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Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Alvini, Ağustos-Eylül Ayın Teknik Direktörü Philadelphia ödülünün sahibi oldu

M. Alvini
Frosinone

Ağustos-Eylül aylarının Philadelphia Ayın Teknik Direktörü ödülü, Frosinone Teknik Direktörü Massimiliano Alvini'ye verildi. Kupa, 16 Ekim Cuma günü saat 20.45'te Frosinone'daki Benito Stirpe Stadı'nda oynanacak Frosinone-Sassuolo maçının öncesinde takdim edilecek.

Ödül, takımlarının ortaya koyduğu oyun kalitesi ile teknik ve sportif kriterlere göre teknik direktörleri değerlendiren spor gazetelerinin genel yayın yönetmenlerinden oluşan bir jüri tarafından verildi.

Nihai hesaplamada Serie A Enilive 2025/2026 sezonunun 1. haftası ile 5. haftası arasındaki maçlar dikkate alındı.

  • “Massimiliano Alvini’nin Frosinone’u, sezonun bu mükemmel başlangıcındaki en güzel sürprizlerden biri kuşkusuz” - Serie A Lega Calcio CEO’su Luigi De Siervo şöyle konuştu -. Frosinone, lige yeni yükselmiş bir takım olmasına rağmen iyi oynuyor ve Alvini’nin alametifarikası olan pres, yüksek tempo ve dinamizm sayesinde üst düzey rakiplere karşı da sonuç almayı başardı. Hoca, aynı zamanda birçok genç İtalyan yetenekten oluşan ilgi çekici bir kadroyu en iyi şekilde değerlendiriyor; bu oyuncular, teknik adamlarının fikirlerini inançla takip ederek sonuç alabilen, aynı zamanda seyir zevki ve eğlence sunan tempolu bir futbol ortaya koyuyor”.

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