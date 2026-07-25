Barcelona, İngiltere'ye gitmeden önce Joan Gamper Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Europa'yı 4-1 mağlup ederek yeni sezon hazırlık dönemine güçlü bir başlangıç yaptı.

Katalan ekibi maç boyunca daha üstün taraftı, ancak ışıltıyı üzerine çeken en dikkat çekici isimlerden biri, ilk yarının bitiminin ardından oyuna dahil olduktan sonra bir gol atıp bir gol de asist yapan Alex Gonzalez oldu.

"Sport" gazetesi, genç kanat oyuncusunun etkisinin anında ortaya çıktığını ve Hansi Flick yönetimindeki ikinci haftasını mümkün olan en iyi şekilde noktaladığını yazdı.

Alman teknik direktör, 2025-2026 sezonunun son bölümünde gençler takımıyla gösterdiği göz kamaştırıcı performansın ardından Alex Gonzalez'e A takımın hazırlık döneminde oynama fırsatı verdi.

Gonzalez, Barcelona'ya Damm kulübünden gelmiş ve nisan ayı başında ilk kez Pol Planas'ın takımıyla forma giymiş, ardından rekor sürede ilk on birde kendine yer edinmişti.

Bunun ardından A takımda fırsatını yakaladı ve daha ilk anlardan itibaren bu fırsatı harcamaya hiç niyeti olmadığını gösterdi.

Europa karşısında Alex, 48. dakikada sol kanattan yaptığı dikkat çekici bir atağın ardından Ibrahima Toncara'nın golünü hazırladı; yalnızca 10 dakika sonra ise karşı kanattan gelen Toni Fernandez'in armağanını değerlendirerek dördüncü golü rahatlıkla kaydetti.

Bu iki gol, skorun en önemli unsur olmadığı hazırlık maçında adeta bir nakavt darbesi niteliğindeydi. Söz konusu maç, Hansi Flick için Barcelona akademisinin en dikkat çekici yeteneklerinin performansını izleme fırsatı oldu. Bu genç oyuncular, Dünya Kupası nedeniyle bir dizi futbolcunun yokluğundan yararlanarak Alejandro Balde, Fermin Lopez ve Marc Bernal gibi A takımın öne çıkan isimleriyle birlikte antrenman yapma imkânı buldu.