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gabriel jesus - julian alvarezAI - Grok

Çeviri:

Álvarez'e karşı öne çıktığı bir özellik: Flick neden Guardiola'nın eski silahı Jesus'a başvurdu?

FEATURES
H. Flick
J. Alvarez
G. Jesus
P. Guardiola
Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Almanya
Arjantin
Brezilya
İspanya

Yeni transfer Alman teknik direktörün oyun anlayışına uyuyor: Peki meyvelerini verecek mi?

Transfer sezonunun son gününün en sürpriz transferlerinden birinde Barcelona, Brezilyalı Gabriel Jesus'un transferini Arsenal'den bitirdi. Anlaşmanın ilk bedeli 10 milyon euro olurken, oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzalandı.

Jesus'un gelişi, teknik direktör Hansi Flick'e ek bir gerçek forvet kazandırdı. Flick, yaz döneminde Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmeye ihtiyaç duyuyordu.

  • Alvarez ilk tercihti

    Jesus, Barcelona'nın bir numaralı hedefi değildi; zira Katalan kulüp, hücum hattını güçlendirmek için Atletico Madrid forması giyen Arjantinli forvet Julian Alvarez'i önceliklerinin başına koymuştu.

    Ancak Atletico Madrid'in oyuncusuna sıkı sıkıya sarılması ve Barcelona'yla masaya oturmayı reddetmesi, Deco liderliğindeki sportif direksiyonu transfer döneminin son günlerinde alternatif arayışına zorladı.

    Raphinha geçici olarak forvet rolünü üstlenirken ve genç Mısırlı Hamza Abdülkerim de bir başka seçenek olarak elde bulunurken, Flick, Lewandowski ile Torres'in ayrılığıyla oluşan boşluğu dolduracak bir santrfor kadroya katmak istiyordu.

    Barcelona, sürekli ilk on birde yer alması şart olmayan; savunmada yoğunlaşan takımlar karşısında farklı çözümler sunabilecek, takım arkadaşlarına dinlenme fırsatı verebilecek veya takımın gol atmaya ihtiyaç duyduğu son dakikalarda sahaya girebilecek bir oyuncu arıyordu.

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  • Eski bir seçenek yeniden gündemde

    Jesus'un adı, Barcelona'nın gözlem raporlarında on yılı aşkın süredir, daha net bir ifadeyle 2016'da Manchester City'ye transfer olmadan önce Palmeiras ile oynadığı dönemden bu yana yer alıyordu; ancak kulübün bu yaz kendisine olan ilgisi farklı bir çerçevede geldi.

    Barcelona, yazın başında Lewandowski ve Torres'i kaybetme ihtimaline karşı birden fazla ismin yer aldığı geniş bir liste hazırlamıştı; Alvarez ilk tercihti, bununla birlikte kadro içinde farklı bir rol üstlenebilecek bir forvet arayışı da söz konusuydu.

    Barcelona yaz döneminde kanatları güçlendirmek için Anthony Gordon ve Karim Adeyemi ile anlaştı; her ikisi de gerektiğinde içeride de oynayabiliyor. Kulüp bu arada Lautaro Martinez ve Junior Krupi de dahil olmak üzere başka hücum seçeneklerini de değerlendirdi.

    Ancak Atletico Madrid'in Alvarez'i Barcelona'ya satmayı ısrarla reddetmesi, özellikle Flick'in yeni bir forvete ihtiyaç duymasıyla birlikte Deco'yu alternatif planı devreye sokmaya itti.

    Barcelona ayrıca Club Brugge'den Nicolo Tresoldi'yi kadroya katma olasılığını da değerlendirdi, fakat Belçika kulübünün basın raporlarına göre yaklaşık 50 milyon euroya ulaşan yüksek mali talepleri, Jesus'a yönelik hamleyi hızlandırdı.

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    Brezilyalı forvet şunları söyledi: "Her şey çok hızlı gelişti. Yalnızca bir hafta önce, transferin gerçekleşebileceğine dair bir mesaj aldım."

    Ve ekledi: "Alvarez'in alternatifi olmak beni rahatsız etmiyor. Bu konuda hiçbir sorunum yok. Barcelona ile oynama fırsatı elde ettim; bu, 10 yıl önce önümde olan bir fırsattı ve şimdi hayat bana bu fırsatı yeniden verdi."

  • imago-sport-1082264603.jpgSergio Ros

    Jesus, Flick'in oyun tarzına neden uygun?

    Flick, Jesus'un özellikle yüksek presteki özellikleriyle kendi oyun anlayışına büyük ölçüde uyum sağladığını düşünüyor.

