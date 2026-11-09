24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

3 Vinicius'un dönüşüne dair şüpheler ve Mourinho'ya yönelik tek eleştiri

Real Madrid - Celta Vigo
Real Madrid
Celta Vigo
La Liga
J. Mourinho
Vinicius Junior
İspanya
Portekiz
Brezilya

Fırtına öncesi sessizlik mi?

Gelecek maçlar
RMA

RMA

La Liga

21 Kas 2026

CEL

CEL

Real Madrid, teknik direktörü José Mourinho yönetiminde özel bir dönem yaşıyor. Takım, İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8 galibiyet elde ederek bu sezon çeşitli kupalarda güçlü bir şekilde rekabet edebileceğini kanıtladı.

İspanyol haber ajansı EFE'nin gazetecisi Roberto Morales'e göre, Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında alınan son 3-0'lık galibiyet, takımın kolektif bir uyum ve oyuncularının bireysel düzeyde kayda değer bir gelişim sergilediği olumlu tabloyu daha da pekiştirdi.

Ayrıca okuyun: Real'in kafa karıştıran transferi: United cehenneminden bilinmeze

  • 3 takım hakkında şüpheler

    Morales, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Real Madrid'in artık tüm kupalar için rekabet edebilecek bir aday haline geldiğini söyledi ve şöyle açıkladı: "Bu takım artık her şeye, La Liga'ya, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve tüm şampiyonalara göz dikmiş durumda; çünkü bir takım olarak görüntüsünde süreklilik ve güç sergiliyor, bunun yanında oyuncularının bireysel düzeyde gelişimi de söz konusu."

    Ancak İspanyol gazeteci, Mourinho'nun önünde önemli bir meydan okuma bulunduğunu düşünüyor; bu da Vinicius Junior'u, Portekizli teknik direktörün son dönemde kurmayı başardığı sisteme yeniden nasıl entegre edeceğiyle ilgili. Aynı zamanda, Brezilyalı kanat oyuncusunun takıma yeniden entegre edilmesinin takım hakkında 3 şüpheyi gündeme getirdiğini belirtiyor: aynı performans ve güçlü sonuçların korunması, takım ruhunun ve savunma disiplininin devamı ile taktiksel dengenin korunması.

    Ayrıca okuyun: Neuer'e garip bir mesaj: Sibari Almanca sınavında sendeliyor

  • Mourinho'nun önündeki en büyük meydan okuma

    Şöyle açıkladı: "Bence takımın eksik olduğu tek şey ve Mourinho'nun şu anki en büyük sınavı, hâlâ istenilen şekilde çalışmayan o parçaya bu seçkin kolektif oyunun içinde bir yer bulmak: Vinicius."

    Ekledi: "Vinicius'un varlığıyla birlikte takım aynı ölçüde kolektif ruhu korumalı, aynı kalitede oynamalı ve maçlar boyunca aynı şekilde çalışmayı sürdürmeli."

    Morales devam etti: "Neyin hâlâ teyit edilmesi gerektiğini göreceğiz; Jose Mourinho, Vinicius'un dönüşüyle birlikte takımının rekabetçi açıdan aynı seviyesini, kolektif dayanışma ve denge düzeyini koruyabilecek mi?"

    Morales, Brezilyalı kanat oyuncusunun yokluğunda Real Madrid'in Valencia karşısında sergilediği ciddi oyunu övmüştü; oyuncu, Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı ceza nedeniyle takımın İspanya Ligi'ndeki son dört maçından uzak kalmıştı.

    Vinicius'un, 21 Kasım Cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanması planlanan Celta Vigo maçında Mourinho'nun hesaplarına geri dönmesi bekleniyor.

    Video: İlk 30'un dışında! Suudi Arabistan Ligi'nin dünya sıralamasında büyük şok

  • Mourinho'ya tek eleştiri: Son dakikaların gizemi

    İlgili bir bağlamda Morales, Mourinho'nun dört aya uzanan mevcut görev döneminin ilk bölümüne ilişkin olumlu bir değerlendirme yaptı ve Portekizli teknik adamın takımı yönetme biçimini övdü; ancak Valencia karşılaşmasında oyuncu değişikliklerini geç yapmasına ilişkin çekincesini dile getirdi.

    Şunları söyledi: "Beni şaşırtan ya da hayrete düşüren tek şey, Mourinho'nun değişiklikleri geç yapması. Thiago ya da Esper'i 91. dakikada oyuna sürmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum; çünkü pratikte 3-0 biten bir maçta onları çok daha önce oyuna dahil edebilirdi."

    Bu genç oyuncuların, özellikle sonucu belli olmuş maçlarda erken dakikalarda sahaya çıkmasını, böylece ilk on bir oyuncularının dinlendirilebilmesini görmek istediğini belirtti.

    Bu çekincesine rağmen Morales, Portekizli teknik adamı övmekten çekinmedi ve şunları söyledi: "Yöneltilecek hiçbir eleştiri yok; gerçek şu ki Mourinho'nun Real Madrid'i yönetme biçimi kusursuz."

    Ayrıca oku: Büyük yatırımlar savaşı: Bernabéu yeni Camp Nou'ya üstünlük sağlıyor

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
RMA

RMA

La Liga

21 Kas 2026

CEL

CEL