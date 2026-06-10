Dört on yıllık bir bekleyişin ardından Irak Milli Takımı, dünya futbolunun en büyük sahnesine geri dönüyor; ancak 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına birkaç gün kala Venezuela’ya karşı alınan hazırlık maçı yenilgisi, önemli bir soruyu yeniden gündeme getirdi: “Rafidin Aslanları” bu kez farklı bir hikaye yazmak için yeterli güce sahip mi, yoksa bu dönüş sadece yeni bir tarihi katılım olarak mı kalacak?
Çeviri:
عرب المونديال.. هل يتمرد منتخب العراق على إرث الماضي؟
Uzun zamandır beklenen dönüş
Irak Milli Takımı, 1986 yılında Meksika'da düzenlenen turnuvada tek katılımının ardından, tarihindeki ikinci kez Dünya Kupası'na katılıyor. O turnuvada, üç maçta sadece bir gol atabilen Irak, üst üste üç mağlubiyetin ardından grup aşamasında elenmişti.
O zamandan beri Irak, dünyanın en büyük futbol turnuvasından uzak kalmıştı. Ancak sonunda 40 yıllık bekleyişi sona erdirmeyi başardı ve 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ederek, uzun yıllar süren denemeler ve başarısızlıkların ardından Irak futbolunu yeniden dünya sahnesine taşıdı.
Farklı bir görünümle yeni nesil
Irak, on yıllar önceki tek katılımından farklı bir görünümle bu turnuvaya giriyor; milli takım, yurtdışında tecrübe kazanmış oyuncularla, futbolun en büyük sahnesinde kendini kanıtlamak isteyen genç yeteneklerin bir karışımına güveniyor.
Eleme sürecinde önemli bir rol oynayan forvet Ayman Hüseyin, hücum hattını yönetirken, takımda turnuva boyunca teknik ve zihinsel istikrarını koruyabilirse fark yaratabilecek bir grup oyuncu bulunuyor.
"Rafidain Aslanları", son Asya Kupası'nda da olumlu bir izlenim bırakmıştı. Endonezya, Japonya ve Vietnam'a karşı dikkat çekici galibiyetler elde ettikten sonra, dramatik bir maçta Ürdün'e yenilerek turnuvaya veda etmişti. Bu durum, taraftarların, takımın en iyi formunda olduğunda güçlü takımlarla rekabet edebileceğine olan güvenini pekiştirdi.
Zor bir grup ve erken bir sınav
2026 Dünya Kupası kura çekimi sonucunda Irak, Fransa, Norveç ve Senegali barındıran zorlu bir gruba düştü; bu grup, milli takımı ilk turdan itibaren büyük zorluklarla karşı karşıya bırakıyor.
Irak, 17 Haziran'da Norveç ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak, ardından şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olan Fransa ile karşılaşacak ve ilk turdaki maçlarını Senegal ile oynayacak. Irak, sürpriz bir sonuç elde edip eleme turlarına kalmak istiyorsa, bu görevde en üst düzeyde konsantrasyon ve disiplin göstermesi gerekecek.
Venezuela'nın yenilgisi alarm zillerini çaldırıyor
Avustralyalı Graham Arnold'un liderliğindeki teknik ekip, turnuva öncesinde bir dizi hazırlık maçıyla takımın hazırlık düzeyini yükseltmeye çalıştı; bunlardan sonuncusu ABD'de Venezuela ile oynanan karşılaşmaydı.
Ancak Latin Amerika ekibiyle oynanan bu maç, Irak'ın 2-0 mağlup olduğu ve takımın defans hatalarıyla boğuştuğu, gol fırsatları yaratmada ve hücum ritmini belirlemede bariz zorluklar yaşadığı bir karşılaşma oldu.
Dostluk maçları her zaman büyük turnuvalarda takımların nihai performansını yansıtmasa da, bu mağlubiyet teknik ekibe turnuva başlamadan önce iyileştirilmesi gereken yönler hakkında önemli ipuçları verdi.
Tarihi değiştirmek için bir fırsat
Irak, 2026 Dünya Kupası'na sadece katılım hayaliyle değil, çok daha fazlasını taşıyarak giriyor.
Kırk yıl aradan sonra geri dönen milli takım, 1986'daki tek katılımıyla özdeşleşen imajını değiştirmek ve Dünya Kupası'na dönüşün yolculuğun sonu değil, Irak futbol tarihinin yeni bir sayfasının başlangıcı olduğunu kanıtlamak için gerçek bir şansa sahip.
Taraftarların beklentileri, grubun zorluğu ve Venezuela ile oynanan hazırlık maçının yarattığı endişe arasında şu soru cevapsız kalıyor: "Rafidin Aslanları" Dünya Kupası'nın en güzel hikayelerinden birini yazmayı başaracak mı, yoksa uzun zamandır beklenen tarihi dönüşü kaydetmekle yetinecek mi?