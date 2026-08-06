Suudi Hilal, İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin en önemli isteklerinden birini gerçekleştiremeden yaz transfer sezonunu kapatmaya yaklaşmış görünüyor. Sağ kanadı güçlendirme planının karmaşık mali ve teknik engellere takılmasının ardından, beklenen transfer en azından önümüzdeki kışa ertelenmiş bir hayale dönüştü.
Hilal, Hollandalı Crysencio Summerville ile anlaşarak sol cephesini güçlendirmeyi başarmıştı; ancak Inzaghi, hücum projesini son üçlü bölgede takıma ek çözümler sunacak yabancı bir sağ kanat oyuncusu katarak tamamlamayı hedefliyordu. Bu ise şu ana kadar gerçekleşmedi.