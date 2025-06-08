Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'ye dönmesi için şok teklif

Gettyİdil Erin TetikAlex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'ye dönmesi için şok teklifA. Oxlade-ChamberlainBeşiktaşChampionshipSüper LigLeicester CityTransfersAlex Oxlade-Chamberlain, partneri Perrie Edwards ile uzak mesafe ilişkisinde zorluklar yaşarken İngiltere'ye dönüşü için şaşırtan bir teklif aldı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaOxlade-Chamberlain’in Beşiktaş’tan ayrılması bekleniyorKişisel sorunlar eski Liverpool’lu futbolcuyu eve dönmeye teşvik edebilirLeicester City, orta saha oyuncusunu transfer etmek için girişimde bulunduGOAL'i WhatsApp'ta takip et! 🟢📱