Şöyle açıkladı: "Bence takımın eksik olduğu tek şey ve Mourinho'nun şu anki en büyük sınavı, hâlâ istenilen şekilde çalışmayan o parçaya bu seçkin kolektif oyunun içinde bir yer bulmak: Vinicius."
Ekledi: "Vinicius'un varlığıyla birlikte takım aynı ölçüde kolektif ruhu korumalı, aynı kalitede oynamalı ve maçlar boyunca aynı şekilde çalışmayı sürdürmeli."
Morales devam etti: "Neyin hâlâ teyit edilmesi gerektiğini göreceğiz; Jose Mourinho, Vinicius'un dönüşüyle birlikte takımının rekabetçi açıdan aynı seviyesini, kolektif dayanışma ve denge düzeyini koruyabilecek mi?"
Morales, Brezilyalı kanat oyuncusunun yokluğunda Real Madrid'in Valencia karşısında sergilediği ciddi oyunu övmüştü; oyuncu, Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı ceza nedeniyle takımın İspanya Ligi'ndeki son dört maçından uzak kalmıştı.
Vinicius'un, 21 Kasım Cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanması planlanan Celta Vigo maçında Mourinho'nun hesaplarına geri dönmesi bekleniyor.
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