Almanya maçı öncesinde fillerin sorununu çözmek

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, Perşembe akşamı, Almanya maçı öncesinde oyuncu Eli Wahi ile ilgili krizin çözüldüğünü duyurdu.

"Filler" takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda önümüzdeki Cumartesi günü Alman rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Fildişi Sahili, Dünya Kupası'ndaki serüvenine Ekvador'u 1-0'lık skorla mağlup ederek başladı; Almanya ise Curaçao'yu 7-1'lik skorla ezici bir galibiyetle yendi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Eli Wahi'nin Kanada topraklarına giriş için gerekli tüm izinleri aldığı belirtildi.

Buna göre, Fildişi Sahili'li oyuncu, "Filler" olarak bilinen milli takım heyeti ile birlikte Kanada'ya seyahat etme yetkisi kazandı ve milli takım arkadaşlarıyla birlikte turnuvaya normal şekilde katılmaya devam edecek.