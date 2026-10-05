Conte, hem İngiltere'de hem de İtalya'da lig şampiyonlukları kazandı ve bu da onu Avrupa genelindeki üst düzey görevler için bariz bir aday hâline getiriyor. United'ın yanı sıra Juventus da eski teknik direktörüyle ilişkilendirildi, ancak Serie A ekibi kısa süre önce mevcut teknik direktörü Luciano Spalletti'ye destek verdi.

Conte için olası herhangi bir yeni projenin, nihai başarıya ulaşma yönünde güçlü bir arzuyla örtüşmesi gerekiyor. Tutkulu İtalyan, yalnızca büyüklük için çabalayan bir ortamda çalışmak istediğini açıkça ortaya koydu.

Şöyle ekledi: "Kupalar, lig şampiyonlukları ve zaferlerden oluşan bir tarihle, tarihi kendi adına konuşan bir kulübe giderseniz, o tarihe yalnızca tek bir şekilde saygı gösterebilirsiniz: Bugün orada değilse, o kulübü yeniden o hedefler için mücadele edecek noktaya taşıma hırsına sahip olarak.

"Her yıl yalnızca bir takımın kazanabileceğini çok iyi biliyorum, ama ben kalbimde taşımak ve taraftarların, oyuncularımın ve yöneticilerimin kalplerine aşılamak zorundayım. O kıvılcımı, o umudu; size, 'Kahretsin, kazanabiliriz' dedirten şeyi.

"Tarihlerini bir ölçüde gözden kaçırmış birçok kulüp var. Ben de bu kulüplerden birine gidip o tarihin tozunu almak ve onu yeniden parlatmak isterim. Baskının olduğu, en nihayetinde oraya sadece katılmak için değil, rekabet etmek için gittiğinizi çok iyi bildiğiniz kulüpler."