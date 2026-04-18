Getty Images Sport
Çeviri:
Antonio Rüdiger, Real Madrid ile yeni bir sözleşme imzaladı ancak David Alaba'nın geleceği hâlâ belirsiz
Rüdiger, Bernabeu'daki geleceğini garantiledi
Rüdiger, Madrid ile anlaşmaya vardı ve bu yaz neredeyse kesin olarak bir yıllık sözleşme uzatması imzalayacak. 2022 yazında Chelsea'den bedelsiz olarak kulübe katılan Alman milli oyuncu, Madrid taraftarları arasında kült bir kahraman haline geldi. İspanya'da geçirdiği süre boyunca La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey şampiyonlukları başta olmak üzere birçok başarıya imza atan Rudiger, savunmanın merkezinde gösterdiği istikrarlı performansıyla, birkaç ay önce kulüpten ayrılmak üzereyken kulübün tutumunu değiştirmeyi başardı.
Transfer uzmanı Matteo Moretto'nun haberlerine göre, 33 yaşındaki oyuncunun Bernabeu'da kalması, 2025-26 sezonu boyunca sergilediği sağlam performansların bir sonucu. Hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç maçta forma giyemeyen ve tüm turnuvalarda sadece 21 maça çıkabilen Rudiger, bireysel performansı ile yönetim kurulunu, yakın gelecekte Álvaro Arbeloa'nın savunma hattı için hayati bir varlık olmaya devam edeceğine ikna etti.
- Getty Images Sport
Alaba yaz transferi için hazır
Rüdiger bir süre daha kulüpte kalmayı başarsa da, David Alaba için durum çok daha belirsiz. Madrid, savunma hattını yenilemek istediği için Avusturyalı savunmacının bu yaz kulüpten ayrılması bekleniyor. 2021 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz transferle kulübe katılan Alaba, son sezonlarında sakatlık sorunları ve performansındaki düşüş nedeniyle sıkıntılar yaşadı.
Alaba'dan ayrılma kararı, kulübün 14. Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli rol oynayan bir oyuncu için bir dönemin sonunu işaret ediyor. Ancak, bu sezon tüm turnuvalarda 13 maçta sadece 398 dakika forma giyen oyuncunun rolü önemli ölçüde azaldı. Los Blancos, kadronun yaş ortalamasını düşürmek ve maaş giderlerini azaltmak için çabalarken, çok yönlü tecrübeli oyuncu, yaklaşan geçiş döneminin en göze çarpan kurbanı gibi görünüyor.
Savunma hattına takviye arayışı
Alaba'nın ayrılmasıyla birlikte Madrid, kaliteli bir yedek bulmak için transfer piyasasında aktif olacak. Kulüp yönetimi, özellikle modern elit futbol takviminin fiziksel zorlukları göz önüne alındığında, yalnızca Eder Militao ve yaşlanan Rudiger'e güvenmenin riskli bir strateji olduğunun farkında. Madrid, son yıllarda başını ağrıtan sakatlık krizlerinden kaçınmak istediği için kadro derinliği öncelikli hedef olarak görülüyor.
Transfer ekibinin, önümüzdeki on iki ay içinde kadroya dahil edilebilecek bir Militao partneri bulmak için Avrupa çapında birkaç genç stoperi izlediği bildiriliyor. Yönetim, Militao ve Rudiger'in sezonun sonuna kadar en yüksek fitness seviyelerini korumak için önümüzdeki sezon boyunca dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inanıyor.
- Getty Images Sport
Kupasız geçen sezonun ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma
Sözleşme haberi, Madrid’in üst üste ikinci sezonunu kupa kazanamadan geçirme gerçeğiyle yüz yüze geldiği bir dönemde, İspanya’nın başkentinde gerginliğin dorukta olduğu bir zamanda geldi. Kulübün yüksek standartlarına göre böyle bir kupa hasreti kabul edilemez bir durum ve başkan Florentino Pérez’in, takımın Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmesini sağlamak için kadroda önemli değişiklikler planladığı söyleniyor.
Madrid'in hayal kırıklığı yaratan sezonu, Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elenmesiyle sonuçlandı. Takımın kaderi Copa del Rey'de daha da kötüydü; ikinci lig takımı Albacete'ye karşı şok bir şekilde son 16 turunda elendi. Şu anda İspanyol devi, La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın dokuz puan gerisinde bulunuyor.