Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, gelecek sezon Kraliyet Takımı'nın yedek kulübesindeki geleceği konusunda karmaşık bir durumla karşı karşıya.
Arbeloa rüzgârın insafında... Real Madrid teknik direktörü için son bir can simidi
Son bir şans
İspanyol AS gazetesi'ne göre, Real Mallorca'ya karşı alınan sürpriz mağlubiyetin ardından La Liga'da Barcelona ile arasındaki puan farkının açılmasıyla, Şampiyonlar Ligi artık Arbeloa'nın geleceğini kurtarmak için son şans haline geldi.
Gazete, lig şampiyonluğu için umutların artık çok uzak olduğunu belirtti. Bu durum, Arbeloa'yı Avrupa kupalarında büyük bir baskı altına sokuyor. Arbeloa'nın geleceği, büyük ölçüde takımın ilk etapta Bayern Münih karşısında elde edeceği sonuca, ardından da daha zorlu bir aşamada Paris Saint-Germain veya Liverpool ile oynayacağı maçlara bağlı.
"AS", Arbeloa'nın lig şampiyonluğu için son nefesine kadar mücadeleye devam edebilseydi, durumun tamamen farklı olacağını belirtti.
Mallorca maçı, Arbeloa'nın Real Madrid projesine kazandırdığı pozitif ivmeye büyük bir darbe vurdu. Yönetim, hiçbir aksaklığa izin verilemeyecek bir dönemde takımda gerekli kıvılcım ve gerginliğin eksik olduğunu gördü ve kulübün üst düzey yetkilileri, genç Manuel Ángel'in durumun hassasiyetine rağmen gösterdiği iyi performansa rağmen, Vinícius Júnior'u yedek kulübesine oturtma ya da genç oyuncuları aniden ilk 11'e sokma gibi teknik direktörün kararlarını analiz etmeye başladı.
Olumsuz rakamlar
Rakamlar, Arbeloa'nın A takımındaki performansını pek yansıtmıyor; Mallorca yenilgisi, 18 maçta aldığı 13 galibiyete karşılık 5. mağlubiyetiydi. Xabi Alonso ile karşılaştırıldığında, Alonso da 5 maç kaybetmiş olsa da, 28 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti.
Arbeloa, bu olumsuz istatistikle kulüp tarihine, göreve başladıkları dönemde en çok mağlubiyet alan teknik direktörler listesine girdi. Bu listede Koping ve Moloni 8 mağlubiyetle başı çekiyor, onları 7 mağlubiyetle Del Bosque takip ediyor. Albinés, Scaroni, Hiddink, Amancio ve Arsenio ise 6'şar mağlubiyetle eşit durumda. Arbeloa ise 5 mağlubiyetle Kinkie ve Ibina ile eşit durumda.
İstatistikler, özellikle takımın geride olduğu durumlarda Arbeloa'nın maç sırasındaki kararlarının sonuçlar üzerindeki etkisinin zayıf olduğuna dair bir başka veriyi de ortaya koyuyor. Real Madrid, onun yönetiminde geride başladığı 7 maçtan sadece 2'sinde skoru tersine çevirebildi; bunlar Benfica'ya karşı 2-1 ve Atlético Madrid'e karşı 3-2'lik galibiyetlerdi. Diğer beş maçta ise ilk golü yedikten sonra mağlup oldu: Albacete'ye 3-2, Benfica'ya 4-2, Osasuna'ya 2-1, Getafe'ye 0-1 ve Mallorca'ya 2-1. Ayrıca
okuyun: Arbeloa, Real Madrid'in yıldızı yüzünden zor durumda
Sorumluluk almak
Teknik direktör, her yenilginin ardından tüm sorumluluğu üstlenmekte ısrarcıdır ve bu durum Sun Mox Stadyumu'nda da tekrarlanmıştır. O, "Kararları veren, kadroyu belirleyen, oyuncu değişikliklerini yapan ve oyun stilini seçen benim; bu yenilgi tamamen Real Madrid teknik direktörünün sorumluluğundadır" şeklinde açıklamıştır.
Buna rağmen, bu sefer rakibin golünden bahsederken Camavinga'ya dolaylı bir gönderme yaptı ve "Disiplin eksikliği yüzünden kalesine gol yedik... Burada bir anlık konsantrasyon kaybı yaşarsan ya da savunma görevini doğru bir şekilde yerine getirmezsen, bu sana bir gol pahasına mal olur" dedi.
Kulüp içinde Arbeloa'nın yaptığı işe karşı bir güven havası hakim ve soyunma odasını yönetme ve Vinicius, Bellingham ve Valverde gibi yıldızlarla istikrar sağlama çabalarına büyük takdir var. Ayrıca Tiago Petarich gibi genç yetenekleri de öne çıkarıyor. Ancak Son Moeks'e karşı alınan yenilgi, teknik direktörün Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City'yi eledikten sonra oluşturduğu olumlu ivmeyi durdurdu. Böylece Avrupa kupası, Arbeloa'nın Real Madrid'de kalıp kalmayacağını belirleyecek anahtar unsur olmaya devam ediyor.