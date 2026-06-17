Amorim, Milan’a transfer oldu; oyuncuların grup sohbetinde olumlu yorumlar

Amorim, Milan ile 2029 yılına kadar, yaklaşık 3,5 milyon avro artı primler karşılığında sözleşme imzaladı. ABola'nın haberine göre, Portekizli teknik direktörün önümüzdeki günlerde Milano'ya gelmesi bekleniyor; bu arada teknik ekibini de çoktan belirlemiş durumda. Son yıllarda kendisine eşlik eden ekibi, yani Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido ve Sporting Braga döneminde birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Jorge Vital'i de Rossoneri'ye getirecek.



