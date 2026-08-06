Son gelişmelere göre, Hilal içindeki en güçlü eğilim mevcut kadroyla yetinmek ve yeni bir yabancı kanat oyuncusuyla anlaşma fikrini kulübün mevcut vizyonuyla örtüşmeyen yüksek maliyetli transferlere girmek yerine kış transfer dönemine ertelemek yönünde.

Ayrıca Hilal, yabancı kontenjanında hâlâ bir yer işgal eden Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in dosyasına şu ana kadar bir çözüm bulmayı başaramadı; bu durum kulübün yeni bir oyuncu kaydetme seçeneklerini daraltıyor.

Nunez'in transfer döneminin sonuna kadar kalması hâlinde Hilal, sezona mevcut kadroyla başlamak zorunda kalacak ve Inzaghi'nin sağ kanadı güçlendirme hayali, kışın gerçekleşecek yeni bir hamle veya transfer piyasasının son günlerinde yaşanacak ani bir değişim beklenerek ertelenmiş olacak.