    Alman teknik direktör, Rayo Vallecano'yu 5-2 yendikten sonra şunları söyledi: "Onunla anlaşma fırsatının doğmasına biraz şaşırdım. Onu çok beğeniyorum ve futbol oynama tarzını seviyorum. Bizim oyun anlayışımıza uyuyor ve bize çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum."

    Flick'in oyun anlayışı ön hattan yapılan yoğun prese dayanıyor ki bu, Jesus'un kariyeri boyunca öne çıkan en güçlü yönlerinden biri.

    İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City'de birlikte çalıştıkları dönemde Jesus'un bu alandaki yeteneklerini övmüş ve Brezilyalı forvetin pres yapma ve takımın topu ileri bölgelerde geri kazanmasına yardımcı olma konusunda en iyi oyunculardan biri olduğunu belirtmişti.

    Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta da onun rakiplere pres yaparak hata yapmaya zorlama becerisini övdü.

    ESPN ağının rakamları bu rolün bir yönünü ortaya koyuyor: Jesus, Arsenal ile Premier Lig'de oynadığı 84 maçta 90 dakika başına ortalama 3,64 kez top kazanırken, ön çapraz bağ sakatlığından dönüşünün ardından geçen sezon oynadığı 14 maçta bu oran 4,06'ya çıktı.

    Buna karşılık Alvarez, Atletico Madrid ile İspanya Ligi'ne transfer olmasından bu yana 90 dakika başına ortalama 2,57 kez top kazandı.

    Barcelona'nın geçen sezonki forvetlerinin bu alandaki rakamları ise daha düşük geldi: Lewandowski İspanya Ligi'nde 90 dakika başına ortalama 1,68 kez top kazanırken, Ferran Torres için bu rakam 1,64 oldu.

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  • Hücum rakamları çok farklı değil

    Jesus ile Alvarez arasındaki benzerlik yalnızca savunma katkısı ve baskıyla sınırlı değil; rakamlar hücum katkısında da bir yakınlığa işaret ediyor.

    Jesus, Arsenal'deki döneminde Premier Lig'de 21 gol atıp 11 gole asist yaparak her 90 dakikada 0,63 gol katkısı ortalaması yakaladı.

    Alvarez ise Atletico Madrid ile 25 gol atıp 8 gole asist yaparak her 90 dakikada 0,67 gol katkısı ortalaması elde etti.

    Buna rağmen, otuz yaşına yaklaşan Jesus'un fiziksel durumu ve seviyesi hakkında, özellikle tam olarak iyileştiğini teyit etmesine karşın yaşadığı diz sorunlarının ardından, soru işaretleri hâlâ mevcut.

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  • Barcelona'nın Alvarez hayali sona mı erdi?

    Jesus'un gelmesine rağmen Barcelona, Alvarez'e olan ilgisinden vazgeçmedi. ESPN'in aktardığına göre, kulübe yakın kaynaklar Arjantinli forvetin gelecekteki bir hedef olarak kalacağını belirtiyor.

    Kaynaklardan biri şunları söyledi: "Başka transfer dönemleri de olacak."

    Jesus, Barcelona ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk anlaşma yalnızca iki sezonluk olmasına karşın, transfer maliyetinin muhasebe açısından dağıtılma biçimiyle ilişkili bir düzenlemeyle bu değişikliğe gidildi.

    Öte yandan Barcelona, uzun vadede kulüpte geçirdiği 4 yıl boyunca 120 gol kaydeden Lewandowski'nin yerine geçecek ismi hâlâ arıyor.

    Deco ağustos ayında şunları söyledi: "Yaptığımız transferlerin bize Torres'in yokluğunu telafi edecek çözümler sunduğunu düşünüyorum, ancak Lewandowski'nin yerini doldurmak çok daha zor. Onun gibi bir oyuncuyu yerine koymak kolay değil."

    26 yaşındaki Alvarez, Barcelona'ya transfer olmayı hayal ediyordu ancak sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzaması nedeniyle Atletico Madrid'in görüşmeye kapalı tutumuyla karşılaştı.

    Barcelona'nın Alvarez'e olan ilgisi devam ederken, Katalan kulübü artık önümüzdeki aylarda Jesus'u sınama fırsatına sahip. Brezilyalı, bu sezon forvet olarak çıktığı ilk 3 maçta 5 gol kaydeden Raphinha ile birlikte başarılı olursa, Barcelona'nın gelecekte yeni bir santrfor için 150 milyon euroya varan bir harcama yapma ihtiyacı azalabilir.

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