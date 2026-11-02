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Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Al Hilal mı Barcelona mı? Felix'in garantisiz hayali

Barcelona
Al Hilal
Al Nassr FC
J. Felix
Premier Lig
La Liga
İspanya
Suudi Arabistan
Portekiz

Al-Nassr yıldızını korumak için silahlarını biliyor

Suudi Arabistan ekibi Hilal, hâlihazırda Nassr forması giyen ve bir gün Barcelona'ya dönerek yeniden Katalan ekibinin formasını giyme arzusunu gizlemeyen Portekizli forvet Joao Felix'in geleceğine dair spekülasyonların odağına girdi. Zira oyuncunun ismi, forvet için olası bir destinasyon olarak gündeme geldi.

Hilal'in ilgisine dair açıklamalar, kulübün eski icra direktörü Tarık et-Tuveycri'den geldi. Suudi "Semaniye" platformundaki "El-Mensa" programına katılan Tuveycri, Felix'in Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmesini umduğunu dile getirerek, oyuncunun Hilal'e ya da rakiplerinden birine transfer olmasının kapısını araladı.

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  • Hilal'den açıklamalar, Nassr'dan hamleler

    Et-Tüveycri şunları söyledi: "Öncelikle Felix'in Roshn Ligi'nden ayrılmamasını diliyorum. Eğer Hilal onu transfer edebilirse, bu iyi olur; aynı şey İttihad ve Ahli için de geçerli." Eski Hilal yöneticisinin açıklamaları oyuncunun geleceğine dair spekülasyonlara yol açtı, ancak İspanyol "Sport" gazetesi, Portekizli yıldız hakkında Hilal ile Nasr arasında şu ana kadar resmi bir görüşme bulunmadığını teyit etti.

    Nasr'ın oyuncuyu elinde tutmaya yönelik hamleleri nedeniyle işler daha da karmaşıklaşıyor; zira Suudi "er-Riyadiyye" gazetesi geçtiğimiz günlerde kulübün, Felix'in sözleşmesini tek taraflı olarak Haziran 2029'a kadar uzatmasına imkân tanıyan bir maddeyi devreye sokmayı değerlendirdiğini ve yıllık maaşını mevcut 10 milyon avrodan yaklaşık 12,5 milyona çıkarmayı düşündüğünü belirtti.

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  • Barcelona: Garantisi olmayan bir hayal

    Sport şu yorumu yaptı: "Bu olası adım, oyuncunun Avrupa sahnesine geri dönme arzusuyla çelişiyor; nitekim raporlar, menajeri Jorge Mendes'in ayrılık seçeneklerini açık tutmak için sözleşme uzatımından kaçınma ihtimalini araştırdığını belirtti."

    Barcelona, takımdaki önceki deneyiminden özel anılar taşıyan ve Camp Nou'ya geri dönmeyi kişisel hedefleri arasına koyan Felix'in planlarında yer almaya devam ediyor. Ancak bu arzu, transferle ilgili mali karmaşıklıklar nedeniyle şu ana kadar somut bir adıma dönüşmedi.

    Nassr'ın sözleşmesini uzatma isteği, Hilal'in rekabete dahil olma ihtimali ve oyuncunun Avrupa'ya dönme hevesi arasında, Felix'in geleceği önümüzdeki aylarda birçok olasılığa açık görünüyor; bu arada Barcelona'ya dönüş hayali, gerçekleşeceğine dair bir garanti olmaksızın varlığını koruyor.

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