Abodi: "Malagò? Bir kurala uyulmadı ve bir çözüm bulundu"

"Her zaman çok basit ama asla göz ardı edilmemesi gereken iki ilkeyi savundum ve yineledim: herkes için kurallara saygı ve devletin kurallarına uygun şekilde sporun özerkliği."





Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, Giovanni Malagò'nun FIGC'ye komiser olarak atanmasıyla ilgili bir açıklamasında bunu belirtirken, "CONI, kendi organları aracılığıyla ve kendi yetkilerini kullanarak, FIGC'ye kayyum atanması konusunda kararlarını aldı ve bu kararlar bütünüyle spor düzeninin özerkliğine aittir. Uyulmamış bir kural var ve spor kurumları tarafından bir çözüm belirlendi; bu da bunun etkinliğini yeniden teyit etti" ifadelerini kullandı.



