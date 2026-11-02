Katar'ın Es-Sed kulübü ile Suudi Arabistan'ın El-Ahli takımı, bu akşam pazartesi günü, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü hafta müsabakaları kapsamında golsüz berabere kaldı.
El-Ahli, maçın uzun bölümlerinde üstünlüğünü kurdu ancak birkaç tehlikeli girişimi önleyen kaleci Meşal Berşem'in parlak performansına çarparak bu üstünlüğünü gole çeviremedi; Katar takımı ise rakibini gafil avlayacak fırsatları harcadı.
Maçta birçok sakatlık ve değişiklik yaşandı; ardından El-Ahli son dakikalarda girişimlerini sürdürdü ama fileleri havalandıramadı.
Es-Sed puanını 2'ye çıkararak sondan bir önceki on beşinci sıraya yükselirken, buna karşılık El-Ahli'nin puanı 8 oldu ve bu puanla üçüncü sırada yer aldı.
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