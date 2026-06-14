8'den 6'ya... Bouadi, muhteşem bir patlamayla dünyayı büyüledi

Fas milli takımının yıldızı Ayoub Bouadi, 1-1 berabere biten Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Brezilya ile oynanan maçta büyük ilgi gördü.
Kısa süre önce Fransa yerine Fas'ı temsil etmeyi seçen Bouadi, futbol yıldızları ve efsanelerinden büyük övgüler aldı.
"Marca" gazetesi, dikkatlerin Ezzedine Ounahi'nin giydiği Fas milli takımının 8 numaralı formasından Bouadi'nin giydiği 6 numaralı forma yöneldiğini vurgulayan bir haber yayınladı.
Luis Enrique, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'nın Fas'a penaltılarda elenmesinin ardından, "8 numara beni olumlu yönde şaşırttı, şu anda adını hatırlamıyorum, özür dilerim. Tanrım! Bu çocuk nereden çıktı? Harika oynuyor" demişti.
Ve şöyle devam etmişti: "Ashraf Hakimi ve Ziyech herkes tarafından tanınıyor, Youssef En-Nesyri'yi de çok iyi tanıyoruz, Amrabat'ı da... Ama bu genç koşmayı hiç bırakmadı. Teknik ekip içinde onun hakkında konuştuk. O muhteşem."
Luis Enrique o sırada 8 numaralı formayı giyen Ezzedine Ounahi'yi kastediyordu.