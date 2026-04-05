Arbeloa rüzgârın insafında... Real Madrid teknik direktörü için son bir can simidi

İspanyol AS gazetesi'ne göre, Real Mallorca'ya karşı alınan sürpriz mağlubiyetin ardından La Liga'da Barcelona ile arasındaki puan farkının açılmasıyla, Şampiyonlar Ligi artık Arbeloa'nın geleceğini kurtarmak için son şans haline geldi.

Gazete, lig şampiyonluğu için umutların artık çok uzak olduğunu belirtti. Bu durum, Arbeloa'yı Avrupa kupalarında büyük bir baskı altına sokuyor. Arbeloa'nın geleceği, büyük ölçüde takımın ilk etapta Bayern Münih karşısında elde edeceği sonuca, ardından da daha zorlu bir aşamada Paris Saint-Germain veya Liverpool ile oynayacağı maçlara bağlı.

"AS", Arbeloa'nın lig şampiyonluğu için son nefesine kadar mücadeleye devam edebilseydi, durumun tamamen farklı olacağını belirtti.

Mallorca maçı, Arbeloa'nın Real Madrid projesine kazandırdığı pozitif ivmeye büyük bir darbe vurdu. Yönetim, hiçbir aksaklığa izin verilemeyecek bir dönemde takımda gerekli kıvılcım ve gerginliğin eksik olduğunu gördü ve kulübün üst düzey yetkilileri, genç Manuel Ángel'in durumun hassasiyetine rağmen gösterdiği iyi performansa rağmen, Vinícius Júnior'u yedek kulübesine oturtma ya da genç oyuncuları aniden ilk 11'e sokma gibi teknik direktörün kararlarını analiz etmeye başladı.