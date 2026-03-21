Açıklama: Liverpool'un Brighton ile oynayacağı Premier Lig maçı neden ertelendi?
Taraftarlara daha fazla zaman tanımak için maç ertelendi
Maçın başlangıç saati olarak belirlenen 12.30'dan yaklaşık 40 dakika önce, Brighton kulübü X üzerinden bu gecikmeyi doğruladı. Kulüp, "A27 otoyolunda meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle maçın başlangıcı 15 dakika ertelendi" şeklinde bir mesaj yayınladı ve yeni başlangıç saati 12.45 olarak belirlendi.
Liverpool'un oyuncuları ve teknik ekibi maç öncesinde stadyuma çoktan gelmişti, bu nedenle gecikme, maç başlamadan önce taraftarların yerlerine oturmalarını sağlamak için alınan tamamen önlem amaçlı bir tedbirdi. A27, stadyuma giden ana arter ve her iki yönden gelen taraftarlar için önemli bir güzergâhtır.
Liverpool için 2026'da bir başka ertelenen maç başlangıcı
Premier Lig maçlarının son dakikada ertelenmesi ilk kez yaşanmıyor. Bu sezonun başlarında, saat 15:00'teki başlama vuruşundan kısa bir süre önce stadyumda yaşanan tıbbi acil durum nedeniyle Liverpool'un Craven Cottage'da Fulham ile oynayacağı maç ertelenmişti. O maçta, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına dönmüşken ikinci bir ısınma için sahaya geri dönmek zorunda kalmış ve maç, planlanan başlama saatinden 15 dakika sonra nihayet başlamıştı.
Salah kadroda yok
Liverpool, Güney Kıyısı'ndaki karşılaşmada takımın simgesi Mohamed Salah'tan yoksun olacak. Formunda önemli bir düşüş yaşamasının ardından bu sezon yoğun bir şekilde mercek altına alınan Mısırlı oyuncu, takımla birlikte Brighton'a gitmedi. 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ancak bu sezon tüm turnuvalarda attığı 10 gol ve yaptığı 9 asist, Liverpool formasıyla elde ettiği en düşük verim olduğu için en iyi yıllarının geride kaldığına dair soruların gündeme gelmesine neden oldu. Eski kaptan Graeme Souness, bu hafta Liverpool'un sezon sonunda onu satması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitti; kanat oyuncusu, geçen sezonki formunu yakalamakta açıkça zorlanıyor.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele ediyor
Manchester United'ın cuma gecesi kaybettiği puanlar, Liverpool'a rakibine üç puan yaklaşma şansı verdi. İki takım, Aston Villa ve Chelsea ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için sıkı bir mücadele içinde. Gelecek sezon beşinci sıranın Avrupa'nın elitleri arasında ekstra bir yer kazanıp kazanmayacağına dair belirsizlik varken, Kırmızılar ligdeki performansları konusunda herhangi bir riske girmek istemeyeceklerdir. Geçen hafta sonu küme düşme tehlikesi yaşayan Tottenham ile berabere kalan Arne Slot'un oyuncuları için bu maç, kazanılması gereken bir maç.
