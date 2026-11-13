2026 Noel dönemi, futbol kramponu alışverişi için ideal bir zaman. Dünya Kupası futboluyla geçen dönüm noktası niteliğindeki bir yılın ve teknik yenilik dalgasının hemen ardından markalar tüm imkânlarını seferber etti. İster yıldırım hızında bir kanat oyuncusuna, ister eski usul bir orta saha liderine krampon alın, ister kış dönemindeki maçlar öncesinde kendinizi ödüllendirin, seçenekler bol.
İşte bu Noel döneminde ağacın altına koyabileceğiniz en iyi futbol kramponlarını içeren GOAL'ün kapsamlı slayt listesi.