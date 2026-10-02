Alvini, Ağustos-Eylül Ayın Teknik Direktörü Philadelphia ödülünün sahibi oldu

Ağustos-Eylül aylarının Philadelphia Ayın Teknik Direktörü ödülü, Frosinone Teknik Direktörü Massimiliano Alvini'ye verildi. Kupa, 16 Ekim Cuma günü saat 20.45'te Frosinone'daki Benito Stirpe Stadı'nda oynanacak Frosinone-Sassuolo maçının öncesinde takdim edilecek.
Ödül, takımlarının ortaya koyduğu oyun kalitesi ile teknik ve sportif kriterlere göre teknik direktörleri değerlendiren spor gazetelerinin genel yayın yönetmenlerinden oluşan bir jüri tarafından verildi.
Nihai hesaplamada Serie A Enilive 2025/2026 sezonunun 1. haftası ile 5. haftası arasındaki maçlar dikkate alındı.