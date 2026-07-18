2006 doğumlu ofansif kanat oyuncusu Maximilian Ibrahimovic, transfer görüşmelerinin odağında olduğu için Milan Futuro tarafından kamp kadrosuna çağrılmamıştı. Bugün sabah saatlerinde AZ Alkmaar, resmi kanalları üzerinden, yine Hollanda’da ancak Amsterdam kulübünün ikinci takımı olan Jong Ajax formasıyla kiralık olarak forma giydikten sonra geri dönen, babasının izinden giden oyuncunun takıma katıldığını duyurdu.
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Alkmaar’dan resmi açıklama: Milan’dan Maximilian Ibrahimovic transfer edildi, kulübün açıklaması
RESMİ AÇIKLAMA
Hollandalı AZ Alkmaar kulübü, resmi bir açıklamayla Ibrahimović’in oğlu Maximilian’ın Jong AZ Alkmaar’da yeniden forma giyeceğini duyurdu. Kulüp, genç oyuncunun sakatlığından tamamen iyileşmesini bekledikten sonra onu kadroya dahil edecek. Açıklamanın içeriği şu şekildedir:
"Maximilian Ibrahimović, hafif bir sakatlıktan kurtulma ve ardından Jong AZ'ye katılma fırsatı bulacak. 19 yaşındaki forvetin ne zaman sahalara döneceği henüz belli değil. Geri döndüğünde, zamanla kulüp için önemli bir kaynak haline gelebileceğine olan inancıyla, gelişim sürecine devam etme şansı bulacak."
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