ROBERT LEWANDOWSKI POLAND
600 milyon sterlinlik muhteşem kadro, Dünya Kupası'na katılmayı başaramadı

Büyük takımlar eleme turlarından büyük bir hayal kırıklığıyla elendi

 Gelecek yaz Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası elemelerinin tüm aşamaları, 48 takımın turnuvaya katılmaya hak kazanmasıyla sona erdi.

Bu kadar çok takımın Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasına rağmen, listede bazı büyük takımlar yer almadı. İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma başarısızlığıyla kötü şansını sürdürürken, Danimarka ve Polonya da son aşamada hayal kırıklığı yaşadı.

Galler, Sırbistan, Kamerun ve Nijerya son Dünya Kupaları'na katılmıştı, ancak bir sonraki turnuvaya katılma hakkı kazanamadı.

Bu durum, birçok yıldızın 2026 Dünya Kupası'nda yer almamasına neden oldu; bu oyuncular turnuvayı izlemekle yetinecek ve belki de turnuvaya katılamadıkları için üzülecekler.

"The Sun" gazetesi, turnuvada yer almayan en ünlü oyunculardan oluşan bir kadro seçti ve bu kadronun piyasa değeri yaklaşık 600 milyon sterlin olarak belirlendi.

    Kaleci ve savunma

    Kaleci: Gianluigi Donnarumma – İtalya (Piyasa değeri: 39 milyon sterlin).

     81 kez milli formayı giyen Donnarumma, 2016 yılında ilk kez milli takımda forma giydi, ancak İtalya ile hiçbir Dünya Kupası'nda yer almadı.

    İtalya milli takımı Salı akşamı penaltı atışlarında Bosna-Hersek'e yenildi.

    Defans: Alessandro Bastoni – İtalya (61 milyon sterlin)

    Bastoni için bu bir kabus gibiydi; takımı önde iken oyundan atıldı, ardından Bosna-Hersek skoru eşitledi ve penaltı atışlarında galip geldi.

    Defans: Nikola Milinković – Sırbistan (26 milyon sterlin)

    Sırbistan, İngiltere'nin bulunduğu grupta yer alıyordu ancak Arnavutluk'un arkasında üçüncü sırada kalabildi.

    Defans: Milos Kerkez – Macaristan (35 milyon sterlin)

    Aynı durum, Sırbistan'da doğan ancak Macaristan milli takımında forma giyen Milos Kerkez için de geçerli.

    Orta saha

      Brian Mbomo – Kamerun (70 milyon sterlin)

    Kamerun milli takımı, Kasım ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı play-off yarı final maçını kaybetti ve bu da şanslarını suya düşürdü.

     Dominik Szoboszlai – Macaristan (87 milyon sterlin – en yüksek değer)

    Transfermarkt sitesine göre, Dominik Szoboszlai, ülkesinin milli takımı Dünya Kupası'na katılamayan en pahalı futbolcu.

    Liverpool ve Macaristan'ın orta saha oyuncusunun değeri 87 milyon sterlin, ancak bu, elemelerde Portekiz veya İrlanda'yı yenmek için yeterli olmadı.

     Sandro Tonali – İtalya (70 milyon sterlin)

    Sandro Tonali, Bosna'ya karşı penaltı atışlarında bir gol atmış olmasına rağmen, Soboslai gibi Dünya Kupası'nı sadece izleyecek.

    Khvicha Kvaratskhelia – Gürcistan (79 milyon sterlin)

    Paris Saint-Germain'in oyuncusu, Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor, ancak Gürcistan milli takımı elemelerde İspanya ve Türkiye'ye karşı rekabet edemedi.

    Saldırı

     Benjamin Sesko – Slovenya (57 milyon sterlin)

    Benjamin Sesko liderliğindeki Slovenya da eleme turlarını geçemedi ve bu yetenekli oyuncu Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

      Robert Lewandowski – Polonya (7 milyon sterlin)

     Polonya, 88. dakikada İsveç'ten gelen galibiyet golüyle 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

    37 yaşına gelen Robert Lewandowski'nin bir daha Dünya Kupası'nda yer almayacağı düşünülüyor. Modern futbolun en büyük forvetlerinden biri olan Lewandowski, maçın sonunda gözyaşlarına boğuldu.

    Victor Osimhen – Nijerya (65 milyon sterlin)

    Nijerya, elemelerde şok bir başlangıç yaşadı ve Güney Afrika'nın bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldıktan sonra, play-off'ta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yenildi.

  • 341 milyon sterlin değerinde alternatif kadro

    Şanssız olan pek çok başka oyuncu da var... İşte size 341 milyon sterlin değerinde alternatif bir kadro.

    Kaleci: André Onana – Kamerun (10 milyon sterlin)

    Defans: Matej Cash – Polonya (19 milyon sterlin)

    Defans: Ethan Ampadu – Galler (22 milyon sterlin)

    Defans: Patrick Dürgo – Danimarka (31 milyon sterlin)

    Orta saha: Harry Wilson – Galler (22 milyon sterlin)

    Orta saha: Carlos Baleba – Kamerun (48 milyon sterlin)

    Orta saha: Nicolò Barella – İtalya (44 milyon sterlin)

    Orta saha: Ademola Lookman – Nijerya (35 milyon sterlin)

    Forvet: Brennan Johnson – Galler (31 milyon sterlin)

    Forvet: Rasmus Højlund – Danimarka (44 milyon sterlin)