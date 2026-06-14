8'den 6'ya... Bouadi, muhteşem bir patlamayla dünyayı büyüledi

2026'da Fas'ın Brezilya ile berabere kaldığı gece ise, dikkatler Fas milli takımındaki 8 numaradan 6 numaraya (Ayub Bouadi) yöneldi.

Brezilyalı yıldız Romario, Luis Enrique'nin sözlerini neredeyse aynen tekrarlayarak, "Bu çocuk Bouadi beni çok etkiledi. Bu genç nasıl da oynuyor! Henüz 18 yaşında ama büyük bir futbol yeteneği var" dedi.

"Sahanın her yerindeydi, hareket ediyordu, oyun kuruyordu ve topları kesiyordu. Böyle devam ederse büyük bir yere varacak" diye devam etti.

"Bouadi beni çok şaşırttı. Ne oyun ama! Sahanın her yerindeydi, hareket ediyordu, ataklar yaratıyordu ve rakibin oyununu bozuyordu. Böyle devam ederse çok ileri gidecek" diye ekledi.

Nitekim, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında, Atlas Dağları'nın siyah formasıyla oynadığı sadece üçüncü maçında, sanki her yerdeymiş gibi görünüyordu.