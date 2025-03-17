Alexander Sörloth, Cristiano Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı

PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Imagesİdil Erin TetikAlexander Sörloth, Cristiano Ronaldo'dan sonra bir ilki başardıBarcelonaAtletico MadridC. RonaldoAtletico Madrid - BarcelonaLa LigaBarcelona'nın korkulu rüyasına dönüşen Alexander Sörloth, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaSörloth, Ronaldo'dan sonra bir ilki başardıBarça'ya karşı üst üste altı maçta gol attıBarcelona, Atletico'yu altı gollü maçta mağlup ettiGOAL'ı WhatsApp'ta takip et! 🟢📱