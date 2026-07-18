Alkmaar’dan resmi açıklama: Milan’dan Maximilian Ibrahimovic transfer edildi, kulübün açıklaması

Hollandalı AZ Alkmaar kulübü, resmi bir açıklamayla Ibrahimović’in oğlu Maximilian’ın Jong AZ Alkmaar’da yeniden forma giyeceğini duyurdu. Kulüp, genç oyuncunun sakatlığından tamamen iyileşmesini bekledikten sonra onu kadroya dahil edecek. Açıklamanın içeriği şu şekildedir:

"Maximilian Ibrahimović, hafif bir sakatlıktan kurtulma ve ardından Jong AZ'ye katılma fırsatı bulacak. 19 yaşındaki forvetin ne zaman sahalara döneceği henüz belli değil. Geri döndüğünde, zamanla kulüp için önemli bir kaynak haline gelebileceğine olan inancıyla, gelişim sürecine devam etme şansı bulacak."