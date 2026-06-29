Paris Saint-Germain, büyük yankı uyandıracak bir transferi sonuçlandırmaya çok yaklaştı; kulüp, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası’nın yıldızlarından birini kadrosuna katmak için en üst düzeyde görüşmelerini sürdürüyor.
Söz konusu isim, birçok büyük Avrupa kulübünün, başta Paris Saint-Germain ve Liverpool olmak üzere, ilgisini çeken Fildişi Sahili'nden yıldız Yan Diomandi'dir. İngiliz basında yer alan birçok habere göre, Liverpool, "Reds"in yaşayan efsanesi Muhammed Salah'ın ayrılışının ardından Anfield'da onun yerini doldurmak için Diomandi'yi kadrosuna katmak istiyor.