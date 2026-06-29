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100 milyon... Al-Khalifi, Liverpool’un ses getirecek bir transferi engellemek için bizzat devreye girdi

Transfers
Fildişi Sahili - Norveç
Fildişi Sahili
Norveç
Dünya Kupası
Y. Diomande
Paris Saint-Germain
Liverpool
RB Leipzig
Côte d’Ivoire
Norveç
ABD
Fransa
İngiltere
Almanya

Anlaşma yakında imzalanacak

Paris Saint-Germain, büyük yankı uyandıracak bir transferi sonuçlandırmaya çok yaklaştı; kulüp, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası’nın yıldızlarından birini kadrosuna katmak için en üst düzeyde görüşmelerini sürdürüyor.

Söz konusu isim, birçok büyük Avrupa kulübünün, başta Paris Saint-Germain ve Liverpool olmak üzere, ilgisini çeken Fildişi Sahili'nden yıldız Yan Diomandi'dir. İngiliz basında yer alan birçok habere göre, Liverpool, "Reds"in yaşayan efsanesi Muhammed Salah'ın ayrılışının ardından Anfield'da onun yerini doldurmak için Diomandi'yi kadrosuna katmak istiyor.

  • Al-Khalifi devreye girdi… Müzakereler başarıyla sonuçlandı

    ESPN’e bilgi veren kaynaklara göre, Paris Saint-Germain ile Leipzig arasında Diomande konusunda yapılan ilk müzakereler başarılı sonuçlandı.

    Kaynaklar, tarafların yaklaşık 100 milyon avro (114 milyon dolar) değerinde bir anlaşma üzerinde sözlü mutabakata vardıklarını ve buna bazı ek primlerin de dahil olduğunu açıkladı. Anlaşmanın önümüzdeki saatler içinde sonuçlanması bekleniyor; zira son iki gün içinde iki kulübün başkanları Nasser Al-Khelaifi ve Oliver Mintzlaff arasındaki görüşmeler hız kazandı.

    Fransız "L'Équipe" gazetesi, oyuncunun Fransa'nın başkentine transferinin yakın olduğunu ilk kez duyurmuştu. Gazete, Diomande'nin Paris kulübüyle beş yıllık bir sözleşmeyi zaten kabul ettiğini ve teknik direktör Luis Enrique ile sportif direktör Luis Campos ile kulübün gelecek planları hakkında görüştüğünü belirtmişti.

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  • Umut vaat eden bir yetenek… Her şeyi belirleyen, oyuncunun kararıdır

    Geçen yaz Leganés'ten 20 milyon avroya Leipzig'e transfer olan Diomande, Afrika futbolunun en göze çarpan genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili milli takımında dikkat çekici bir performans sergilemesi, Paris Saint-Germain'in bu transferi bir an önce tamamlamasına neden oldu.

    Liverpool ve Real Madrid’in de oyuncuya ilgi göstermesine rağmen, Paris Saint-Germain’in transferi gerçekleştirme konusunda en güçlü aday olduğu düşünülüyor. Özellikle de oyuncu başından beri Paris kulübüne transfer olmayı tercih ediyordu ve bu yaz ayrılmak istediğini Leipzig yönetimine bildirmişti.

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