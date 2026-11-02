Et-Tüveycri şunları söyledi: "Öncelikle Felix'in Roshn Ligi'nden ayrılmamasını diliyorum. Eğer Hilal onu transfer edebilirse, bu iyi olur; aynı şey İttihad ve Ahli için de geçerli." Eski Hilal yöneticisinin açıklamaları oyuncunun geleceğine dair spekülasyonlara yol açtı, ancak İspanyol "Sport" gazetesi, Portekizli yıldız hakkında Hilal ile Nasr arasında şu ana kadar resmi bir görüşme bulunmadığını teyit etti.

Nasr'ın oyuncuyu elinde tutmaya yönelik hamleleri nedeniyle işler daha da karmaşıklaşıyor; zira Suudi "er-Riyadiyye" gazetesi geçtiğimiz günlerde kulübün, Felix'in sözleşmesini tek taraflı olarak Haziran 2029'a kadar uzatmasına imkân tanıyan bir maddeyi devreye sokmayı değerlendirdiğini ve yıllık maaşını mevcut 10 milyon avrodan yaklaşık 12,5 milyona çıkarmayı düşündüğünü belirtti.

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