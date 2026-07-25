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Anında etki: Barcelona'nın genç yeteneği Flick'i etkileyici performansıyla şaşırttı

La Liga
Barcelona
H. Flick
İspanya

Barcelona, İngiltere'ye gitmeden önce Joan Gamper Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Europa'yı 4-1 mağlup ederek yeni sezon hazırlık dönemine güçlü bir başlangıç yaptı. 

Katalan ekibi maç boyunca daha üstün taraftı, ancak ışıltıyı üzerine çeken en dikkat çekici isimlerden biri, ilk yarının bitiminin ardından oyuna dahil olduktan sonra bir gol atıp bir gol de asist yapan Alex Gonzalez oldu. 

"Sport" gazetesi, genç kanat oyuncusunun etkisinin anında ortaya çıktığını ve Hansi Flick yönetimindeki ikinci haftasını mümkün olan en iyi şekilde noktaladığını yazdı.

Alman teknik direktör, 2025-2026 sezonunun son bölümünde gençler takımıyla gösterdiği göz kamaştırıcı performansın ardından Alex Gonzalez'e A takımın hazırlık döneminde oynama fırsatı verdi.

Gonzalez, Barcelona'ya Damm kulübünden gelmiş ve nisan ayı başında ilk kez Pol Planas'ın takımıyla forma giymiş, ardından rekor sürede ilk on birde kendine yer edinmişti. 

Bunun ardından A takımda fırsatını yakaladı ve daha ilk anlardan itibaren bu fırsatı harcamaya hiç niyeti olmadığını gösterdi.

Europa karşısında Alex, 48. dakikada sol kanattan yaptığı dikkat çekici bir atağın ardından Ibrahima Toncara'nın golünü hazırladı; yalnızca 10 dakika sonra ise karşı kanattan gelen Toni Fernandez'in armağanını değerlendirerek dördüncü golü rahatlıkla kaydetti. 

Bu iki gol, skorun en önemli unsur olmadığı hazırlık maçında adeta bir nakavt darbesi niteliğindeydi. Söz konusu maç, Hansi Flick için Barcelona akademisinin en dikkat çekici yeteneklerinin performansını izleme fırsatı oldu. Bu genç oyuncular, Dünya Kupası nedeniyle bir dizi futbolcunun yokluğundan yararlanarak Alejandro Balde, Fermin Lopez ve Marc Bernal gibi A takımın öne çıkan isimleriyle birlikte antrenman yapma imkânı buldu.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Alex Gonzalez'in uyum süreci sorunsuz ilerliyor

    Alex, gençlik kategorisindeki yaş döneminden kalan süreyi kapsayan bir sözleşmeye imza atmış, buna ek olarak da önemli bir rol üstlenmesi beklenen yedek takımla iki ek sezonluk anlaşma yapmıştı. Ancak A takımın teknik heyeti, yeni sezona hazırlık antrenmanlarının başlamasından itibaren onu kadroya katmaya karar verdi.

    19 yaşındaki forvet, her iki kanatta da oynayabilme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Bunun yanı sıra sezonu Onur Ligi grubunun en golcü oyuncuları arasında tamamlamasıyla büyük hücum katkıları sağlıyor; ayrıca çalım atma ve rakiplerini geçme konusunda büyük bir yeteneğe sahip. Şimdiye kadar oyuncu, kariyerindeki bu büyük sıçramayı büyük bir olgunlukla karşılıyor.

    Alex Gonzalez'in Barcelona soyunma odasına uyum süreci, mevcut hazırlık döneminde sorunsuz bir şekilde ilerliyor. 

    Genç oyuncu, uyum sürecini kolaylaştırmak için teknik heyet ve A takım oyuncularının desteğini gördü. Ayrıca Jariba ve Ebrima gibi gençlik takımından kendisiyle birlikte gelen takım arkadaşlarının varlığı da gruba hızlıca uyum sağlamasına yardımcı oldu.

    Flick'in planı, hazırlık döneminin ilk iki haftası boyunca sorumluluğunu üstlendiği bütün genç oyuncuları "St. George's Park" antrenman kampına götürmek. 

    Buna bağlı olarak Alex'in, Barcelona'nın önümüzdeki cuma günü Birmingham City ile karşılaşacağı maçta A takımdaki ilk görünme fırsatını yakalaması bekleniyor.

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