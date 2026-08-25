500 milyonluk savaş: Atletico, Julian Alvarez transferinde Barcelona'ya neden "hayır" dedi?

İlk neden tamamen sportif. Atlético yalnızca Barcelona'ya değil, herkese kapıyı kapattı. Gil Marín'in sözleri netti: "Julián için ne 100, ne 150, ne de 200 milyon kabul ederiz." Bununla birlikte 500 milyon euroluk hayali serbest kalma bedeline de sıkı sıkıya bağlı kalınıyor.

Diego Simeone açısından takım, Cuti Romero, Hojlund, Kang-in Lee ve Grimaldo gibi ağır isimlerin yanı sıra Arnau Ortiz'in gelişiyle bu yaz niteliksel bir sıçrama yaptı.

Ancak kupa kazanma projesinin üzerine inşa edildiği fark yaratan parça hücum hattı. Nitekim Cholo, Villarreal beraberliğinin ardından şöyle demişti: "Bir kupa kazanmak istiyorsak birlikte olmamız ve önemli forvetlere sahip olmamız gerekir. Bizde bu var ve bunu korumamız lazım."

Bu, rakamların da doğruladığı bir gerçek. Transfermarkt'a göre Álvarez, 120 milyon euroluk değeriyle bugün dünyanın yalnızca Haaland ve Mbappé'nin ardından üçüncü en pahalı forveti. Ayak bileğinden sakat oynamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde attığı on gol takımı yarı finale taşıdı ve bu da onun, fiyatların gerçek değerin yüzde 43 üzerinde ödendiği çılgın bir piyasada yerinin doldurulamayacağını kanıtlıyor.

Finansal fair play nedeniyle satış yapma yönünde herhangi bir baskı bulunmaması ve hedefleri yükseltmek üzere Apollo fonunun gelmesiyle birlikte, yıldızı satmak geriye atılmış bir adım olacaktır.