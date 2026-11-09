Morales, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Real Madrid'in artık tüm kupalar için rekabet edebilecek bir aday haline geldiğini söyledi ve şöyle açıkladı: "Bu takım artık her şeye, La Liga'ya, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve tüm şampiyonalara göz dikmiş durumda; çünkü bir takım olarak görüntüsünde süreklilik ve güç sergiliyor, bunun yanında oyuncularının bireysel düzeyde gelişimi de söz konusu."

Ancak İspanyol gazeteci, Mourinho'nun önünde önemli bir meydan okuma bulunduğunu düşünüyor; bu da Vinicius Junior'u, Portekizli teknik direktörün son dönemde kurmayı başardığı sisteme yeniden nasıl entegre edeceğiyle ilgili. Aynı zamanda, Brezilyalı kanat oyuncusunun takıma yeniden entegre edilmesinin takım hakkında 3 şüpheyi gündeme getirdiğini belirtiyor: aynı performans ve güçlü sonuçların korunması, takım ruhunun ve savunma disiplininin devamı ile taktiksel dengenin korunması.

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