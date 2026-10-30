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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Ancelotti, Raphinha'nın çağrılmasıyla ilgili Laporta'ya yanıt verdi

Japonya - Brezilya
Japonya
Brezilya
Hazırlık Maçları
Singapur - Brezilya
Singapur
La Liga
Barcelona
Raphinha
C. Ancelotti
Brezilya
İspanya

İtalyan teknik direktör Barcelona başkanının eleştirilerini görmezden geliyor

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Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın eleştirilerini görmezden gelerek, Katalan kulübünden Raphinha ile ilgili herhangi bir talep almadığını vurguladı.

Ancelotti, Raphinha'yı, Brezilya Milli Takımı'nın Singapur'da iki hazırlık maçı oynayacağı kasım ayındaki uluslararası ara döneminde yer alması için kadroya çağırdı.

Brezilya Milli Takımı, 14 Kasım Cumartesi günü Japonya Milli Takımı ile karşılaşacak, ardından aynı ayın 17'sinde ev sahibi Singapur Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Sport gazetesi, Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın gidiş-dönüş yaklaşık 22 bin kilometrelik bir hava yolculuğu yapmak zorunda kalacağını belirtti.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun merkezinde, kadroya çağrılan oyuncuların açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Ancelotti'ye, son uluslararası ara döneminde Raphinha'nın sakatlanmasının ardından Laporta'nın öfkesine dair bir soru yöneltildi.

Brezilyalı forvet, 29 Eylül'de ülkesinin milli takımıyla Brisbane kentinde Avustralya karşısında oynadığı maç sırasında kas yırtılması yaşamış ve şu ana kadar fiziksel ve teknik olarak en iyi seviyesine henüz dönememişti.

Laporta, kulüplerin milli takımların uluslararası maçları nedeniyle büyük zararlar gördüğünü açıklamış, ayrıca bazı milli takımların 3 maç oynadığı -Brezilya Milli Takımı'nda olduğu gibi- ve UEFA Uluslar Ligi'ne katılan Avrupa milli takımlarının 4 maç oynadığı son uluslararası ara döneminin uzunluğundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Ancelotti şöyle konuştu: "Brezilyalı ve Avrupalı kulüplerle iyi ilişkiler sürdürüyoruz ve onlarla oyuncularla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Genel olarak bu ilişki iyi."

İtalyan teknik direktör, kasım ayındaki iki maçla ilgili olarak Barcelona'dan ya da başka herhangi bir kulüpten özel bir talep almadığını vurgulamaya özen gösterdi.

Daha kararlı bir tonla şunları ekledi: "Özel taleplerimiz yok ve bunlara ihtiyacımız da yok. Uluslararası ara dönemlerinde, Brezilya Milli Takımı için önemli gördüğümüz oyuncuları çağıracağız."

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Raphinha'nın davet edilme nedeni

    Brezilya ekipleri, Brezilya Ligi'nin kritik dönemini yaşadıkları süreçte Ancelotti ve Brezilya Futbol Federasyonu'ndan ayrıcalıklı bir muamele gördü; bu, Avrupa kulüplerinin daha önce hiçbir zaman görmediği bir muameleydi.

    İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Bu hassas bir dönem, bu yüzden her takımdan yalnızca bir oyuncu çağırdık ve Flamengo ile Palmeiras'tan hiçbir oyuncuyu çağırmamaya karar verdik, çünkü bu iki takım şampiyonluk için yarışıyor."

    Bundan birkaç dakika önce Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından yeni isimlere şans vermeye yöneldiği bir dönemde Raphinha'yı neden çağırdığını açıklamıştı.

    Ancelotti şöyle dedi: "Bir yenilenme projesine başladık ve şimdi onu hayata geçirmek için ideal zaman. Eylül ayında daha genç bir oyuncu grubunu değerlendirmeye başladık ve şimdi Brezilya Milli Takımı'nın geleceğini oluşturabilecek bu oyuncularla aynı şeyi sürdürüyoruz."

    Şöyle ekledi: "Dengeli bir kadro hazırladık; bu kadroda Olimpiyat Oyunları'na katılma yaşındaki 9 oyuncu ve 23 yaşın altında 15'e varan oyuncu yer alıyor."

    Bu bağlamda Real Madrid'in eski teknik direktörü, Brezilya Milli Takımı'nın bel kemiği olarak nitelendirdiği kadroyu korumanın önemli olduğunu düşünüyor.

    Şuna dikkat çekti: "Son Dünya Kupası'nda forma giyen ve Copa América ile yeni bir Dünya Kupası nüshasında yer alacağımız yeni dönemde önemli olacak 5 oyuncuyu seçtik. Bu oyuncular Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vinicius Junior ve Raphinha."

    Şöyle ekledi: "Douglas Santos'a gelince, Dünya Kupası'nda son derece olumlu bir performans sergilediği için onu yeniden çağırdık."

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Raphinha'nın gerçek santrfor pozisyonu hakkında belirsizlik

    Taktik yönlere geçildiğinde, Ancelotti, Raphinha'nın bu sezon Barcelona ile oynadığı ve daha önce Avustralya'ya karşı oynanan ve Brezilyalı oyuncunun sakatlandığı hazırlık maçında denediği gerçek forvet pozisyonunda oynamaya devam edip etmeyeceği sorulduğunda, doğrudan cevap vermekten kaçındı.

    İtalyan teknik direktör, "Farklı pozisyonlarda oynayabilen, esnek forvetlerimiz var" demekle yetindi.

    Buna karşılık Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın Japonya ve Singapur'a karşı oynayacağı iki hazırlık maçında uygulayacağı taktik dizilim konusunda daha net konuştu.

    "Rakiplerimizin kalitesine değil, bizim neler yapabileceğimize odaklanıyorum. Orta sahada üç oyuncu ve ön hatta üç oyuncuyla oynamaya devam edeceğiz" dedi.

    Böylece İtalyan teknik direktör, şu an için, ön hatta 4 oyuncuya dayanma fikrini bir kenara bıraktı; bu, Dünya Kupası'nda kayda değer bir başarı elde edemeden denediği ve ayrıca Avustralya'ya karşı oynanan ilk hazırlık maçında da uyguladığı bir yöntemdi.

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