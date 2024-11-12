Lionel Messi Andres Iniesta BarcelonaGetty
Chris Burton ve Can Özer

Andres Iniesta'nın veda maçında Lionel Messi şoku

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Barcelona efsanesi Lionel Messi şaşırtıcı bir şekilde “Japonya'daki ilk El Clasico ”ya katılacak yıldızlar listesinde yer almıyor.

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  • Dünya Kupası galibi Iniesta artık emekli
  • Efsane 'Clasico' Asya'da düzenleniyor
  • Messi kadroda yer almayacak
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