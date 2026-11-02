Suudi Arabistan ekibi Hilal, hâlihazırda Nassr forması giyen ve bir gün Barcelona'ya dönerek yeniden Katalan ekibinin formasını giyme arzusunu gizlemeyen Portekizli forvet Joao Felix'in geleceğine dair spekülasyonların odağına girdi. Zira oyuncunun ismi, forvet için olası bir destinasyon olarak gündeme geldi.
Hilal'in ilgisine dair açıklamalar, kulübün eski icra direktörü Tarık et-Tuveycri'den geldi. Suudi "Semaniye" platformundaki "El-Mensa" programına katılan Tuveycri, Felix'in Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmesini umduğunu dile getirerek, oyuncunun Hilal'e ya da rakiplerinden birine transfer olmasının kapısını araladı.