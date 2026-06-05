2026 Dünya Kupası, İspanya: Neden kimse İspanya milli marşını eşlik etmiyor?

Tarihsel olarak, bu marş ilk kez 1761 yılında Manuel de Espinosa de los Monteros’un "Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española" (İspanyol Piyade Askeri Sinyaller Düzenleme Kitabı) adlı eserinde "Marcha Granadera" (Grenadier Marşı) başlığıyla bahsedilmiştir.

İkinci Cumhuriyet döneminde (1930-1939) "Marcha Real"in yerini "Himno de Riego" almış olsa da, eski diktatör Francisco Franco "La Marcha Real"i yeniden yürürlüğe koydu. Diktatörlüğü süresince (1939-1975) milli marş, şair José María Pemán'ın dizeleriyle kısmen söylenmiştir. Ancak metin daha sonra benimsenmedi.

"Marcha Real"in 250 yılı aşkın süredir resmi bir sözü yoktur. Gayri resmi olarak sık sık sözler eklenmiş ve bunlar genellikle büyük popülerlik kazanmıştır.

Böylece 2018 yılında pop şarkıcısı Marta Sánchez, Başbakan Mariano Rajoy tarafından coşkuyla övülen, ancak müzisyen meslektaşları ve basın tarafından daha çok reddedilen yeni bir söz yazımı girişiminde bulundu. Yine 2018 yılında, şarkıcı-söz yazarı Alejandro Abad başka bir söz önerisi sundu.