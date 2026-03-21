Açıklama: Liverpool'un Brighton ile oynayacağı Premier Lig maçı neden ertelendi?

Maçın başlangıç saati olarak belirlenen 12.30'dan yaklaşık 40 dakika önce, Brighton kulübü X üzerinden bu gecikmeyi doğruladı. Kulüp, "A27 otoyolunda meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle maçın başlangıcı 15 dakika ertelendi" şeklinde bir mesaj yayınladı ve yeni başlangıç saati 12.45 olarak belirlendi.

Liverpool'un oyuncuları ve teknik ekibi maç öncesinde stadyuma çoktan gelmişti, bu nedenle gecikme, maç başlamadan önce taraftarların yerlerine oturmalarını sağlamak için alınan tamamen önlem amaçlı bir tedbirdi. A27, stadyuma giden ana arter ve her iki yönden gelen taraftarlar için önemli bir güzergâhtır.