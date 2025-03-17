Alexander Sorloth Atletico Madrid Las Palmas LaLiga 2024-25PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images
İdil Erin Tetik

Alexander Sörloth, Cristiano Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı

BarcelonaAtletico MadridC. RonaldoAtletico Madrid - BarcelonaLa Liga

Barcelona'nın korkulu rüyasına dönüşen Alexander Sörloth, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti.

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  • Sörloth, Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı
  • Barça'ya karşı üst üste altı maçta gol attı
  • Barcelona, Atletico'yu altı gollü maçta mağlup etti
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