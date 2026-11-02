İki takım da maça temkinli başladı; karşılıklı olarak kaleyi tehdit etme denemeleri yaşandı. Al Sadd'ın en dikkat çekici girişimi, 8. dakikada ceza sahası dışından bir şut çeken Roberto Firmino aracılığıyla geldi, ancak savunma bu şutu engelledi.

Al Ahli, 15. dakikada erken bir darbe aldı. Valentin Atangana sakatlanınca üç dakika sonra sahayı terk etti ve yerine Ziyad el-Cuheni oyuna girdi. 23. dakikada Al Sadd'ın oyuncusu Akram Afif sarı kart gördü, ardından Galeno 26. dakikada maçın ikinci sarı kartını aldı.

Al Ahli, rakibinin kalesine ulaşmaya çalıştı ve Edward Spertsyan 27. dakikada ceza sahası dışından bir şut çekti, ancak top direğin yanından auta gitti. Al Sadd ise Claudinho ve Guilherme aracılığıyla iki tehlikeli girişimle karşılık verdi; fakat Edouard Mendy 30. dakikada ilkinin şutunu kurtardı, ikincinin şutu ise üst direğin üzerinden auta çıktı.

Ayrıca okuyun: Mourinho'nun açığı ve Paratici'nin işareti: Real Madrid'in kapısı Hakimi'ye kapanmayacak

Al Ahli, 39. dakikada skoru açmaya çok yaklaştı. Roger Ibañez, Spertsyan'ın ortasına yükselerek topu kafayla kaleye yönlendirdi, ancak kaleci Meşal Berşem bu girişimi ustalıkla kurtardı.

Galeno, 41. dakikada ceza sahası içinden çektiği sert bir şutla Al Sadd'ın kalesini yeniden tehdit etti, fakat Berşem bir kez daha parladı ve topu kornere çeldi.

Uzatma dakikalarında Claudinho, ceza sahası dışından çektiği ve üst direğin üzerinden auta giden şutla Al Sadd adına yeni bir fırsatı harcadı. Böylece ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

Ayrıca okuyun: Zehirli ortam: Spalletti, Juventus taraftarını uyardı