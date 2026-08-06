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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Ağır darbe: Hilal, Inzaghi hayalinden transfer döneminde vaz mı geçti?

S. Inzaghi
Al Hilal
İtalya
Suudi Arabistan

İtalyan teknik direktörün hayallerini yıkan transfer dönemi zorlukları

Suudi Hilal, İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin en önemli isteklerinden birini gerçekleştiremeden yaz transfer sezonunu kapatmaya yaklaşmış görünüyor. Sağ kanadı güçlendirme planının karmaşık mali ve teknik engellere takılmasının ardından, beklenen transfer en azından önümüzdeki kışa ertelenmiş bir hayale dönüştü.

Hilal, Hollandalı Crysencio Summerville ile anlaşarak sol cephesini güçlendirmeyi başarmıştı; ancak Inzaghi, hücum projesini son üçlü bölgede takıma ek çözümler sunacak yabancı bir sağ kanat oyuncusu katarak tamamlamayı hedefliyordu. Bu ise şu ana kadar gerçekleşmedi.


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    Duraksayan görüşmeler

    Senegalli İngiliz Everton'ın kanat oyuncusu Iliman Ndiaye, son haftalarda Hilal yönetiminin bir numaralı hedefiydi. Ancak müzakereler, oyuncusundan vazgeçmek için yüksek bir bedel almakta ısrar eden İngiliz kulübünün yüksek mali talepleri nedeniyle çıkmaza girdi.

    Aynı zamanda Hilal yönetimi, gerek transferlerin bedelinin yüksekliği gerekse kulüplerin sezon başlamadan yıldızlarından vazgeçmeyi reddetmesi nedeniyle diğer bazı seçeneklerle de çözüme ulaşmayı başaramadı.

    Bu durum, Kamu Yatırım Fonu projesinin başlangıcına kıyasla Suudi kulüplerinin harcama politikasının değiştiği bir dönemde yaşanıyor. Zira transferler artık daha titiz mali hesaplara tabi hale geldi; bu da Hilal'in bu büyüklükte bir transferi bitirme görevini zorlaştırdı.

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    İnzaghi'nin hayali tehlikede

    Son gelişmelere göre, Hilal içindeki en güçlü eğilim mevcut kadroyla yetinmek ve yeni bir yabancı kanat oyuncusuyla anlaşma fikrini kulübün mevcut vizyonuyla örtüşmeyen yüksek maliyetli transferlere girmek yerine kış transfer dönemine ertelemek yönünde.

    Ayrıca Hilal, yabancı kontenjanında hâlâ bir yer işgal eden Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in dosyasına şu ana kadar bir çözüm bulmayı başaramadı; bu durum kulübün yeni bir oyuncu kaydetme seçeneklerini daraltıyor.

    Nunez'in transfer döneminin sonuna kadar kalması hâlinde Hilal, sezona mevcut kadroyla başlamak zorunda kalacak ve Inzaghi'nin sağ kanadı güçlendirme hayali, kışın gerçekleşecek yeni bir hamle veya transfer piyasasının son günlerinde yaşanacak ani bir değişim beklenerek ertelenmiş olacak.

  • Sağ kanat seçenekleri

    Yeni bir yabancı kanat oyuncusuyla yürütülen müzakerelerin çıkmaza girmesine rağmen, Hilal bu mevkide sayısal bir eksiklik yaşamıyor; zira yeni sezonda sağ kanadı doldurabilecek birçok seçeneğe sahip.

    Bu isimlerin başında Brezilyalı Malcom geliyor; ancak takımdaki geleceği henüz netlik kazanmış değil, zira transfer piyasası kapanmadan önce ayrılma ihtimaline dair spekülasyonlar sürüyor.

    Teknik ekibin elinde başka seçenekler de bulunuyor; iki kanatta da oynayabilen Sultan Mendeş, gerektiğinde sağ tarafa kayabilen yeni transfer Crysencio Summerville ve ilk takımda kendini kanıtlamak için daha fazla fırsat bekleyen yükselen Fransız yetenek Simon Bouabré bunlar arasında yer alıyor.

    İsimlerin çokluğuna rağmen Inzaghi, takıma farklı çözümler sunacak, uzman bir kanat oyuncusuyla anlaşmayı arzu ediyordu; bu da bu mevkiyi güçlendirme fikrinin, kış transfer dönemine ertelense bile, gündemde kalmasını sağlıyor.

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