AFP
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Acı bir eve dönüş! Sage Fransa'da eli boş kaldı, Crystal Palace kâbus gibi geçen ilk yarının bedelini ödedi
Avrupa'daki ilk deplasman maçına tutuk başlaması Crystal Palace'a pahalıya patladı
Crystal Palace, Groupama Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu maçta Lyon'a 3-2 yenilerek Avrupa Ligi tarihindeki ilk deplasman mağlubiyetini yaşadı. Corentin Tolisso ve Ernest Nuamah'ın erken golleri ev sahibi Fransız ekibini üstünlüğe taşırken Palace, ikinci yarıda güçlü bir geri dönüş için mücadele etti.
Yeremy Pino, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra farkı bire indirdi. Ancak Pavel Sulc, şık bir topuk vuruşuyla Lyon'u yeniden iki farklı üstünlüğe taşıdı.
Daichi Kamada'nın son bölümde attığı gol maçın bitişini heyecanlı hâle getirdi. Ancak Crystal Palace, deplasmana gelen 3.000 taraftarının desteğine rağmen beraberlik golünü bulamadı.
- Crystal Pix
Sage, Crystal Palace'ın isteksiz performansı konusunda sözünü sakınmadı
Eski kulübüne dönen Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, takımının Lyon karşısındaki maça yavaş başlamasını ve taktiksel açıdan yaşadığı sıkıntıları açık sözlülükle değerlendirdi. Sage, maçın ardından “Skor yakın olsa da iki takımın oynadığı futbol arasında büyük fark vardı” dedi.
“İlk yarıda alışılmış seviyemizin çok uzağındaydık. Devre arasından sonra önemli ölçüde toparlandık ve kendimize bir şans yarattık, ancak üçüncü golü yememiz işleri zorlaştırdı.”
Sage, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaybettiğimiz için bu dönüş büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sonuç gelmediğinde eve dönmekten veya tanıdık yüzleri görmekten memnuniyet duyamam.”
Disasi, yaklaşan maçlarda ikinci yarıda reaksiyon göstermeyi hedefliyor
Savunmacı Axel Disasi de teknik direktörünün hayal kırıklığını paylaştı. Maçın başındaki konsantrasyon eksikliğine dikkat çeken Disasi, takım arkadaşlarına ikinci yarıdaki daha iyi performanslarını sürdürme çağrısında bulundu. Disasi, “Maça iyi başlamadık ama ikinci yarıda iyi bir karşılık verdiğimizi düşünüyorum,” dedi.
“Önde baskı yaptık, tehlikeli bölgelerde topu geri kazandık ve fırsatlar yarattık. Skoru 3-2’ye getirmeyi başardık ve sonlara doğru fırsatlar bulduk. Bu yüzden maçtan bir şey çıkaramamış olmak hayal kırıklığı yaratıyor.”
Disasi sözlerini şöyle sürdürdü: “İkinci yarıdaki performansımıza odaklanmalıyız. Çok daha fazla istek ve karakter gösterdik.”
- PsnewZ
Crystal Palace, Türkiye seyahati öncesi derbiye hazırlanıyor
Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçından üç puan çıkaran Crystal Palace, şimdi hızla lig mücadelesine odaklanmak zorunda.
Sage'in takımı, Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığını geride bırakmak için pazar günü Premier League'de rakibi Brighton'a konuk olacak.
Crystal Palace, Avrupa mücadelesine gelecek perşembe Türk devi Beşiktaş deplasmanındaki zorlu maçla devam edecek.
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