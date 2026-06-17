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Kasper Dolberg, Jordi Cruijff, Marc-Andre Ter StegenIMAGO/Voetbalzone

Çeviri:

Ajax’ın 2026 yaz transfer dönemi için altı önceliği

FEATURES
Opinion
Ajax
Eredivisie
O. Wijndal
L. Rosa

Ajax’ın teknik direktörü Jordi Cruijff, önümüzdeki haftalarda son derece zorlu bir görevle karşı karşıya. Ondan, kadroyu büyük ölçüde sadeleştirmesi ve takıma hemen katkı sağlayabilecek gerekli takviyeleri yapması bekleniyor.

Bir yıl önce Ajax, şu anki durumuna benzer bir durumdaydı: dengesiz bir kadro ve istenen seviyeye sahip çok az sayıda oyuncu. En büyük fark, o zaman Francesco Farioli’nin yerine deneyimsiz John Heitinga’nın seçilmiş olmasıydı. 1 Şubat’ta göreve başlayan Cruijff, bu kez deneyimli İspanyol Míchel’i tercih etti.

Ajax için geçen sezon, bir an önce unutulması gereken bir sezon oldu. Amsterdam ekibi utanç verici bir şekilde beşinci sırada sezonu tamamladı ve play-off'lar yoluyla Conference League ön eleme turlarına katılma hakkını son anda elde etti. Sezon boyunca hem Heitinga hem de Fred Grim görevden alındı; transfer politikası da ağır eleştirilere maruz kaldı.

Marijn Beuker ve Alex Kroes, Oscar Gloukh, Raúl Moro ve Ko Itakura gibi isimleri yüksek bedeller karşılığında Amsterdam’a transfer ettiler, ancak hiçbiri gerçek anlamda fark yaratamadı. Moro, kış transfer döneminde takımdan ayrıldı bile. Liverpool’un orta saha oyuncusu James McConnell’ın kiralanması da başarısızlıkla sonuçlandı.

Voetbalzone, Ajax’ın gelecek sezon ulusal şampiyon PSV ile arasındaki farkı azaltabilmesi için Míchel ve Cruijff’in bu yaz alması gereken önemli kararları sıralıyor.


  • Owen WijndalIMAGO

    Transfer döneminde gereksiz oyuncuları mümkün olduğunca erken elden çıkarın

    Ajax’ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Sven Mislintat, 2023 yazında Johan Cruijff ArenA’ya tam on iki yeni oyuncu transfer etti. Bunların çoğu başarılı olamadı ve 3,5 yılı aşkın bir süre sonra, bu başarısız transferlerden bazıları hâlâ kesin olarak elden çıkarılmadı. Sivert Mannsverk, Sparta Prag’da geçirdiği kiralık döneminin ardından Amsterdam’a geri dönüyor; Gastón Ávila (Rosario Central) ve Branco van den Boomen (Angers) ise normal şartlarda yeni sezonun ilk antrenmanına katılacaklar.

    Axel Dongen, Ahmetcan Kaplan, Owen Wijndal, Oliver Edvardsen, Tristan Gooijer ve Julian Rijkhoff da yeni bir kulüp arayışına girecek gibi görünüyor. Ayrıca, geçen sezon ilk on birde yer alan ve piyasa değerine uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabilecek pek çok oyuncu daha var.

    Dünya Kupası nedeniyle transfer piyasası normalden daha geç hareketleniyor. Bu durum, Cruijff için gereksiz oyuncuları hızlı bir şekilde elden çıkarmak ya da kilit oyuncuları cazip bir bedel karşılığında satmak konusunda kolay bir görev olmayacak. Ancak transfer piyasasındaki en iyi hedefleri kadroya katabilmek için bu tür transferler gerekli görünüyor.



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  • Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Deneyimli bir birinci kaleciyi kadroya katın

    McConnell, geçen sezon Liverpool’dan kiralanan tek oyuncu değildi. Kaleci Vitezslav Jaros da bu İngiliz devinden geçici olarak takıma katıldı. Çek kaleci görevini layıkıyla yerine getirdi, ancak bu yılın Şubat ayında ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdi.

    Bu nedenle, kış transfer döneminde FC Dallas'tan gelen Maarten Paes, birinci kaleci pozisyonuna yükseldi. Ancak Endonezya milli takım oyuncusu, takımda bir tedirginlik kaynağı oldu. Özellikle top kontrolü konusunda ciddi eksiklikler sergiledi. Paes, Avrupa kupalarına katılma hakkı için oynanan play-off finalinde büyük bir penaltı kahramanı haline gelse de, önümüzdeki sezon yine yedek rolüyle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

    Bu nedenle Ajax’ın, Avrupa’nın en üst seviyesinde deneyime sahip yeni bir birinci kaleci arayışına gireceği de açık görünüyor. Amsterdam ekibi, geçtiğimiz haftalarda Barcelona kalecisi Marc-André Ter Stegen (34) ve sözleşmesi sona eren Yann Sommer (37) ile sıkça anıldı.

  • Arka hatları güçlendirin

    Ajax, geçen yıl Jorrel Hato’yu 44 milyon avrodan fazla bir bedelle Chelsea’ye sattı, ancak onun yerine doğrudan bir yedek transfer etmedi. Bu nedenle Owen Wijndal, geçen sezon kendini kanıtlamak için sık sık fırsat buldu. Ancak sol bek oyuncusunun iyi performans gösterdiği maçlar bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdı; bu durum, Ajax’ın kış transfer döneminde onun için ek bir rakip transfer etmesine neden oldu.

