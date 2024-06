โค้ชสเปนคนแรก! บิ๊กฮั่นเฉลย 'โมโร่' กุนซือใหม่เชียงราย

บิ๊กฮั่นเฉลย ชาบี โมโร่ อดีตกุนซือราชบุรี เตรียมคัมแบ็กไทยลีก เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของเชียงราย ลุยฤดูกาล 2024/25

มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เผย ชาบี โมโร่ กุนซือชาวสเปน เตรียมเข้ามารับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีม ลุยศึกฤดูกาล 2024/25⁣

⁣

กว่างโซ้งมหาภัย เดินหน้าเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงทีมหลังจบฤดูกาล 2023/24 โดยตัวผู้เล่นเตรียมเสียสองแข้งดีกรีทีมชาติไทยอย่าง ศิวกรณ์ เตียตระกูล และ สรานนท์ อนุอินทร์ ออกจากทีม ขณะที่ในส่วนของตำแหน่งเฮดโค้ช เพิ่งแยกทางกับ กาเบรียล มากัลเญส เฮดโค้ชบราซิเลียน หลังหมดสัญญา⁣

⁣

ล่าสุด มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรฯ ไม่ปล่อยให้แฟนบอลรอนานเรื่องตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีม เมื่อออกมาโพสต์เฉลยว่า ชาบี โมโร่ อดีตกุนซือราชบุรี เอฟซี จะเข้ามาเป็นโค้ชคนใหม่ ซึ่งจะเป็นกุนซือชาวสเปนคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสร⁣

⁣

"และโค้ชคนใหม่ ของสิงห์ เชียงราย คือ Xavi Moro ก้าวสู่ทีมแห่งโอกาส สิงห์ เชียงราย United Sky is the limit, at Singha stadium." บิ๊กฮั่น โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว⁣

⁣

สำหรับ ชาบี โมโร่ วัย 49 ปี เคยทำงานในไทยมาแล้วด้วยการเป็นผู้ช่วยของโค้ชของบีจี ปทุม ยูไนเต็ด (บางกอกกล๊าส เอฟซี) เมื่อฤดูกาล 2017/18 และเป็นกุนซือใหญ่ของราชบุรี เอฟซี เมื่อฤดูกาล 2022/23