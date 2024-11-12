GettyChris Burton ve Can ÖzerAndres Iniesta'nın veda maçında Lionel Messi şokuL. MessiBarcelonaReal MadridA. IniestaX. HernandezInter Miami CFLa LigaBarcelona efsanesi Lionel Messi şaşırtıcı bir şekilde “Japonya'daki ilk El Clasico ”ya katılacak yıldızlar listesinde yer almıyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowDünya Kupası galibi Iniesta artık emekliEfsane 'Clasico' Asya'da düzenleniyorMessi kadroda yer almayacakFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱Haberin devamı aşağıda