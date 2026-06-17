Ruben Amorim için olumlu yorumlar. Gazzetta dello Sport’a göre, takım kadrosu WhatsApp sohbetinde, eski Sporting Lizbon ve Manchester United teknik direktörünün teknik direktörlük görevine atanmasını oldukça olumlu bir şekilde değerlendirdi. Birçok oyuncunun da paylaştığı genel kanı, gerçekten yeni bir dönemin başlayabileceği yönünde.
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Amorim, Milan’a transfer oldu; oyuncuların grup sohbetinde olumlu yorumlar
2029'A KADAR SÜREN SÖZLEŞME
Amorim, Milan ile 2029 yılına kadar, yaklaşık 3,5 milyon avro artı primler karşılığında sözleşme imzaladı. ABola'nın haberine göre, Portekizli teknik direktörün önümüzdeki günlerde Milano'ya gelmesi bekleniyor; bu arada teknik ekibini de çoktan belirlemiş durumda. Son yıllarda kendisine eşlik eden ekibi, yani Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido ve Sporting Braga döneminde birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Jorge Vital'i de Rossoneri'ye getirecek.