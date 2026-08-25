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imago-sport-1081809170.jpgAlberto Gardin

Çeviri:

500 milyonluk savaş: Atletico, Julian Alvarez transferinde Barcelona'ya neden "hayır" dedi?

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Barcelona
J. Alvarez
Atletico Madrid
İspanya
Arjantin

Rojiblancos'un Blaugrana teklifini reddetmesine yol açan 4 neden

Julian Alvarez'i Villarreal karşısında Metropolitano Stadı'nda karşılayan yuhalamalar, geçici bir taraftar öfkesinden ibaret değildi; aksine, başrollerini Atletico Madrid ve Barcelona'nın paylaştığı, mağdurunun ise daha düne kadar taraftarların gözdesi olan bir yıldız olduğu karmaşık bir yaz dizisinin son sahnesiydi. Zira transfer döneminin ilk gününden itibaren Atletico'nun tutumu açık ve netti: Örümcek, Blaugrana forması giymeyecekti.

İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin'in yüksek sesle ve dolambaçsız biçimde açıkladığı bu tutum, tüm spekülasyonlara son noktayı koydu. Oyuncunun kendisi, Dünya Kupası'ndaki meşhur açıklamasının ardından ("Herkes için en iyisi ayrılmak. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum") ayrılığının an meselesi olduğunu düşünse de, sezona Rojiblancos formasıyla başladı ve herhangi bir gerginliği önlemek amacıyla kulübün kararıyla sahadan takım arkadaşlarından uzak bir şekilde ayrıldı; bu, dünyanın dört bir yanında konuşulan bir andı. Peki, bu kesin retin ardındaki gerçek nedenler nelerdi?

  • Matematiksel hesaplar: Örümceğe alternatif yok

    İlk neden tamamen sportif. Atlético yalnızca Barcelona'ya değil, herkese kapıyı kapattı. Gil Marín'in sözleri netti: "Julián için ne 100, ne 150, ne de 200 milyon kabul ederiz." Bununla birlikte 500 milyon euroluk hayali serbest kalma bedeline de sıkı sıkıya bağlı kalınıyor.

    Diego Simeone açısından takım, Cuti Romero, Hojlund, Kang-in Lee ve Grimaldo gibi ağır isimlerin yanı sıra Arnau Ortiz'in gelişiyle bu yaz niteliksel bir sıçrama yaptı. 

    Ancak kupa kazanma projesinin üzerine inşa edildiği fark yaratan parça hücum hattı. Nitekim Cholo, Villarreal beraberliğinin ardından şöyle demişti: "Bir kupa kazanmak istiyorsak birlikte olmamız ve önemli forvetlere sahip olmamız gerekir. Bizde bu var ve bunu korumamız lazım."

    Bu, rakamların da doğruladığı bir gerçek. Transfermarkt'a göre Álvarez, 120 milyon euroluk değeriyle bugün dünyanın yalnızca Haaland ve Mbappé'nin ardından üçüncü en pahalı forveti. Ayak bileğinden sakat oynamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde attığı on gol takımı yarı finale taşıdı ve bu da onun, fiyatların gerçek değerin yüzde 43 üzerinde ödendiği çılgın bir piyasada yerinin doldurulamayacağını kanıtlıyor. 

    Finansal fair play nedeniyle satış yapma yönünde herhangi bir baskı bulunmaması ve hedefleri yükseltmek üzere Apollo fonunun gelmesiyle birlikte, yıldızı satmak geriye atılmış bir adım olacaktır.

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  • "Baskı ve tacizle" ilgili ciddi bir suçlama

    İkinci boyut ise kişisel ve hukuki. Atletico Madrid reddetmekle yetinmedi, aynı zamanda FIFA'ya ve İspanya Futbol Federasyonu'na resmi bir şikâyette bulunarak Barcelona'yı, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda iki takımın karşı karşıya geldiği son derece hassas bir dönemde, kendi oyuncusuyla arkasından pazarlık yapmakla suçladı.

    Atletico, Barcelona'yı oyuncuyu ayrılmaya zorlamak için "baskı ve taciz uyguladığı" gerekçesiyle suçluyor. Kulüp, Alvarez'in 22 Haziran'daki açıklamalarının, oyuncunun fiyatını düşürmek ve Premier Lig kulüpleri gibi rakipleri uzaklaştırmak amacıyla Katalan kulübü ile oyuncunun menajerleri arasında kurgulanmış bir planın parçasından başka bir şey olmadığını düşünüyor.

  • Doğrudan rakibin takviyesi yasak

    Üçüncü neden ise stratejik. Zira Atletico kendisini Barcelona'nın her cephede doğrudan rakibi olarak görüyor. Geçtiğimiz sezon Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nden ve Kupa'dan eledi, lig ise en büyük hedef. En iyi oyuncuyu, Süper Kupa yarı finalinde ve diğer kupalarda karşı karşıya geleceği bir rakibe satmak sportif bir intihar olur. 

    İşte bu yüzden, Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Real Madrid'den 150 milyonluk bir teklif geldiğinde de ret kesin oldu. İlke aynı: Julian satılık değil, satılması gerekiyorsa da yurt dışına satılsın; son çare olarak da özellikle Arsenal ya da Chelsea'ye.

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  • Alaycı bir teklif öfkeye yol açtı

    Nihayet, resmi Katalan teklifi geldi ve durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirdi; birkaç yıla yayılarak ödenecek 100 milyon euro. Atletico'nun alaycı bulduğu ve sosyal medyada iğneleyici bir şekilde yanıt verdiği bu teklif, kulüp tarafından ünlü "Nico Williams" stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi: Oyuncuyu ayrılmak istediğini söylemesi için aleni biçimde işin içine katmak, böylece ona olan talebin azalması ve fiyatının düşmesi.

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    Bugün Atletico karmaşık bir durum yaşıyor: Kalmak istemeyen bir yıldız, bir zamanlar putlaştırdığı ismi artık reddeden bir taraftar kitlesi ve kupalar kazanmak için önemli bir forvete ihtiyacı olduğunun farkında olan bir teknik direktör... Önemli olmak isteyen bir forvet. Bu dizinin de 1 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek bir son bölümü var.


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