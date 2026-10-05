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Antonio ConteGetty Images
Yosua Arya
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Antonio Conte, Man Utd görevi ve Premier League'e dönüş ihtimali hakkında sessizliğini bozdu

A. Conte
M. United
Premier Lig
M. Carrick

Antonio Conte, Michael Carrick'in sezona zorlu başlangıcının ardından kendisini Manchester United göreviyle ilişkilendiren söylentilere yanıt verdi. İtalyan teknik direktör, Napoli'den ayrıldıktan sonra şu anda futboldan uzak bir dönemde bulunuyor ancak gelecekte Premier League'e dönme ihtimalini dışlamayı reddetti.

  • Conte, hızlı dönüş ihtimalini küçümsedi

    Conte, teknik direktörlüğe hemen geri dönmeye hazır olduğu yönündeki iddialara soğuk baktı. Eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörü, yazın Napoli'den ayrıldığından beri boşta. Ancak İtalyan çalıştırıcı, gelecekte İngiltere'ye dönüş ihtimalini tamamen dışlamadı.

    United, Carrick yönetiminde sezona yapılan kötü başlangıcın ardından Conte ile ciddi şekilde anılıyor. Manchester United, Premier League tarihindeki en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı. Üstelik Carrick'in takımı, kısa süre önce Carabao Cup'tan Brighton'a yenilerek elendi.

  • Antonio Conte NapoliGetty Images

    İngiliz futbolu mali bazukaları kullanıyor

    The Athletic'e verdiği röportajda Conte, İngiliz futbolunda başka bir görevin hâlâ ilgisini çektiğini kabul etti. Ayrıca, "değerse" sezon içinde bir görevi üstlenmeyi düşüneceğini söyledi ve ardından Premier League'in muazzam mali gücüne dikkat çekti.

    "Bugün İngiltere'de bazuka kullanıyorlar, diğer her yerde ise hâlâ tabanca kullanılıyor" diyen Conte, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama paranın nasıl harcandığı konusunda da dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yüzden daha önce doğru değerlendirmeler yapmaktan, bir vizyona sahip olmaktan söz ediyorduk; çünkü elinizde para olabilir ama onu akıllıca harcamanız gerekir."

  • Kazanma tarihine saygı duruşu

    Conte, hem İngiltere'de hem de İtalya'da lig şampiyonlukları kazandı ve bu da onu Avrupa genelindeki üst düzey görevler için bariz bir aday hâline getiriyor. United'ın yanı sıra Juventus da eski teknik direktörüyle ilişkilendirildi, ancak Serie A ekibi kısa süre önce mevcut teknik direktörü Luciano Spalletti'ye destek verdi.

    Conte için olası herhangi bir yeni projenin, nihai başarıya ulaşma yönünde güçlü bir arzuyla örtüşmesi gerekiyor. Tutkulu İtalyan, yalnızca büyüklük için çabalayan bir ortamda çalışmak istediğini açıkça ortaya koydu.

    Şöyle ekledi: "Kupalar, lig şampiyonlukları ve zaferlerden oluşan bir tarihle, tarihi kendi adına konuşan bir kulübe giderseniz, o tarihe yalnızca tek bir şekilde saygı gösterebilirsiniz: Bugün orada değilse, o kulübü yeniden o hedefler için mücadele edecek noktaya taşıma hırsına sahip olarak.

    "Her yıl yalnızca bir takımın kazanabileceğini çok iyi biliyorum, ama ben kalbimde taşımak ve taraftarların, oyuncularımın ve yöneticilerimin kalplerine aşılamak zorundayım. O kıvılcımı, o umudu; size, 'Kahretsin, kazanabiliriz' dedirten şeyi.

    "Tarihlerini bir ölçüde gözden kaçırmış birçok kulüp var. Ben de bu kulüplerden birine gidip o tarihin tozunu almak ve onu yeniden parlatmak isterim. Baskının olduğu, en nihayetinde oraya sadece katılmak için değil, rekabet etmek için gittiğinizi çok iyi bildiğiniz kulüpler."

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  • Antonio Conte Pisa Napoli 17052026Getty Images

    O kazandıran kıvılcımı yeniden ateşlemek

    Conte şimdilik beklemekten memnun görünüyor olsa da Manchester'da Carrick üzerindeki baskı artmaya devam ediyor. United, hayal kırıklığı yaratan sezonunu tersine çevirecek çözümleri umutsuzca arıyor. Old Trafford'da ya da başka bir yerde bir fırsat doğarsa, Conte sonunda kendisini göreve getirecek kulüpten tam bağlılık talep etmeye hazır görünüyor.

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