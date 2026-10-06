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Ministro Andrea AbodiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Abodi: "Malagò? Bir kurala uyulmadı ve bir çözüm bulundu"

İtalya

Spor Bakanı, Malagò'nun FIGC'ye komiser olarak atanmasının ardından konuştu

"Her zaman çok basit ama asla göz ardı edilmemesi gereken iki ilkeyi savundum ve yineledim: herkes için kurallara saygı ve devletin kurallarına uygun şekilde sporun özerkliği."


Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, Giovanni Malagò'nun FIGC'ye komiser olarak atanmasıyla ilgili bir açıklamasında bunu belirtirken, "CONI, kendi organları aracılığıyla ve kendi yetkilerini kullanarak, FIGC'ye kayyum atanması konusunda kararlarını aldı ve bu kararlar bütünüyle spor düzeninin özerkliğine aittir. Uyulmamış bir kural var ve spor kurumları tarafından bir çözüm belirlendi; bu da bunun etkinliğini yeniden teyit etti" ifadelerini kullandı.


  • “Defalarca yinelediğim gibi, son olarak da dün Pescara’da İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın maçı vesilesiyle ifade ettiğim üzere, İtalyan futbolunun sükunete, sorumluluğa ve ortak çalışmaya ihtiyacı var” diye devam eden bakan, ANSA’nın aktardığına göre, “herkes kendi rolü içinde ve rollere saygı çerçevesinde hareket etmeli. Hükümet tarafında ise özerkliğe saygı, yasanın öngördüğü yetki alanı kapsamında denetim ve tam kurumsal iş birliği İtalyan sporunun çıkarları doğrultusunda sürmeye devam edecek” ifadelerini kullandı. Abodi sözlerini bu şekilde tamamladı.


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