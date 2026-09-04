Álvarez'e karşı öne çıktığı bir özellik: Flick neden Guardiola'nın eski silahı Jesus'a başvurdu?

Flick, Jesus'un özellikle yüksek presteki özellikleriyle kendi oyun anlayışına büyük ölçüde uyum sağladığını düşünüyor.
Alman teknik direktör, Rayo Vallecano'yu 5-2 yendikten sonra şunları söyledi: "Onunla anlaşma fırsatının doğmasına biraz şaşırdım. Onu çok beğeniyorum ve futbol oynama tarzını seviyorum. Bizim oyun anlayışımıza uyuyor ve bize çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum."
Flick'in oyun anlayışı ön hattan yapılan yoğun prese dayanıyor ki bu, Jesus'un kariyeri boyunca öne çıkan en güçlü yönlerinden biri.
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City'de birlikte çalıştıkları dönemde Jesus'un bu alandaki yeteneklerini övmüş ve Brezilyalı forvetin pres yapma ve takımın topu ileri bölgelerde geri kazanmasına yardımcı olma konusunda en iyi oyunculardan biri olduğunu belirtmişti.
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta da onun rakiplere pres yaparak hata yapmaya zorlama becerisini övdü.
ESPN ağının rakamları bu rolün bir yönünü ortaya koyuyor: Jesus, Arsenal ile Premier Lig'de oynadığı 84 maçta 90 dakika başına ortalama 3,64 kez top kazanırken, ön çapraz bağ sakatlığından dönüşünün ardından geçen sezon oynadığı 14 maçta bu oran 4,06'ya çıktı.
Buna karşılık Alvarez, Atletico Madrid ile İspanya Ligi'ne transfer olmasından bu yana 90 dakika başına ortalama 2,57 kez top kazandı.
Barcelona'nın geçen sezonki forvetlerinin bu alandaki rakamları ise daha düşük geldi: Lewandowski İspanya Ligi'nde 90 dakika başına ortalama 1,68 kez top kazanırken, Ferran Torres için bu rakam 1,64 oldu.