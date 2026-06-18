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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Almanya maçı öncesinde fillerin sorununu çözmek

Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
E. Wahi
Almanya
Côte d’Ivoire
Kanada

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, Perşembe akşamı, Almanya maçı öncesinde oyuncu Eli Wahi ile ilgili krizin çözüldüğünü duyurdu.

"Filler" takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda önümüzdeki Cumartesi günü Alman rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Fildişi Sahili, Dünya Kupası'ndaki serüvenine Ekvador'u 1-0'lık skorla mağlup ederek başladı; Almanya ise Curaçao'yu 7-1'lik skorla ezici bir galibiyetle yendi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Eli Wahi'nin Kanada topraklarına giriş için gerekli tüm izinleri aldığı belirtildi.

Buna göre, Fildişi Sahili'li oyuncu, "Filler" olarak bilinen milli takım heyeti ile birlikte Kanada'ya seyahat etme yetkisi kazandı ve milli takım arkadaşlarıyla birlikte turnuvaya normal şekilde katılmaya devam edecek.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIVAFP

    Wahi’nin Kanada’ya girişinin engellenmesinin nedeni

    Fildişi Sahili Futbol Federasyonu daha önce, Elie Wahie’nin milli takım heyetiyle birlikte Kanada’ya yapılacak seyahate katılamayacağını açıklamıştı.

    Bunun nedeni, Wahi’nin Kanada topraklarına giriş için gerekli idari izinleri alamamış olmasıdır.

    "Mundo Deportivo" gazetesi, Wahi'nin Kanada'ya girişinin engellenme kararının, oyuncunun Fransa'da maç sonuçlarının manipülasyonu ile ilgili bir soruşturmaya tabi tutulmasından kaynaklandığını belirtti.

    Kanada makamları, oyuncuya giriş izni verilmemesinin nedenleri hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı; ancak bu karar, "The Athletic" gazetesinin, Wahi'nin Dünya Kupası'nın başlamasından yaklaşık 10 gün önce Fransa'da gözaltına alındığını ve sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını bildiren haberinin yayınlanmasından bir gün sonra geldi.

    Gazetenin aktardığı kaynaklara göre, soruşturma, oyuncunun 17 Mayıs'ta oynanan Nice-Metz maçı sırasında kasıtlı olarak sarı kart görmeye çalıştığı şüphesi üzerine yoğunlaşıyor.

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