Ancelotti, Vinicius Jr.'ın cezasını kesti: O görev artık Mbappe'nin

Getty Images Sportİdil Erin TetikAncelotti, Vinicius Jr.'ın cezasını kesti: O görev artık Mbappe'ninVinicius JuniorK. MbappeC. AncelottiReal MadridLa LigaVinicius Junior, Valencia maçında penaltı şansından yararlanamazken Carlo Ancelotti takımda yeni görev dağılımını yaptı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaVinicius Jr artık penaltı kullanmayacakPenaltı atışları Mbappe'ye emanetBrezilyalı, Valencia'ya karşı penaltıyı kaçırdıWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