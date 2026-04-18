Antonio Rüdiger, Real Madrid ile yeni bir sözleşme imzaladı ancak David Alaba'nın geleceği hâlâ belirsiz

Rüdiger, Madrid ile anlaşmaya vardı ve bu yaz neredeyse kesin olarak bir yıllık sözleşme uzatması imzalayacak. 2022 yazında Chelsea'den bedelsiz olarak kulübe katılan Alman milli oyuncu, Madrid taraftarları arasında kült bir kahraman haline geldi. İspanya'da geçirdiği süre boyunca La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey şampiyonlukları başta olmak üzere birçok başarıya imza atan Rudiger, savunmanın merkezinde gösterdiği istikrarlı performansıyla, birkaç ay önce kulüpten ayrılmak üzereyken kulübün tutumunu değiştirmeyi başardı.

Transfer uzmanı Matteo Moretto'nun haberlerine göre, 33 yaşındaki oyuncunun Bernabeu'da kalması, 2025-26 sezonu boyunca sergilediği sağlam performansların bir sonucu. Hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç maçta forma giyemeyen ve tüm turnuvalarda sadece 21 maça çıkabilen Rudiger, bireysel performansı ile yönetim kurulunu, yakın gelecekte Álvaro Arbeloa'nın savunma hattı için hayati bir varlık olmaya devam edeceğine ikna etti.