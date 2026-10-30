Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın eleştirilerini görmezden gelerek, Katalan kulübünden Raphinha ile ilgili herhangi bir talep almadığını vurguladı.

Ancelotti, Raphinha'yı, Brezilya Milli Takımı'nın Singapur'da iki hazırlık maçı oynayacağı kasım ayındaki uluslararası ara döneminde yer alması için kadroya çağırdı.

Brezilya Milli Takımı, 14 Kasım Cumartesi günü Japonya Milli Takımı ile karşılaşacak, ardından aynı ayın 17'sinde ev sahibi Singapur Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Sport gazetesi, Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın gidiş-dönüş yaklaşık 22 bin kilometrelik bir hava yolculuğu yapmak zorunda kalacağını belirtti.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun merkezinde, kadroya çağrılan oyuncuların açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Ancelotti'ye, son uluslararası ara döneminde Raphinha'nın sakatlanmasının ardından Laporta'nın öfkesine dair bir soru yöneltildi.

Brezilyalı forvet, 29 Eylül'de ülkesinin milli takımıyla Brisbane kentinde Avustralya karşısında oynadığı maç sırasında kas yırtılması yaşamış ve şu ana kadar fiziksel ve teknik olarak en iyi seviyesine henüz dönememişti.

Laporta, kulüplerin milli takımların uluslararası maçları nedeniyle büyük zararlar gördüğünü açıklamış, ayrıca bazı milli takımların 3 maç oynadığı -Brezilya Milli Takımı'nda olduğu gibi- ve UEFA Uluslar Ligi'ne katılan Avrupa milli takımlarının 4 maç oynadığı son uluslararası ara döneminin uzunluğundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Ancelotti şöyle konuştu: "Brezilyalı ve Avrupalı kulüplerle iyi ilişkiler sürdürüyoruz ve onlarla oyuncularla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Genel olarak bu ilişki iyi."

İtalyan teknik direktör, kasım ayındaki iki maçla ilgili olarak Barcelona'dan ya da başka herhangi bir kulüpten özel bir talep almadığını vurgulamaya özen gösterdi.

Daha kararlı bir tonla şunları ekledi: "Özel taleplerimiz yok ve bunlara ihtiyacımız da yok. Uluslararası ara dönemlerinde, Brezilya Milli Takımı için önemli gördüğümüz oyuncuları çağıracağız."