Altın serisi... Hollanda, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın tahtını devirdi

İsveç’i 5-1’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup eden Hollanda Milli Takımı, 14 maçlık yenilmezlik serisiyle Dünya Kupası tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini elde etti.

Hollanda Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarından biri olduğunu kanıtladı ve bu durum, takımın olağanüstü performansıyla da teyit edildi. İlk turda Japonya ile 2-2 berabere kalan Hollanda, dün Cumartesi günü İsveç'i 5-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederek turnuvanın en iyi performanslarından birini sergiledi.

"AS" gazetesi, Hollanda'nın efsane Pelé liderliğindeki Brezilya milli takımına ait rekoru kırmayı başardığını belirtti. "Yel Değirmenleri" lakaplı Hollanda milli takımı, normal sürede üst üste 14 maç yenilmeden tamamlayarak Dünya Kupası tarihindeki en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu.

İlginç olan ise, Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndaki son mağlubiyetinin 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı olması ve o zamandan beri Dünya Kupası'nda normal sürede hiçbir maç kaybetmemesidir.

2014 Dünya Kupası’nda Hollanda, grup aşamasındaki üç maçını da kazandı; bunlardan biri İspanya’ya karşı elde edilen galibiyetti. Ardından yarı finalde Arjantin’e penaltı atışlarında yenilerek turnuvadan elendi.