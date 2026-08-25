500 milyonluk savaş: Atletico, Julian Alvarez transferinde Barcelona'ya neden "hayır" dedi?

Julian Alvarez'i Villarreal karşısında Metropolitano Stadı'nda karşılayan yuhalamalar, geçici bir taraftar öfkesinden ibaret değildi; aksine, başrollerini Atletico Madrid ve Barcelona'nın paylaştığı, mağdurunun ise daha düne kadar taraftarların gözdesi olan bir yıldız olduğu karmaşık bir yaz dizisinin son sahnesiydi. Zira transfer döneminin ilk gününden itibaren Atletico'nun tutumu açık ve netti: Örümcek, Blaugrana forması giymeyecekti.
İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin'in yüksek sesle ve dolambaçsız biçimde açıkladığı bu tutum, tüm spekülasyonlara son noktayı koydu. Oyuncunun kendisi, Dünya Kupası'ndaki meşhur açıklamasının ardından ("Herkes için en iyisi ayrılmak. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum") ayrılığının an meselesi olduğunu düşünse de, sezona Rojiblancos formasıyla başladı ve herhangi bir gerginliği önlemek amacıyla kulübün kararıyla sahadan takım arkadaşlarından uzak bir şekilde ayrıldı; bu, dünyanın dört bir yanında konuşulan bir andı. Peki, bu kesin retin ardındaki gerçek nedenler nelerdi?