Savunmacı Axel Disasi de teknik direktörünün hayal kırıklığını paylaştı. Maçın başındaki konsantrasyon eksikliğine dikkat çeken Disasi, takım arkadaşlarına ikinci yarıdaki daha iyi performanslarını sürdürme çağrısında bulundu. Disasi, “Maça iyi başlamadık ama ikinci yarıda iyi bir karşılık verdiğimizi düşünüyorum,” dedi.

“Önde baskı yaptık, tehlikeli bölgelerde topu geri kazandık ve fırsatlar yarattık. Skoru 3-2’ye getirmeyi başardık ve sonlara doğru fırsatlar bulduk. Bu yüzden maçtan bir şey çıkaramamış olmak hayal kırıklığı yaratıyor.”

Disasi sözlerini şöyle sürdürdü: “İkinci yarıdaki performansımıza odaklanmalıyız. Çok daha fazla istek ve karakter gösterdik.”