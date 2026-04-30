Borussia Dortmund'un yeni transfer hedefini ortaya çıkaran kişi, tam da FC Schalke 04'ün efsanelerinden biri oldu. Tomasz Hajto, "Königsblauen" formasıyla 141 resmi maça çıkmış ve şu anda Polonya televizyonunda Polsat Sport için TV yorumcusu olarak görev yaparken, hemşerisi Kacper Potulski ile oldukça iyi ilişkiler kurmuş görünüyor.
30 milyon avro mu? BVB'nin "gündeminde" büyük bir transfer sürprizi olduğu iddia ediliyor
Zira eski stoperin şimdi açıkladığı üzere, Mainz 05 forması giyen Polonya U21 milli takım oyuncusuna birden fazla Bundesliga kulübü ilgi duyuyor. Hajto, Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, "Kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre, Almanya'dan Leverkusen ve Dortmund gibi birçok takım şimdiden Kacper'i radarına almış durumda. Ancak İngiltere ve İtalya'dan kulüpler de ona ilgi gösteriyor" dedi. Türk transfer gazetecisi Ekrem Konur, Mart ayı başında Potulski'yi BVB ile ilişkilendirmişti.
Ancak 18 yaşındaki genç stoper yeteneğinin gelişimindeki en önemli engel, son zamanlarda az olan süreler. Kicker'e göre bu durum, babası Bartosz'u da kızdırmış. Potulski, Mart ayının başından bu yana yedi Bundesliga maçının beşinde 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu, sadece bir kez ilk 11'de yer aldı. Hajto da bunun yetersiz olduğunu düşünüyor.
"Kacper Potulski'de çok büyük bir potansiyel görüyorum. Mainz bir gün onun için 30 milyon euro isteyebilir, ancak bunun için oynaması gerekiyor," dedi 53 yaşındaki Hajto.
Potulski, FC Bayern'e gol attı ve Mainz 05'te giderek daha fazla siyasi bir mesele haline geliyor
Potulski, Kasım ayında o zamanki teknik direktör Bo Henriksen yönetiminde ilk kez Rheinhessen'in profesyonel kadrosuna girmeyi başardı ve halefi Urs Fischer yönetiminde de, en geç Aralık ortasında FC Bayern'e karşı sergilediği güçlü performans ve ilk golüyle potansiyel bir as oyuncu olarak kendini kanıtladı.
Ancak bu statüsünü çoktan kaybetti ve bu durumun sonuçları da oldu. Bir yıl içinde ikinci kez menajerini değiştiren oyuncu, artık Sports360 tarafından temsil ediliyor. Belki de yakında bir transferi zorlamak için? "Genç oyuncu, önce harika oynayıp sonra hiç oynamadığında, neden Mainz'da kalması gerektiğini yakında sorgulayabilir. Bu bir tehlike," diyen Hajto, Mainz için daha büyük sonuçlar doğabileceği konusunda uyardı: "Kacper fırsatlarını her zaman değerlendirdi ve güçlü maçlar çıkardı. Hoffenheim maçında oyuna girdi ve mükemmel oynadı. O maçtan beri neden rol almadığını anlamıyorum."
Ancak bu küçük aksiliklere rağmen Potulski, Mainz'da temel bir yapı taşı olacak. Spor direktörü Niko Bungert, 2028'e kadar süren sözleşmeye atıfta bulunarak bunu vurguladı: "Gelecek Kacper'e ait. İnanılmaz bir kaliteye sahip ve gelecekte de düzenli olarak sahada yer alacak. Bundan eminim."
Potulski için BVB'ye transfer henüz erken - Doekhi ile bedelsiz bir transfer mi?
Bu yaz BVB'ye transfer olması muhtemelen çok erken olurdu. Niklas Süle'nin ayrılması, Emre Can'ın ağır sakatlığı ve savunma lideri Nico Schlotterbeck'in yaz aylarında çıkış maddesi yoluyla ayrılma ihtimalinin hâlâ sürmesi nedeniyle, Sarı-Siyahlılar bu konuda hareketsiz kalmayacak ve merkez savunmada takviye arayışına girecek gibi görünüyor. Ancak Potulski'nin aranan profile şimdiden sahip olup olmadığı şüpheli görünüyor.
Son olarak RTL/ntv ve transfer uzmanı Fabrizio Romano, Union Berlin'den Danilho Doekhi'ye ilgi duyulduğunu bildirdi. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve hem golcü özellikleri (34 resmi maçta 7 gol) hem de Bundesliga tecrübesi bulunuyor.