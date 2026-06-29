ESPN’e bilgi veren kaynaklara göre, Paris Saint-Germain ile Leipzig arasında Diomande konusunda yapılan ilk müzakereler başarılı sonuçlandı.

Kaynaklar, tarafların yaklaşık 100 milyon avro (114 milyon dolar) değerinde bir anlaşma üzerinde sözlü mutabakata vardıklarını ve buna bazı ek primlerin de dahil olduğunu açıkladı. Anlaşmanın önümüzdeki saatler içinde sonuçlanması bekleniyor; zira son iki gün içinde iki kulübün başkanları Nasser Al-Khelaifi ve Oliver Mintzlaff arasındaki görüşmeler hız kazandı.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, oyuncunun Fransa'nın başkentine transferinin yakın olduğunu ilk kez duyurmuştu. Gazete, Diomande'nin Paris kulübüyle beş yıllık bir sözleşmeyi zaten kabul ettiğini ve teknik direktör Luis Enrique ile sportif direktör Luis Campos ile kulübün gelecek planları hakkında görüştüğünü belirtmişti.

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