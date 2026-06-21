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Altın serisi... Hollanda, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın tahtını devirdi

Hollanda - İsveç
Hollanda
İsveç
Dünya Kupası
Brezilya
Hollanda
İsveç

İsveç’i 5-1’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup eden Hollanda Milli Takımı, 14 maçlık yenilmezlik serisiyle Dünya Kupası tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini elde etti.

Hollanda Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarından biri olduğunu kanıtladı ve bu durum, takımın olağanüstü performansıyla da teyit edildi. İlk turda Japonya ile 2-2 berabere kalan Hollanda, dün Cumartesi günü İsveç'i 5-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederek turnuvanın en iyi performanslarından birini sergiledi.

"AS" gazetesi, Hollanda'nın efsane Pelé liderliğindeki Brezilya milli takımına ait rekoru kırmayı başardığını belirtti. "Yel Değirmenleri" lakaplı Hollanda milli takımı, normal sürede üst üste 14 maç yenilmeden tamamlayarak Dünya Kupası tarihindeki en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu.

İlginç olan ise, Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndaki son mağlubiyetinin 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı olması ve o zamandan beri Dünya Kupası'nda normal sürede hiçbir maç kaybetmemesidir.

2014 Dünya Kupası’nda Hollanda, grup aşamasındaki üç maçını da kazandı; bunlardan biri İspanya’ya karşı elde edilen galibiyetti. Ardından yarı finalde Arjantin’e penaltı atışlarında yenilerek turnuvadan elendi. 

  • Nederland Nederlands elftal OranjeGetty Images

    Brezilya ve 13 maçlık yenilmezlik serisi

    Penaltı atışlarında alınan mağlubiyet resmi olarak beraberlik olarak kaydedildiğinden, Hollanda milli takımı yenilgisizliğini korudu ve o turnuvada Brezilya ile oynadığı üçüncülük maçını da kazandı.

    Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Hollanda Milli Takımı eleme turlarını geçemedi ve dolayısıyla turnuva boyunca hiçbir maç kaybetmedi.

    Katar Dünya Kupası’nda ise Hollanda milli takımı, grup aşamasında iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti, ardından 16 turunda ABD’yi 3-1’lik skorla eledi, ancak turnuvaya yine Arjantin’e penaltı atışlarında yenilerek veda etti.

    2026 Dünya Kupası'nda ise Hollanda milli takımı şu ana kadar Japonya ile berabere kalmış ve İsveç'e karşı büyük bir galibiyet elde ederek tarihi yenilmezlik serisini sürdürüyor.

    Önceki rekor, 13 maçlık yenilmezlik serisiyle 1958 ve 1962 yıllarında Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya milli takımına aitti. 

    Bu seri, 1966 turnuvasında Brezilya milli takımının Macaristan’a 1-3 yenilip grup aşamasında turnuvadan elenmesiyle sona ermişti.

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