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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

8'den 6'ya... Bouadi, muhteşem bir patlamayla dünyayı büyüledi

FEATURES
Dünya Kupası
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
A. Bouaddi
A. Ounahi
Brezilya
Fas
ABD

Fas milli takımının yıldızı Ayoub Bouadi, 1-1 berabere biten Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Brezilya ile oynanan maçta büyük ilgi gördü.

Kısa süre önce Fransa yerine Fas'ı temsil etmeyi seçen Bouadi, futbol yıldızları ve efsanelerinden büyük övgüler aldı.

"Marca" gazetesi, dikkatlerin Ezzedine Ounahi'nin giydiği Fas milli takımının 8 numaralı formasından Bouadi'nin giydiği 6 numaralı forma yöneldiğini vurgulayan bir haber yayınladı.

Luis Enrique, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'nın Fas'a penaltılarda elenmesinin ardından, "8 numara beni olumlu yönde şaşırttı, şu anda adını hatırlamıyorum, özür dilerim. Tanrım! Bu çocuk nereden çıktı? Harika oynuyor" demişti.

Ve şöyle devam etmişti: "Ashraf Hakimi ve Ziyech herkes tarafından tanınıyor, Youssef En-Nesyri'yi de çok iyi tanıyoruz, Amrabat'ı da... Ama bu genç koşmayı hiç bırakmadı. Teknik ekip içinde onun hakkında konuştuk. O muhteşem."

Luis Enrique o sırada 8 numaralı formayı giyen Ezzedine Ounahi'yi kastediyordu.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026'da Fas'ın Brezilya ile berabere kaldığı gece ise, dikkatler Fas milli takımındaki 8 numaradan 6 numaraya (Ayub Bouadi) yöneldi.

    Brezilyalı yıldız Romario, Luis Enrique'nin sözlerini neredeyse aynen tekrarlayarak, "Bu çocuk Bouadi beni çok etkiledi. Bu genç nasıl da oynuyor! Henüz 18 yaşında ama büyük bir futbol yeteneği var" dedi.

    "Sahanın her yerindeydi, hareket ediyordu, oyun kuruyordu ve topları kesiyordu. Böyle devam ederse büyük bir yere varacak" diye devam etti.

    "Bouadi beni çok şaşırttı. Ne oyun ama! Sahanın her yerindeydi, hareket ediyordu, ataklar yaratıyordu ve rakibin oyununu bozuyordu. Böyle devam ederse çok ileri gidecek" diye ekledi.

    Nitekim, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında, Atlas Dağları'nın siyah formasıyla oynadığı sadece üçüncü maçında, sanki her yerdeymiş gibi görünüyordu.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Fas ile Brezilya arasındaki maçta hiçbir oyuncu Ayoub Bouadi kadar koşmadı; maç boyunca 11,87 kilometre yol kat etti.

    Fransız Lille takımında oynayan oyuncu, 86 top dokunuşuyla Faslı oyuncular arasında en çok topa dokunan, 60 pasla en çok başarılı pas yapan ve 23 kez topu sürerek en çok hücum yapan oyuncu oldu.

    Ayrıca, başarılı yerden top kapma sayısında (9) ve başarılı çalım sayısında (3) ikinci sırada yer aldı; ayrıca 6 top çalma ve 9 top kesme gerçekleştirdi.

    Boudi'nin performansından hiç de şaşırmayan kişi ise Lille kulübünün başkanı Olivier Létang'dı.

    Dünya Kupası başlamadan önce, Fas'ın açılış maçında hazır bulunan Litange, "Eğer çok istisnai bir rakam söz konusu olursa, bunu düşünürüz. Ama hayır, 50 milyon euro yeterli değil" demişti.

    Böylece Fas milli takımı, 2022 Dünya Kupası'nda 8 numaraya hayran olmaktan, 2026 Dünya Kupası'nda 6 numaraya hayran olmaya geçti. 

    2023 yılında, Bouadi, 16 yaş 3 gün gibi çok genç bir yaşta Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkarak Avrupa turnuvalarına katılan en genç oyuncu oldu ve 2024-2025 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 1-0 yendikleri maçta da parladı.

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