30 milyon avro mu? BVB'nin "gündeminde" büyük bir transfer sürprizi olduğu iddia ediliyor

Zira eski stoperin şimdi açıkladığı üzere, Mainz 05 forması giyen Polonya U21 milli takım oyuncusuna birden fazla Bundesliga kulübü ilgi duyuyor. Hajto, Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, "Kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre, Almanya'dan Leverkusen ve Dortmund gibi birçok takım şimdiden Kacper'i radarına almış durumda. Ancak İngiltere ve İtalya'dan kulüpler de ona ilgi gösteriyor" dedi. Türk transfer gazetecisi Ekrem Konur, Mart ayı başında Potulski'yi BVB ile ilişkilendirmişti.

Ancak 18 yaşındaki genç stoper yeteneğinin gelişimindeki en önemli engel, son zamanlarda az olan süreler. Kicker'e göre bu durum, babası Bartosz'u da kızdırmış. Potulski, Mart ayının başından bu yana yedi Bundesliga maçının beşinde 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu, sadece bir kez ilk 11'de yer aldı. Hajto da bunun yetersiz olduğunu düşünüyor.

"Kacper Potulski'de çok büyük bir potansiyel görüyorum. Mainz bir gün onun için 30 milyon euro isteyebilir, ancak bunun için oynaması gerekiyor," dedi 53 yaşındaki Hajto.