tetik

Arda Güler ile gerilen Szoboszlai'nin düğün paylaşımını Türkler işgal etti

D. SzoboszlaiA. GulerMacaristan - TürkiyeMacaristanTürkiyeUEFA Nations League A QualificationLiverpoolReal Madrid

Arda Güler ile milli maçta gerginlik yaşayan Dominik Szoboszlai'nin Instagram'daki düğün paylaşımını Türk taraftarlar işgal etti.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Haberin devamı aşağıda
  • Türkiye, Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı toplamda 6-1 yendi
  • Güler ve Szoboszlai sosyal medyada gerginlik yaşadı
  • Türk taraftarlar, Macar oyuncunun düğün paylaşımına tepki gösterdi
GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