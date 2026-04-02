Gelecek yaz Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası elemelerinin tüm aşamaları, 48 takımın turnuvaya katılmaya hak kazanmasıyla sona erdi.

Bu kadar çok takımın Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasına rağmen, listede bazı büyük takımlar yer almadı. İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma başarısızlığıyla kötü şansını sürdürürken, Danimarka ve Polonya da son aşamada hayal kırıklığı yaşadı.

Galler, Sırbistan, Kamerun ve Nijerya son Dünya Kupaları'na katılmıştı, ancak bir sonraki turnuvaya katılma hakkı kazanamadı.

Bu durum, birçok yıldızın 2026 Dünya Kupası'nda yer almamasına neden oldu; bu oyuncular turnuvayı izlemekle yetinecek ve belki de turnuvaya katılamadıkları için üzülecekler.

"The Sun" gazetesi, turnuvada yer almayan en ünlü oyunculardan oluşan bir kadro seçti ve bu kadronun piyasa değeri yaklaşık 600 milyon sterlin olarak belirlendi.