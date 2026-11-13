En uygun olduğu alanlar: Saf hızlanma, ultra hafif çıplak ayak hissi

Saf hızlanma, ultra hafif çıplak ayak hissi Giyen futbolcular: Lamine Yamal, Lionel Messi, Son Heung-min

Lamine Yamal, Lionel Messi, Son Heung-min Fiyat: ~220,00 £ (Elite) / League modeli 85,00 £’dan başlayan fiyatlarla

adidas, F50 Hyperfast ile adiZero’nun hız mirasını tamamen yeniden sahiplendi. Son derece ince Fibertouch üst yüzeyi ve Sprintplate 360 taban yapısıyla bu krampon neredeyse yok denecek kadar hafif; aynı zamanda anında güçlü bir itiş sağlıyor. Bağcıklı ya da bağcıksız olsun, Yamal’ın çıkış yaptığı yıl bu modeli amatör futbol sahalarında en çok talep edilen krampon hâline getirdi.