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FBL-ASIA-C1-AL ITTIHAD-AL-AINAFP
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Çeviri:

Al Ain-Al Ittihad: Elit mücadelesinde ortaklığı kim bozacak?

FEATURES
Al Ittihad - Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Ufukta ateşli bir zirve beliriyor

Gelecek maçlar
ITT

ITT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALA

ALA

Tüm gözler, Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te oynanacak olan Emirates temsilcisi Al Ain ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad arasındaki beklenen karşılaşmaya çevrildi. İki takım arasındaki rekabetin gücü ve önceki karşılaşmalarda hiçbir tarafın belirgin bir üstünlük sağlayamadığı yakın sonuçlar göz önüne alındığında, bu maç özel bir tarihi niteliğe sahip.

Maçın önemi yalnızca kıtasal rekabet hesaplarıyla sınırlı değil; aynı zamanda dengeli bir tarihi mücadeleye de uzanıyor. İki takım daha önceki altı karşılaşmada galibiyetleri ve beraberlikleri paylaştı; böylece önümüzdeki maç, her iki takım için de bu ortaklığı bozmak ve birebir karşılaşmalar sicilinde üstünlüğünü kabul ettirmek adına bir fırsat haline geliyor.

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  • Galibiyetlerde eşitlik, Al Ain bir golle önde

    Rakamlar iki takım arasında dikkat çekici bir dengeye işaret ediyor; İttihad iki galibiyet elde ederken, Ain de iki galibiyet aldı, iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Gol açısından ise Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi 10 gol kaydederken, Suudi takım 9 gole ulaştı ve böylece Ain yalnızca bir gollük küçük bir üstünlüğe sahip oldu.

    Bu rakamlar, yalnızca geçmişe dayanarak iki takımdan birini öne çıkarmanın zorluğunu gözler önüne seriyor; özellikle de önceki karşılaşmalarda sonuçların dalgalanma göstermesi ve iki taraftan hiçbirinin diğeri üzerinde sürekli bir üstünlük kuramamış olması bunu doğruluyor. Bu durum, aralarındaki rekabetin seyrinde yeni karşılaşmaya ayrı bir önem kazandırıyor.

  • FBL-AFC-CHAMPION LEAGUE-SAUDI-UAEAFP

    2005 finali: İttihad, Al Ain karşısında şampiyonluğa ulaştı

    İki takım arasındaki rekabetin en dikkat çekici duraklarından biri, kıtasal kupayı belirlemek üzere iki maçta karşılaştıkları 2005 AFC Şampiyonlar Ligi finaline uzanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan ilk maç 1-1 berabere sona erdi, ardından El-İttihad kendi sahasındaki rövanşı 4-2'lik skorla kazanarak iki maçın toplamında üstünlük sağladı ve şampiyonluğa ulaştı.

    Bu final, El-İttihad'ın Asya serüveninde tarihi bir durak oluşturdu; zira kendi sahasında beraberliği dayatan zorlu rakibe rağmen rövanş maçında karşılaşmayı kendi lehine çevirmeyi başardı. Böylece bu final, iki kulübü kıtasal turnuvada bir araya getiren en öne çıkan bölümlerden biri olarak kaldı.

  • Al Ain 2014'te cevap veriyor: Al Ittihad'ı çeyrek finalde eledi

    İki takım 2014 sezonunda yeniden karşı karşıya geldi, ancak bu kez turnuvanın çeyrek finali kapsamında. El Ain, ilk maçı 2-0 kazanarak üstünlüğü ele geçirdi ve Suudi Arabistan'da oynanan rövanşta da 3-1'lik galibiyetle bu üstünlüğünü tekrarlayarak toplamda 5-1'lik skorla bir sonraki tura yükseldi.

    Aynı sezonda iki takım grup aşamasında daha önce iki kez karşılaşmıştı. İttihad, El Ain'i 2-1 mağlup ederken diğer maç 1-1 berabere sona ermişti. Bu aşama, El Ain'in daha sonra eleme maçını lehine sonuçlandırmayı başarmasına rağmen iki takım arasındaki yakınlığın boyutunu ortaya koymuştu.

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  • Farklı bir sayfa yazmak için yeni bir karşılaşma

    İttihad'ın yüzünü güldüren 2005 finali ile Al Ain'in kazandığı 2014 çeyrek finali anıları arasında, iki taraf arasındaki rekabet AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te yeniden canlanıyor; her iki taraf da tarihi karşılaşmalar siciline yeni bir üstünlük kazandıracak bir sonuç elde etme arzusu taşıyor.

    Önceki altı karşılaşmanın bilançosuna bakıldığında, her iki takımın da ikişer galibiyet alıp iki kez berabere kalmasının ardından, yaklaşan karşılaşma galibiyet sayısındaki eşitliği bozmak için bir fırsat gibi görünüyor.

    Aralarındaki sınırlı farkın gölgesinde gol atma mücadelesi de sahne alacak; zira Al Ain yalnızca bir golle önde bulunuyor, bu da sahadaki her ayrıntıyı iki dev arasındaki tarih terazisini etkileyebilir kılıyor.

Gelecek maçlar
ITT

ITT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALA

ALA