Irak Milli Takımı, 1986 yılında Meksika'da düzenlenen turnuvada tek katılımının ardından, tarihindeki ikinci kez Dünya Kupası'na katılıyor. O turnuvada, üç maçta sadece bir gol atabilen Irak, üst üste üç mağlubiyetin ardından grup aşamasında elenmişti.

O zamandan beri Irak, dünyanın en büyük futbol turnuvasından uzak kalmıştı. Ancak sonunda 40 yıllık bekleyişi sona erdirmeyi başardı ve 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ederek, uzun yıllar süren denemeler ve başarısızlıkların ardından Irak futbolunu yeniden dünya sahnesine taşıdı.