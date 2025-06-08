Alex Oxlade-ChamberlainGetty
İdil Erin Tetik

Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'ye dönmesi için şok teklif

A. Oxlade-ChamberlainBeşiktaşChampionshipSüper LigLeicester CityTransfers

Alex Oxlade-Chamberlain, partneri Perrie Edwards ile uzak mesafe ilişkisinde zorluklar yaşarken İngiltere'ye dönüşü için şaşırtan bir teklif aldı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Oxlade-Chamberlain’in Beşiktaş’tan ayrılması bekleniyor
  • Kişisel sorunlar eski Liverpool’lu futbolcuyu eve dönmeye teşvik edebilir
  • Leicester City, orta saha oyuncusunu transfer etmek için girişimde bulundu
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