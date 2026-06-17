Ajax’ın 2026 yaz transfer dönemi için altı önceliği

Ajax’ın teknik direktörü Jordi Cruijff, önümüzdeki haftalarda son derece zorlu bir görevle karşı karşıya. Ondan, kadroyu büyük ölçüde sadeleştirmesi ve takıma hemen katkı sağlayabilecek gerekli takviyeleri yapması bekleniyor.

Bir yıl önce Ajax, şu anki durumuna benzer bir durumdaydı: dengesiz bir kadro ve istenen seviyeye sahip çok az sayıda oyuncu. En büyük fark, o zaman Francesco Farioli’nin yerine deneyimsiz John Heitinga’nın seçilmiş olmasıydı. 1 Şubat’ta göreve başlayan Cruijff, bu kez deneyimli İspanyol Míchel’i tercih etti.

Ajax için geçen sezon, bir an önce unutulması gereken bir sezon oldu. Amsterdam ekibi utanç verici bir şekilde beşinci sırada sezonu tamamladı ve play-off'lar yoluyla Conference League ön eleme turlarına katılma hakkını son anda elde etti. Sezon boyunca hem Heitinga hem de Fred Grim görevden alındı; transfer politikası da ağır eleştirilere maruz kaldı.

Marijn Beuker ve Alex Kroes, Oscar Gloukh, Raúl Moro ve Ko Itakura gibi isimleri yüksek bedeller karşılığında Amsterdam’a transfer ettiler, ancak hiçbiri gerçek anlamda fark yaratamadı. Moro, kış transfer döneminde takımdan ayrıldı bile. Liverpool’un orta saha oyuncusu James McConnell’ın kiralanması da başarısızlıkla sonuçlandı.

Voetbalzone, Ajax’ın gelecek sezon ulusal şampiyon PSV ile arasındaki farkı azaltabilmesi için Míchel ve Cruijff’in bu yaz alması gereken önemli kararları sıralıyor.



