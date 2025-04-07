Real Madrid v Celta de Vigo - Copa Del ReyGetty Images Sport
İdil Erin Tetik

Ancelotti, Vinicius Jr.'ın cezasını kesti: O görev artık Mbappe'nin

Vinicius JuniorK. MbappeC. AncelottiReal MadridLa Liga

Vinicius Junior, Valencia maçında penaltı şansından yararlanamazken Carlo Ancelotti takımda yeni görev dağılımını yaptı.

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  • Vinicius Jr artık penaltı kullanmayacak
  • Penaltı atışları Mbappe'ye emanet
  • Brezilyalı, Valencia'ya karşı penaltıyı kaçırdı
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