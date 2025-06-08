Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'ye dönmesi için şok teklif

Alex Oxlade-Chamberlain, partneri Perrie Edwards ile uzak mesafe ilişkisinde zorluklar yaşarken İngiltere'ye dönüşü için şaşırtan bir teklif aldı.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Haberin devamı aşağıda Oxlade-Chamberlain’in Beşiktaş’tan ayrılması bekleniyor

Kişisel sorunlar eski Liverpool’lu futbolcuyu eve dönmeye teşvik edebilir

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