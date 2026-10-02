Alvini, Ağustos-Eylül Ayın Teknik Direktörü Philadelphia ödülünün sahibi oldu

“Massimiliano Alvini’nin Frosinone’u, sezonun bu mükemmel başlangıcındaki en güzel sürprizlerden biri kuşkusuz” - Serie A Lega Calcio CEO’su Luigi De Siervo şöyle konuştu -. Frosinone, lige yeni yükselmiş bir takım olmasına rağmen iyi oynuyor ve Alvini’nin alametifarikası olan pres, yüksek tempo ve dinamizm sayesinde üst düzey rakiplere karşı da sonuç almayı başardı. Hoca, aynı zamanda birçok genç İtalyan yetenekten oluşan ilgi çekici bir kadroyu en iyi şekilde değerlendiriyor; bu oyuncular, teknik adamlarının fikirlerini inançla takip ederek sonuç alabilen, aynı zamanda seyir zevki ve eğlence sunan tempolu bir futbol ortaya koyuyor”.