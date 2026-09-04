Álvarez'e karşı öne çıktığı bir özellik: Flick neden Guardiola'nın eski silahı Jesus'a başvurdu?

Jesus'un adı, Barcelona'nın gözlem raporlarında on yılı aşkın süredir, daha net bir ifadeyle 2016'da Manchester City'ye transfer olmadan önce Palmeiras ile oynadığı dönemden bu yana yer alıyordu; ancak kulübün bu yaz kendisine olan ilgisi farklı bir çerçevede geldi.

Barcelona, yazın başında Lewandowski ve Torres'i kaybetme ihtimaline karşı birden fazla ismin yer aldığı geniş bir liste hazırlamıştı; Alvarez ilk tercihti, bununla birlikte kadro içinde farklı bir rol üstlenebilecek bir forvet arayışı da söz konusuydu.

Barcelona yaz döneminde kanatları güçlendirmek için Anthony Gordon ve Karim Adeyemi ile anlaştı; her ikisi de gerektiğinde içeride de oynayabiliyor. Kulüp bu arada Lautaro Martinez ve Junior Krupi de dahil olmak üzere başka hücum seçeneklerini de değerlendirdi.

Ancak Atletico Madrid'in Alvarez'i Barcelona'ya satmayı ısrarla reddetmesi, özellikle Flick'in yeni bir forvete ihtiyaç duymasıyla birlikte Deco'yu alternatif planı devreye sokmaya itti.

Barcelona ayrıca Club Brugge'den Nicolo Tresoldi'yi kadroya katma olasılığını da değerlendirdi, fakat Belçika kulübünün basın raporlarına göre yaklaşık 50 milyon euroya ulaşan yüksek mali talepleri, Jesus'a yönelik hamleyi hızlandırdı.

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Brezilyalı forvet şunları söyledi: "Her şey çok hızlı gelişti. Yalnızca bir hafta önce, transferin gerçekleşebileceğine dair bir mesaj aldım."

Ve ekledi: "Alvarez'in alternatifi olmak beni rahatsız etmiyor. Bu konuda hiçbir sorunum yok. Barcelona ile oynama fırsatı elde ettim; bu, 10 yıl önce önümde olan bir fırsattı ve şimdi hayat bana bu fırsatı yeniden verdi."