    Oleksandr Zinchenko, hemen ciddi bir diz sakatlığı geçirerek talihsiz bir ilk maça imza attı; transfer ücreti ödenmeden kadroya katılan Takehiro Tomiyasu ise Óscar García yönetiminde ilk 11'de yer bulamadı. Lucas Rosa, sezonun son döneminde düzenli olarak sol bek olarak oynadı ve görevini layıkıyla yerine getirdi; ancak Zinchenko ve Tomiyasu'nun ayrılmasıyla birlikte Ajax'ın bu pozisyon için yeni bir ilk tercih arayışına girmesi muhtemel.

    Aynı durum sağ bek pozisyonu için de geçerli olabilir. Anton Gaaei, Amsterdam’da üç sezonu geride bıraktı ve attığı bazı önemli ve güzel goller sayesinde piyasada rağbet görüyor. Ancak Danimarkalı oyuncu hiçbir zaman tam anlamıyla tartışmasız bir isim olamadı; bu nedenle yeni bir sağ bek transferi, şüphesiz Cruijff’in yapılacaklar listesinde yer alıyor.

  • Edson AlvarezImago

    Uzun zamandır beklenen yeni 6 numarayı alın

    Ajax’ın çeşitli pozisyonlarda kadrosunu güçlendirmek istediği açıkça ortada. Bu bağlamda, yeni bir defansif orta saha oyuncusu transfer etmek şüphesiz en büyük önceliği oluşturuyor. 2025 yazında kulüp yönetimi gözüne kestirdiği birkaç aday vardı, ancak başlangıçta Oscar Gloukh’u kadroya katmaya odaklanılmış olsa da, Tyler Morton ve Julian Weigl gibi oyuncular başka seçenekleri tercih etti.

    Jordan Henderson’ın halefi olarak, yaz transfer döneminin sonunda genç yetenek McConnell, Liverpool’dan kiralandı. Onun gelişi, hayal kırıklığı yaratan bir altı ayın ardından başarısız olarak nitelendirilebilecek bir risk olarak ortaya çıktı. Ocak ayında Ajax, deneyimli bir defansif orta saha oyuncusu arayışına yeniden başladı, ancak Amsterdam ekibi yine bu pozisyonu güçlendirmeyi başaramadı.

    Wataru Endo, Edson Álvarez, Hidemasa Morita, Manuel Ugarte, Christian Nørgaard, Lucas Torreira, Wilfred Ndidi, Fred ve Daley Blind, Ajax’a kalite katmak için ciddi olarak gündemdeydi. Ancak Grim ve daha sonra García’nın takımları, sezonun ikinci yarısında da verimsiz bir performans sergiledi ve özellikle orta sahada bir lider figüründen yoksun kaldı.

    Cruijff, bu yaz ne pahasına olursa olsun yeni bir 6 numara sunmak istiyor ve bu konuda yüksek hedefler belirlemiş görünüyor. Örneğin, Dani Ceballos’a somut bir ilgi var; ancak son söylentilere göre Real Madrid’in orta saha oyuncusu, Real Betis’e geri dönmeyi tercih ediyor.

  • Kasper DolbergImago

    Dolberg ve Weghorst’un yerine uygun yedekler bulun

    Ajax ve forvetleri, son yıllarda pek de başarılı bir kombinasyon oluşturamadı. Brian Brobbey, 2023/24 sezonunda 22 resmi gol atmış ve Sébastien Haller ise iki sezon önce 34 gol kaydetmişti, ancak etkileyici rakamlar da hemen hemen bu kadarla sınırlı kalıyor.

    Wout Weghorst’un sözleşmesi sona eriyor ve bu ayın sonunda bedelsiz olarak ayrılacak. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, ilk sezonunda önemli gollerle düzenli olarak değerini kanıtlamıştı, ancak geçen sezon hayal kırıklığı yarattı.

    Weghorst’u motive etmek amacıyla Ajax, 2025 yazında Kasper Dolberg’i tam on milyon euroya Amsterdam’a geri getirdi. Anderlecht’te geçirdiği güçlü dönemden sonra Danimarkalı oyuncudan beklentiler yüksekti, ancak o bu beklentileri hiçbir şekilde karşılayamadı. Dolberg, Eredivisie’de üç golün ötesine geçemedi ve yeteneklerini sadece ara sıra sergiledi.

    De Telegraaf’a göre FC Midtjylland, Ajax ile Dolberg’i birbirlerinden kurtarmak istiyor. Danimarkalı oyuncu gerçekten ayrılırsa, Amsterdam ekibi gerçekten verim verecek iki yeni forvet aramak zorunda kalacak.


  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Godts'ı elinde tut ya da en yüksek fiyata sat

    Ajax, geçen sezon Mika Godts’a büyük ölçüde bağımlıydı. Belçikalı oyuncu, on yedi gol ve on beş asistle etkileyici istatistikler kaydetti. Kulüp önümüzdeki sezon yine şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsa, sol kanat oyuncusunun daha uzun süre takımda kalması hayati önem taşıyor gibi görünüyor.

    Yine de Cruijff’in, Amsterdam ekibinin en büyük yıldızını satmaya açık olabileceği ihtimali tamamen göz ardı edilemez. Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında bir teklif savaşı çıkarsa ve teknik direktör Godts için yüksek bir bedel elde ederse, bu durum takıma layık bir yedek oyuncu transfer etme ve kadroyu diğer pozisyonlarda daha da güçlendirme imkânı sunacaktır.