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Christian Guinin

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2026 Dünya Kupası, İspanya: Neden kimse İspanya milli marşını eşlik etmiyor?

Almanya
İspanya
Dünya Kupası

Yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda, maçlardan önce her iki takımın milli marşlarının çalınması zorunlu olacak. Çoğu zaman oyuncular marşlarını yüksek sesle eşlik ederler; ancak İspanya'nın katıldığı maçlarda durum böyle değildir.

İspanya milli marşının söylenmemesinin nedeni oldukça basit. Avrupa'daki birkaç milli marştan biri olan "Marcha Real"ın (şarkının resmi adı) sözleri yoktur.

Güney Avrupalı ülkelerin yanı sıra, Avrupa kıtasında sadece San Marino, Bosna-Hersek ve Kosova'nın marşlarında sözler bulunmamaktadır.

  • 2026 Dünya Kupası, İspanya: Neden kimse İspanya milli marşını eşlik etmiyor? - "Marcha Real"ın öyküsü

    Tarihsel olarak, bu marş ilk kez 1761 yılında Manuel de Espinosa de los Monteros’un "Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española" (İspanyol Piyade Askeri Sinyaller Düzenleme Kitabı) adlı eserinde "Marcha Granadera" (Grenadier Marşı) başlığıyla bahsedilmiştir.

    İkinci Cumhuriyet döneminde (1930-1939) "Marcha Real"in yerini "Himno de Riego" almış olsa da, eski diktatör Francisco Franco "La Marcha Real"i yeniden yürürlüğe koydu. Diktatörlüğü süresince (1939-1975) milli marş, şair José María Pemán'ın dizeleriyle kısmen söylenmiştir. Ancak metin daha sonra benimsenmedi.

    "Marcha Real"in 250 yılı aşkın süredir resmi bir sözü yoktur. Gayri resmi olarak sık sık sözler eklenmiş ve bunlar genellikle büyük popülerlik kazanmıştır.

    Böylece 2018 yılında pop şarkıcısı Marta Sánchez, Başbakan Mariano Rajoy tarafından coşkuyla övülen, ancak müzisyen meslektaşları ve basın tarafından daha çok reddedilen yeni bir söz yazımı girişiminde bulundu. Yine 2018 yılında, şarkıcı-söz yazarı Alejandro Abad başka bir söz önerisi sundu.

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  • 2026 Dünya Kupası, İspanya: Neden kimse İspanya milli marşını eşlik etmiyor? - "Marcha Real" hakkında gerçekler

    • Marşın adı: Marcha Real
    • Besteci: Manuel de Espinosa
    • İçerime yılı: 1770
    • Süre: 1:02 dakika

  • 2026 Dünya Kupası: Dünya Kupası ile ilgili bilgiler ve tarihler

    TarihEtkinlik
    11 Haziran 2026 Perşembe, 21:002026 Dünya Kupası'nın açılış maçı, Mexico City
    15 Haziran 2026 Pazartesi, 18:00İspanya - Yeşil Burun Adaları
    21 Haziran 2026 Pazar, 18:00İspanya - Suudi Arabistan
    27 Haziran 2026 Cumartesi, 02:00Uruguay - İspanya
    19 Temmuz 2026 Pazar, 21:002026 Dünya Kupası Finali, New Jersey