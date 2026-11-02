24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Al Ahli ve Al Sadd: Golsüz geçen 90 dakika

Al-Sadd - Al Ahli
Al-Sadd
Al Ahli
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Katar
Suudi Arabistan

Beraberlik son sözünü söyledi

Gelecek maçlar
AHL

AHL

Premier Lig

07 Kas 2026

ALT

ALT

ALS

ALS

Katar Yıldızlar Ligi

08 Kas 2026

ALR

ALR

Katar'ın Es-Sed kulübü ile Suudi Arabistan'ın El-Ahli takımı, bu akşam pazartesi günü, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü hafta müsabakaları kapsamında golsüz berabere kaldı.

El-Ahli, maçın uzun bölümlerinde üstünlüğünü kurdu ancak birkaç tehlikeli girişimi önleyen kaleci Meşal Berşem'in parlak performansına çarparak bu üstünlüğünü gole çeviremedi; Katar takımı ise rakibini gafil avlayacak fırsatları harcadı.

Maçta birçok sakatlık ve değişiklik yaşandı; ardından El-Ahli son dakikalarda girişimlerini sürdürdü ama fileleri havalandıramadı.

Es-Sed puanını 2'ye çıkararak sondan bir önceki on beşinci sıraya yükselirken, buna karşılık El-Ahli'nin puanı 8 oldu ve bu puanla üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca okuyun: Onu bir Brezilyalı sihirbaza benzetti: Yamal'ın babası oğluyla ilgili yaygın bir hatayı düzeltti ve Real'e meydan okudu

  • Al Ahly'ye erken darbe ve Berşem'in parlak performansı

    İki takım da maça temkinli başladı; karşılıklı olarak kaleyi tehdit etme denemeleri yaşandı. Al Sadd'ın en dikkat çekici girişimi, 8. dakikada ceza sahası dışından bir şut çeken Roberto Firmino aracılığıyla geldi, ancak savunma bu şutu engelledi.

    Al Ahli, 15. dakikada erken bir darbe aldı. Valentin Atangana sakatlanınca üç dakika sonra sahayı terk etti ve yerine Ziyad el-Cuheni oyuna girdi. 23. dakikada Al Sadd'ın oyuncusu Akram Afif sarı kart gördü, ardından Galeno 26. dakikada maçın ikinci sarı kartını aldı.

    Al Ahli, rakibinin kalesine ulaşmaya çalıştı ve Edward Spertsyan 27. dakikada ceza sahası dışından bir şut çekti, ancak top direğin yanından auta gitti. Al Sadd ise Claudinho ve Guilherme aracılığıyla iki tehlikeli girişimle karşılık verdi; fakat Edouard Mendy 30. dakikada ilkinin şutunu kurtardı, ikincinin şutu ise üst direğin üzerinden auta çıktı.

    Ayrıca okuyun: Mourinho'nun açığı ve Paratici'nin işareti: Real Madrid'in kapısı Hakimi'ye kapanmayacak

    Al Ahli, 39. dakikada skoru açmaya çok yaklaştı. Roger Ibañez, Spertsyan'ın ortasına yükselerek topu kafayla kaleye yönlendirdi, ancak kaleci Meşal Berşem bu girişimi ustalıkla kurtardı.

    Galeno, 41. dakikada ceza sahası içinden çektiği sert bir şutla Al Sadd'ın kalesini yeniden tehdit etti, fakat Berşem bir kez daha parladı ve topu kornere çeldi.

    Uzatma dakikalarında Claudinho, ceza sahası dışından çektiği ve üst direğin üzerinden auta giden şutla Al Sadd adına yeni bir fırsatı harcadı. Böylece ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

    Ayrıca okuyun: Zehirli ortam: Spalletti, Juventus taraftarını uyardı

  • Al Ahly bastırıyor, Al Sadd direniyor

    Al Ahli, ikinci yarıda Al Sadd'ın kalesini sarsma denemelerini sürdürdü ancak kaleci Meşal Berşem'in parladığı anlarda fırsatlarını gole çeviremedi. Suudi ekip, bu süreçte iki yeni sakatlık darbesiyle sarsılırken, maçta golsüz beraberlik devam etti.

    Al Ahli, ikinci yarıya hücum baskısıyla başladı ve Ivan Toney 46. dakikada skoru açmaya çok yaklaştı. Galeno'nun ortasını karşılayan oyuncu ceza sahası içinden şutunu çekti ancak topu direğin yanından auta gitti. 50. dakikada ise kaleye yakın geçen şutuyla bir fırsatı daha harcadı.

    Ayrıca okuyun: Mourinho'nun eski hedefi ve Forest sürprizi: Liverpool, Van Dijk'in halefi dosyasını açıyor

    Al Sadd ise 52. dakikada Roberto Firmino aracılığıyla tehlikeli bir girişimde bulundu ancak Edouard Mendy, oyuncunun ceza sahası içinden çektiği şutu önledi. Mendy ayrıca 64. dakikada Claudinho'nun ceza sahası dışından yaptığı denemeyi de kurtardı.

    Al Sadd iki değişiklik yaptı; 51. dakikada Mohammed Kamara yerine Mustafa Meşal, 69. dakikada ise Guilherme yerine Haşim Ali oyuna girdi. Al Ahli ise 59. dakikada Mohammed Süleyman'ı sakatlık nedeniyle oyundan almak zorunda kaldı ve yerine Rayan Hamed girdi.

    Rayan Hamed 67. dakikada sarı kart gördü. Ardından Al Ahli, son üç değişikliğini 81. dakikada tek seferde yapmak zorunda kaldı; Ivan Toney, Artem Bondarenko ve Trincao'nun yerine Firas Al Buraikan, İbrahim Diaby ve Matheus Gonçalves oyuna dahil oldu.

    Ayrıca okuyun: Fransa'nın efsanesi, Mbappe'nin Ballon d'Or dosyasındaki ölümcül hatasını açıklıyor

  • Karşılıklı ataklar

    Son dakikalar karşılıklı girişimlere sahne oldu; 77. dakikada Mendy, Firmino'nun şutuna karşılık verdi, Galeno ve Spertsyan ise Al Sadd kalesini tehdit etmeye çalıştı, ancak Katar ekibinin savunması girişimlerine engel oldu.

    84. dakikada Matheus Gonçalves, ceza sahası içinden çektiği şutla kaleci Meşal Berşem'i sınadı, fakat Berşem bu şutu başarıyla önledi ve golsüz beraberlik devam etti.

    Al Ahli son dakikalarda baskısını sürdürdü; Meşal Berşem, 88. dakikada İbrahim Diaby'nin kafa vuruşuna karşılık verdi, ardından Roger Ibañez, Edward Spertsyan'ın ortasının ardından kafayla kaleyi üstten yalayarak dışarı giden bir fırsatı daha harcadı ve maç başladığı gibi kalelerin boş kalmasıyla sona erdi.

    Ayrıca oku: İkili gol Mourinho'nun hesaplarını altüst etti, İspanyol gazeteci: Vinicius'un yeri yedek kulübesi

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
AHL

AHL

Premier Lig

07 Kas 2026

ALT

ALT

ALS

ALS

Katar Yıldızlar Ligi

08 Kas 2026

ALR

ALR